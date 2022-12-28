支付宝通过IPv6金融应用认证 为首家获证的非银行支付机构

站长之家（ChinaZ.com）12月28日 消息:近日，支付宝（中国）网络技术有限公司获得IPv6金融应用认证，该认证意味着支付宝应用系统符合《IPv6金融应用认证实施规则》等要求。支付宝是国内首个通过该认证的非银行支付机构。

（图示:支付宝(中国）网络技术有限公司获得IPv6金融应用认证)

据认证资料显示，该认证对金融服务机构IPv6部署中涉及的信息系统质量、稳定性、安全性进行全面评估，整体涉及系统标识、域名解析、应用系统质量要求、安全性、业务连续性、运维管控、管理制度等领域。

支付宝高度重视积极响应IPv6改造，从2019年起支付宝已经开始为最终用户提供IPv6接入服务能力。支付宝整体IPv6项目改造包括支付宝App、支付宝网络接入服务、支付宝服务后台等多个维度几乎全链路的升级适配。期间应用了多样性的创新，确保了平稳推进和服务的覆盖。

IPv6是“InternetProtocolVersion6”（互联网协议第6版）的缩写，是互联网工程任务组设计的用于替代IPv4的下一代IP协议。该协议可以为海量的网络终端赋予唯一的网络地址，解决了IPv4地址容量不足给产业带来的挑战。发展基于IPv6的下一代互联网，是互联网演进升级的必然趋势，对提升国家网络空间综合竞争力、加快网络强国建设具有重要意义。

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