刘作虎：OPPO Find N2搭载代骁龙8+ 以及4520mAh大电池

一加手机CEO兼一加手机创始人刘作虎个人微博账号@刘作虎中推送了简短的内容，配文只有俩字“压轴”配图为折叠屏手机的铰链机构，看起来这个铰链结构还挺有货的。最主要他发布这偏微博使用的是OPPOFindN手机他手部下面的铰链上镌刻着Find的英文字样，这或许其中也在暗示新款的折叠屏手机将和OPPOFindN有着千丝万缕的联系，大概率是OPPOFindN2折叠屏手机。既然刘作虎已经晒出了OPPOFindN2铰链结构，这也说明这款OPPOFindN系列的新品折叠屏手机即将发布。