周星驰方发声：未授权《大话西游》等相关影视卡片

最近市场上出现了一些自称拥有周星驰亲笔签字授权的电影衍生影视卡，受到了非常热烈的关注，“星爷”在很多人心中就像神一般的存在，特别是对于80后、90后的一代来说。如果有机会得到周星驰的亲笔签名，无疑是件非常有意义的事情，但它们真的有“星爷”签名吗?12月20日，根据周星驰经纪人陈震宇微博，周星驰委托律师发布了声明:针对近期市场上出现带有周星驰亲笔签名授权的《大话西游》等电影衍生影视卡，周星驰从未在卡片上签名或授权任何人在卡片上使用其签名。声明要求所有生产商及商户应立即停止生产、宣传、推广、销售和发放卡片等行为，周星驰明确保留一切权利，并将追究有关商户的法律责任。