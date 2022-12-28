一APP强制收集用户画像信息用于个性化推送 被判侵权

站长之家（ChinaZ.com）12月28日 消息:近日，北京互联网法院审结了APP强制收集用户画像信息侵权案。该案中，原告罗某认为被告运营的软件在用户首次登录时强制收集用户画像信息用于个性化推送，侵犯其个人信息权益。

法院经审理认为，涉案软件在首次登录界面收集用户画像信息，未设置“跳过”“拒绝”等路径，属于强制收集，构成侵权，依法判决被告涉案软件运营者承担相应侵权责任。宣判后，被告上诉，二审维持原判，目前该案已生效。

原告罗某诉称，被告运营的软件在未告知隐私政策的情况下，要求用户必须填写“姓名”“职业”“学习目的”“英语水平”等内容才能完成登录，属于强制收集用户画像信息。同时，原告还主张被告存在未经同意向其发送营销短信、向关联软件共享信息等行为，侵犯其个人信息权益。原告诉至法院，要求法院判令被告涉案软件运营者向原告提供个人信息副本、停止侵权、删除个人信息、赔礼道歉并赔偿损失。

法院查明，原告在登录涉案软件时，进入账号登录界面输入用户名和密码，点击登录，即出现若干问答界面，需要对用户“职业”“学习目的”“英语水平”等内容进行填写，填写完成后，还需填写个人基本信息界面，输入中英文名等必填内容才能完成注册并进入首页。上述过程中并无“跳过”选项，亦无关于同意收集个人信息的提示。原告另行取证，在新用户注册登录时，在上述过程中出现若干问答界面前，会出现个人信息收集授权同意界面，用户在勾选同意后方可进入下一界面。

涉案软件在用户首次登陆界面要求用户提交画像信息，未设置“跳过”“拒绝”等不同意提交相关信息外的登陆方式，使得提交相关信息成为成功登录、进入首页使用软件的唯一方式。此种产品设计将导致不同意相关信息收集的用户为实现使用软件的目的，不得不勾选同意或提交相应的信息。此种同意或对个人信息的提供，是在信息主体不自由或不自愿的情况下，强迫或变相强迫地作出，不能被认定为有效同意。

综上，被告收集用户画像信息的行为并非“履行合同所必需”，亦未征得用户有效同意，构成侵权。最终，法院判决被告涉案软件运营者向原告罗某提供个人信息副本、删除个人信息并停止个人信息处理行为，赔礼道歉并赔偿维权支出2900元。

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