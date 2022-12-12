申通、德邦宣布春节不打烊 提供持续不间断寄递服务

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:据中国邮政快递报报道，12月9日和12月12日，申通快递和德邦快递相继宣布2023年“春节不打烊”。
德邦快递表示，春节不打烊期间将通过保障车辆人员揽收、提升智能分拣效率、多元运力覆盖全国、年货礼品送货上楼等方式助力节前铺货和电商大促。
而申通快递表示，已成立了从总部到省区的春节不打烊专项保障组，统筹调配全网资源，对接“淘拼抖快”等各大主流电商平台，针对不同区域制定具体方案，在运营网络、路由规划、市场客服等全方面进行专项优化。
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作为很多人的运动装备，运动耳机可以说是相当的有用，在我们的运动过程中，它可以提供导航语音，也可以播放音乐舒缓心灵，让人们能更积极的投入到锻炼中。但是用的多了，人们也就发现了运动耳机的缺陷，普通的入耳式运动耳机，在使用三、四个小后往往就会没电需要额外的电池仓补充电量，在运动中这也是个累赘。如果你也有运动的需要，并且想找到真正适合你的耳机，那么不用挑了，韶 音OpenRun Pro就是优质之选。
当下，伴随互联网金融行业的稳定发展，各类互联网信用支付产品也走进了大众的日常生活。作为京东金融APP推出的互联网信用支付产品，京东白条也凭借“实时审批、随心分期”的消费体验赢得了诸多用户的青睐。坚持“客户为先”的经营理念，京东白条持续推出各类活动，让用户不仅可以享受到快捷的支付服务，还能享受到京东白条带来的优惠福利。其中，“积分功能”便得到了用户普遍的好评。 据悉，积分是京东白条的一项福利举措，给用户带来了实实在在的优惠。用户使用积分不仅可以兑换京东白条的支付满减券，小金库还白条/信用卡抵扣券，
12月5日，即时配送平台闪送与抖音生活服务已正式达成“团购配送”合作，团购套餐可享受“全城平均1小时达”。商家可使用闪送，为抖音用户提供“一键发单”。今年8月，抖音也与饿了么达成了合作，助力数百万商家为6亿抖音日活用户提供从内容种草、在线点单到即时配送的本地生活服务。
关于抖音要入局线上超市的消息传扬多时，虽然官方未公开，但据了解，抖音超市已经开始招商，业务进入了前期试点阶段。广州、深圳、惠州和东莞四个城市的部分消费者，可以在抖音商城中找到“超市”入口，进入抖音超市购物。在11月初，北京字跳网络技术有限公司申请了“抖音超市”商标，国际分类涉及广告销售、教育娱乐，当前商标进度均为申请中。
我国已经迈入消费时代4.0，数字经济推动了新的消费。新消费时代，消费主体发生了改变，年轻人逐渐成为新消费时代的主要力量。因此在未来，羊小咩还将在智能化一站式生活消费服务平台方面持续发力，将消费场景数字化，满足用户吃、喝、玩，乐全生活场景需求，为年轻人提供便捷且高性价比的商品及生活服务。
去哪儿平台显示， 11 月 22 日，火车票预订量增长明显，近日来学生票出票量增长 10 倍。去哪儿产品负责人戴龙挺称，由于放假时间集中，火车班次有限，仍有学生尚未买到票。为了保障学生顺利购票，去哪儿提供夜间购票、预约购票等服务，针对返乡路程较长的学生，去哪儿提供指定下铺的服务， 11 月 22 日至 11 月 24 日，已帮助超过 2 万名学生购到下铺车票。
近年来随着我国经济的发展及人口老龄化程度加深，大众健康需求不断提升。为提高人民医疗保障水平，我国持续加强构建“多层次医疗保障体系”的顶层设计。 2021 年 9 月，《“十四五”全民医疗保障规划》再度明确基本医保“保基本”的定位，鼓励发展商业健康保险，支持商业保险机构开发与基本医疗保险相衔接的商业健康保险产品。此背景下，城市定制型商业医疗保险——“惠民保”快速发展，成为衔接商业医疗保险与基本医疗保险的重要保险形态，也成为商业保险和医疗健康领域最热赛道之一。凭借不断扩大与完善的服务资源整合布局，镁信健康不?
在社会征信体系日渐完善的今天，我们早已进入了靠信用借钱的年代，完全可以实现“借钱不求人”、“借钱有尊严”，不必看他人脸色，不必苦苦哀求。如同交朋友一般，用户选择互联网借贷产品借钱同样要看清其“品行”，即安全与服务。同时要提高防骗意识，日常保护好银行卡及身份证号等个人信息;凡是陌生人以任何名义要求转账汇款的，一定不要进行操作。
今天早些时候，英国小报《The Daily Star》的一篇报道称，苹果公司已表示有兴趣以约70亿美元的价格收购曼联，但我们直接了解情况的消息人士称，该报道是错误的。曼联自2005年以来一直由格雷泽家族拥有多数股权。该俱乐部周二宣布，其董事会计划「探索战略选择」，包括可能出售该俱乐部。这一消息传来的同一天，曼联宣布明星球员Cristiano Ronaldo将离开俱乐部。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。