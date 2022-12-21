周星驰方发声：未授权《大话西游》等相关影视卡片

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:12月20日，周星驰委托律师进行澄清。澄清声明中提到某些商户通过社交网络和网上购物平台宣传、推广及销售的各类拆卡和卡片包括《大话西游》的影视卡。
周星驰方声明表示从未在该卡牌上签名或授权任何人在该卡牌上使用其签名，并要求有关生产商及商户立即停止任何生产、宣传、推广、销售及发放该卡牌行为。
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最近市场上出现了一些自称拥有周星驰亲笔签字授权的电影衍生影视卡，受到了非常热烈的关注，“星爷”在很多人心中就像神一般的存在，特别是对于80后、90后的一代来说。如果有机会得到周星驰的亲笔签名，无疑是件非常有意义的事情，但它们真的有“星爷”签名吗?12月20日，根据周星驰经纪人陈震宇微博，周星驰委托律师发布了声明:针对近期市场上出现带有周星驰亲笔签名授权的《大话西游》等电影衍生影视卡，周星驰从未在卡片上签名或授权任何人在卡片上使用其签名。声明要求所有生产商及商户应立即停止生产、宣传、推广、销售和发放卡片等行为，周星驰明确保留一切权利，并将追究有关商户的法律责任。
市面上出现了一些号称有周星驰亲笔签名授权的电影衍生影视卡，非常火爆。星爷”在很多人心目中是神一般的存在，尤其对80后、90后言。声明要求有关生产商及商户须立即停止任何生产、宣传、推广、销售、发放卡牌等行为，周星驰明确保留一切权利，追究有关商户的法律责任。
周星驰方发声:未授权相关影视卡片昨日，周星驰方发布澄清声明称，周星驰从未在卡牌上签名或授权任何人在卡牌上使用其签名。有商家通过社交平台宣传推广及销售《大话西游》影视卡，商家在商品中提及，该卡牌具有周星驰授权以及亲签。预售价为17.9万元。
破势而上、独傲巅 峰，《大话西游》手游群雄巅 峰赛S4 决赛于 12 月 16 在杭州亚运电竞中心震撼开赛。最顶 尖的 6 支战队在此齐聚一堂，全力角逐赛事最 高荣誉!(赛事海报)决赛现场，激光显示领军企业光峰科技(688007.SH)通过ALPD激光显示技术，将丰富的虚拟舞台效果投影在真实的舞台中。现场 6 台高流明激光投影机，打造主舞台美轮美奂的裸眼3D视觉特 效，让玩家在比赛现场宛如置身真实的天宫竞技场，带来更具有巅 峰沉浸感的赛事舞台!据悉，此次决赛现场激光显示部分由曾完成故宫“上元之夜”-太和门投影项目的光峰科技原班项目团队倾力?
近日，针对架设游戏“私服”将《大话西游》改为《遮天西游》一案，宿城区法院以侵犯著作权罪对陈某某、段某某等20人作出一审判决，分别判处有期徒刑四年四个月至七个月不等，并处罚金人民币65万至7万元不等。各被告人均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。
“剧本杀”是时下较为火爆的社交游戏之一，所谓的剧本杀，简单来说就是玩家拿到剧本，熟悉自己的角色和任务，推理还原、找到案件真相的这样一个过程。剧本杀品牌“推理大师”开展了与拥有版权企业合作上架《七月十三日》《云使》《周公游记1》《关于北原千夜的一切》《愿爱无忧》等五部剧本的免费申领活动。“推理大师”此举究竟是否会如他们所说，协助相关部门进行合法合规管理?还是将会造成剧本杀版权纠纷甚至行业内动荡?记者将持续关注此批剧本到店情况。
小米官方今日宣布，小米电视影视会员和小米影视会员双端全面整合，品牌升级为小米影视VIP会员。图源:截自小米影视VIP官博，下同此次焕新，小米影视的LOGO升级为粉、蓝、紫三色分别代表用户、内容与平台，以用户的需求为起点和导向，生产、引入优质内容，并通过平台呈现给用户，最终回归用户。小米13Pro同样也提供了上述四种内存配置，售价分别为4999元、5399元、5799元和6299元。
华为HiCar作为人车互联的解决方案，自从发布后就一直保持更新。在不少车友的反馈里，都希望华为HiCar对qq音乐进行支持。通过华为HiCar的持续更新，手机与车机的互联已经从连接”转向驾驶出行的交互体验，相信后续华为HiCar将把手机的更多功能延展到汽车上，支持更多的应用并优化驾驶交互体验。
12月8日，三体动画官方微博宣布，《三体》动画将于12月10日开播。企查查APP显示，“三体”“三体人”“面壁者”等多个三体相关商标已被多家公司及多个自然人申请注册，其中，“三体”商标的申请信息共150余条，目前已有81枚商标被成功注册，其中71枚商标由三体宇宙（上海）文化发展有限公司注册，B站关联公司上海宽娱数码科技有限公司为该公司第三大股东，持股比例5%。此外，目前仍有13枚“三体”商标状态为注册申请中，另有43枚商标已处于无效状态。据悉，《三体》动画改编自刘慈欣创作的同名科幻小说，是B站、三体宇宙和艺画开天联合出?
智慧浴室里的场景：抖音博主轩宝爸爸在三翼鸟智慧浴室里语音操控浴室暖房，洗浴温度也会自动调节，享受到了便捷、舒适的智慧洗浴体验。《西游记》里的美景：牙刷杯、香皂……轩宝爸爸只用几件浴室常见的物品布景，在光影的映衬下，《西游记》中美猴王与猴子们在花果山水帘洞嬉戏的情景映入眼帘。三翼鸟智慧浴室场景中藏着怎样的美景？让我们一起来看看！智慧联动，告别“瞻前顾后”结束一天的忙碌，如果回家能立刻洗个舒服的热水澡，能够舒缓一身的疲累。但是洗澡前热水需要提前加热、浴室需要暖房，洗澡后还要注意通风、排湿。三翼鸟智慧
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。