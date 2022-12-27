刘强东痛批中高层拿PPT欺骗自己；iPhone车祸检测占用大量救援资源；微念归还李子柒公司股权

刘强东痛批中高层拿PPT欺骗自己 近日，刘强东在内部管理培训会上痛批部分高管，称“拿PPT和假大空词汇忽悠自己的人就是骗子”，表示部分高管醉心于PPT和奇妙词汇，或吹得天花乱坠但是执行一塌糊涂。

苹果在日本补缴9800万美元消费税 报道，苹果日本分公司在向外国游客大量销售iPhone及其他苹果设备时错误地享受了免征消费税的待遇，因此被东京方面补征130亿日元（9782万美元）税款。

Phone车祸检测占用大量救援资源 iPhone14和 Apple Watch Series8于今年9月推出“车祸检测”功能以来，美国各地的911和紧急调度员收到了大量误报。美国科罗拉多州萨米特县上周末在4个滑雪场中处理了71起滑雪者意外触发“车祸检测”功能的误报事件。

美官员再要求字节出售TikTok美国业务 一些美国政府官员正在考虑要求字节跳动出售旗下短视频应用TikTok的美国业务，以缓解他们多年来一直在解决的安全担忧。

互联网渠道暂不可买辉瑞新冠口服药 此前京东平台上暂时可以购买到paxlovid，但是目前已经不再能够购买，只能预约。“尚不清楚监管方面对电商平台销售该药物的态度。”事实上，京东健康并非首个试图销售Paxlovid的平台。1药网曾在12月13日上架Paxlovid，然而不到一日该产品又再次下架。

微念归还李子柒公司股权 企查查APP显示，杭州微念公司董事长刘同明卸任四川子柒文化公司监事职位，杭州微念公司转让部分所持股权，李佳佳（李子柒）持股增至99%。

携程海外目的地搜索大涨10倍 携程数据显示，发布半小时内，携程平台热门海外目的地搜索量同比大涨10倍，出境（包含中国港澳台）机票、海外酒店搜索均达到三年来峰值。中国澳门、中国香港、日本、泰国、韩国、美国、新加坡、马来西亚、澳大利亚和英国，成为搜索量增长最快的前十名目的地。

苹果中国推出跨年福利 今日，苹果宣布推出“跨年福利”，2022年12月30日至2023年1月2日，购买指定 Apple 产品最高立省1000元。

Steam 上线2022年回顾报告 Steam 今天发布了2022年回顾报告，玩家可以在这里查看自己在2022年玩游戏的数据。使用这个功能还能解锁「2022年Steam回顾」徽章。

韩国拟吸引特斯拉建超级工厂 上个月特斯拉CEO马斯克表示，韩国是「特斯拉在亚洲建立另一座生产基地的最佳候选地之一」。自那以来，韩国所有主要地方政府都已准备好成为特斯拉超级工厂的潜在地点。

2022年度十大科技热词出炉 近日，百度沸点联合凤凰网科技发布了“2022年度科技热词”，分别是元宇宙、Web3.0、数字藏品、量子纠缠、数字人、AIGC、数字经济、光刻机、计算生物学、碳中和。

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