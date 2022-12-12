申通、德邦宣布春节不打烊 提供持续不间断寄递服务

作为很多人的运动装备，运动耳机可以说是相当的有用，在我们的运动过程中，它可以提供导航语音，也可以播放音乐舒缓心灵，让人们能更积极的投入到锻炼中。但是用的多了，人们也就发现了运动耳机的缺陷，普通的入耳式运动耳机，在使用三、四个小后往往就会没电需要额外的电池仓补充电量，在运动中这也是个累赘。如果你也有运动的需要，并且想找到真正适合你的耳机，那么不用挑了，韶 音OpenRun Pro就是优质之选。