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在YouTube上运营一个乐高频道能赚多少钱？

2023-01-03 15:44 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月3日 消息:YouTube上运营一个乐高视频内容的账号能赚多少钱呢?该平台上Brick Experiment频道创作者分享了自己内容创作和收入情况，对于想要试水YouTube的创作者来说，可以详细了解一下下文Brick Experiment频道创作者很有价值的经验分享。

我于2017年12月开始在YouTube上运营Brick Experiment频道并于2018年6月加入了 YouTube 合作伙伴计划。到了2022年10月，总收入为66.4万美元，即每月收入大概为12500美元。下图谷歌发送到我的银行账户的收益情况。

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Brick Experiment频道概况:

订阅数:290万

视频观看量:7.05亿

视频上传数量:65

总收入:664000美元

每月平均收入:12500美元

RPM 千次展示收入:0.94

平均千次展现费用:3.20

平均每个视频表现数据:

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观看次数:1080万

视频时长:8分钟

用户留存率:39%

印象点击率:5.9%

评分:96.9%

点赞量:138000

评论量:4400

分享量:20400

广告收入:10200美元

YouTube 的所有收入都来自 YouTube 广告（还有一小部分来自 YouTube Premium会员）。我从未使用过打赏或任何其他变现功能。所有广告类型都在视频设置中启用。

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YouTube 广告之外，我的收入来源很少。其中，从Beyond The Brick那里收到的钱很少（不到总收入的5%），他们在 Facebook 上发布了我的视频。另一个微不足道的收入来源开始来自BuildaMOC，因为他们出售我设计的乐高套件。我从未做过广告赞助、会员链接、接受过打赏或其他任何方式的收益。

运营这个账号我的总支出为30400美元（约占收入的5%）。其中包括购买乐高零件(7600美元)和电影设备等其他物品(22800美元)。我所做的工作包括:设计乐高积木、拍摄、编辑、购买零件、做会计。由于我没有加入MCN机构，无需向外部人员支付工资。

总工作时间约为6500小时（每个视频大概花费100小时）。也就是时薪大概为90美元/小时。

一个“成功”的乐高频道能赚多少?

我分析了100多个乐高频道，订阅人数超过1万。我认为那些创作者是成功的。平均而言，他们的频道已有9年历史，拥有47万订阅、504次上传和2.08亿次观看量。他们每周发布一个视频，获得41万次观看。如果他们的 RPM 与我的频道相同，他们每月可赚取1800美元的广告收入。这样的表现算还不错。

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红色的是我的频道

但是不要以为拍乐高积木就能保证高收入。有很多很多创作者不断发布乐高视频，但没有订阅者，也没有观看次数。因为平台上有成百上千个这样的创作者，竞争是不小的。看到大家花这么多时间和精力却没有收获，还是挺让人扎心的。

我的受众群

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我的受众主要是中年男性。排名靠前的国家是美国、印度和俄罗斯。

他们如何找到我的视频

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大多数观看 （>90%） 来自 YouTube 主页(浏览功能)和视频推荐。

来自平台外部流量很少（0.5%）。主要来自谷歌搜索和 Reddit /r/Videos。

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指向我的内容的热门搜索词与乐高相关。

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来自播放列表的流量也很少 （1.0%）。

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RPM分析

RPM 平均为0.94。在过去的5年里，它几乎保持不变。

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各国之间的每千次展示费用（和每千次展示费用）差异很大。当我看到我的 RPM 突然下降时，通常是因为视频在印度被观看量增加。

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我最受欢迎的视频

Making Lego Car CLIMB Obstacles是我最受欢迎的视频，有8100万次观看。30秒时观众留存率为70%。

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Excel 图表的观察结果

我从 YouTube Analytics 中提取数据并在 Excel 中处理它们。因为样本量小，5年只有65个视频，所以数据代表性可能不够强。

RPM 呈现季节性波动。更多的广告收入会在年底临近圣诞节时出现。当年份改变时，比率突然下降。

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数据显示，较长的视频通常每次观看赚取更多的钱。

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我的视频的生命周期出奇地长。许多内容在上传一年后仍有观看量。

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许多关键数据在发布后随着时间的推移开始下降。我认为主要原因是粉丝先看新视频，然后再随机看其它视频。

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另外一个特点是热门视频越来越不受欢迎。

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如果人们长时间观看视频，更有可能选择订阅。

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如果你期望高点击率会带来高观看次数。但相关性似乎显示不存在或略有相反。我认为这是因为当向大量观众（高观看次数）展示视频时，这些观众不是乐高迷或技术爱好者，因此他们不会经常点击缩略图。

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    华为 Pocket S

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    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

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  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

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    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

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