在YouTube上运营一个乐高频道能赚多少钱？

站长之家(ChinaZ.com) 1月3日 消息:在YouTube上运营一个乐高视频内容的账号能赚多少钱呢?该平台上Brick Experiment频道创作者分享了自己内容创作和收入情况，对于想要试水YouTube的创作者来说，可以详细了解一下下文Brick Experiment频道创作者很有价值的经验分享。

我于2017年12月开始在YouTube上运营Brick Experiment频道并于2018年6月加入了 YouTube 合作伙伴计划。到了2022年10月，总收入为66.4万美元，即每月收入大概为12500美元。下图谷歌发送到我的银行账户的收益情况。

Brick Experiment频道概况:

订阅数:290万

视频观看量:7.05亿

视频上传数量:65

总收入:664000美元

每月平均收入:12500美元

RPM 千次展示收入:0.94

平均千次展现费用:3.20

平均每个视频表现数据:

观看次数:1080万

视频时长:8分钟

用户留存率:39%

印象点击率:5.9%

评分:96.9%

点赞量:138000

评论量:4400

分享量:20400

广告收入:10200美元

YouTube 的所有收入都来自 YouTube 广告（还有一小部分来自 YouTube Premium会员）。我从未使用过打赏或任何其他变现功能。所有广告类型都在视频设置中启用。

YouTube 广告之外，我的收入来源很少。其中，从Beyond The Brick那里收到的钱很少（不到总收入的5%），他们在 Facebook 上发布了我的视频。另一个微不足道的收入来源开始来自BuildaMOC，因为他们出售我设计的乐高套件。我从未做过广告赞助、会员链接、接受过打赏或其他任何方式的收益。

运营这个账号我的总支出为30400美元（约占收入的5%）。其中包括购买乐高零件(7600美元)和电影设备等其他物品(22800美元)。我所做的工作包括:设计乐高积木、拍摄、编辑、购买零件、做会计。由于我没有加入MCN机构，无需向外部人员支付工资。

总工作时间约为6500小时（每个视频大概花费100小时）。也就是时薪大概为90美元/小时。

一个“成功”的乐高频道能赚多少?

我分析了100多个乐高频道，订阅人数超过1万。我认为那些创作者是成功的。平均而言，他们的频道已有9年历史，拥有47万订阅、504次上传和2.08亿次观看量。他们每周发布一个视频，获得41万次观看。如果他们的 RPM 与我的频道相同，他们每月可赚取1800美元的广告收入。这样的表现算还不错。

红色的是我的频道

但是不要以为拍乐高积木就能保证高收入。有很多很多创作者不断发布乐高视频，但没有订阅者，也没有观看次数。因为平台上有成百上千个这样的创作者，竞争是不小的。看到大家花这么多时间和精力却没有收获，还是挺让人扎心的。

我的受众群

我的受众主要是中年男性。排名靠前的国家是美国、印度和俄罗斯。

他们如何找到我的视频

大多数观看 （>90%） 来自 YouTube 主页(浏览功能)和视频推荐。

来自平台外部流量很少（0.5%）。主要来自谷歌搜索和 Reddit /r/Videos。

指向我的内容的热门搜索词与乐高相关。

来自播放列表的流量也很少 （1.0%）。

RPM分析

RPM 平均为0.94。在过去的5年里，它几乎保持不变。

各国之间的每千次展示费用（和每千次展示费用）差异很大。当我看到我的 RPM 突然下降时，通常是因为视频在印度被观看量增加。

我最受欢迎的视频

Making Lego Car CLIMB Obstacles是我最受欢迎的视频，有8100万次观看。30秒时观众留存率为70%。

Excel 图表的观察结果

我从 YouTube Analytics 中提取数据并在 Excel 中处理它们。因为样本量小，5年只有65个视频，所以数据代表性可能不够强。

RPM 呈现季节性波动。更多的广告收入会在年底临近圣诞节时出现。当年份改变时，比率突然下降。

数据显示，较长的视频通常每次观看赚取更多的钱。

我的视频的生命周期出奇地长。许多内容在上传一年后仍有观看量。

许多关键数据在发布后随着时间的推移开始下降。我认为主要原因是粉丝先看新视频，然后再随机看其它视频。

另外一个特点是热门视频越来越不受欢迎。

如果人们长时间观看视频，更有可能选择订阅。

如果你期望高点击率会带来高观看次数。但相关性似乎显示不存在或略有相反。我认为这是因为当向大量观众（高观看次数）展示视频时，这些观众不是乐高迷或技术爱好者，因此他们不会经常点击缩略图。

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