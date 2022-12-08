魔兽世界10.0瓦德拉肯联军声望怎么刷 瓦德拉肯声望速刷攻略

魔兽世界10.0中瓦德拉肯联军的声望是必刷的，可以获得很多好东西，还有一些非常好用的装备，下面就来为大家分享一下瓦德拉肯联军声望的速刷攻略。

瓦德拉肯联军是巨龙军团的四个著名派系之一。在本攻略中，我们将介绍如何通过瓦德拉肯协议获得声望。

瓦德拉肯联军目的:

以他们最古老的城市为中心，瓦德拉肯联军是所有龙族的统一力量，不仅要保护他们的岛屿家园，还要保护整个艾泽拉斯。

这个派系代表着五龙军团的力量，以古都瓦尔德拉肯为中心。被遗弃一万年的巨龙再次回归，重新扮演艾泽拉斯守护者的角色。

瓦德拉肯联军声望有什么用?

那些通过瓦德拉肯联军获得声望的人可以获得大量独家奖励:

1、参加围攻灭龙要塞事件，这是一个每隔几个小时发生一次的世界事件，您可以帮助黑龙派系重新获得他们古老家园的访问权。

2、获得更多世界任务;

3、获得以龙为主题的套装和武器幻化。

瓦德拉肯联军声望怎么获得?

你可以通过完成巨龙群岛周围的几项任务来刷瓦德拉肯联军声望。

1、完成瓦德拉肯世界任务，会随机刷新。

2、收集宝物以找到泰坦圣物并上交，泰坦圣物一般都是在宝箱中，所以可以去找这些宝箱。

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3、完成 "围攻灭龙要塞 "的活动，在觉醒海岸，有号角的标识，可以看到具体的刷新时间。

4、完成拉希奥和萨贝里安的日常任务。

5、完成瓦德拉肯的任务，因为你可以通过它们获得大量声望，不过一般是一次性的。

瓦德拉肯联军的声望并不难刷，但由于没有相关的活动，泰坦圣物也很难得到，你需要注意并确保完成所有拉希奥和萨贝里安的日常任务，并密切关注世界任务，每周至少尝试一次围攻灭龙要塞的活动。

其中围攻灭龙要塞事件活动:

围攻灭龙要塞事件是你刷瓦德拉肯联军声望的主要来源之一。这是一个世界事件，您可以在其中帮助一群NPC，即黑曜石流浪者，收回觉醒海岸中被占领的区域。

当围攻灭龙要塞事件开始时，你可以从你的觉醒海岸小地图上看到，并且该事件是2小时循环，在整点的每个小时交替。

一旦活动开始，您将经历几个阶段，直到杀死一个稀有的NPC。杀死这个稀有NPC，事件结束。

完成围攻灭龙要塞事件可获得50瓦德拉肯联军声望，灭龙要塞保险箱，额外还将获得：

1、250瓦德拉肯联军声望;

2、1-3个巨龙群岛神器和泰坦圣物

3、1件随你的装等调整的装备（当前装等越高，获取的装备越好，上限为ilvl382）

4、1-3个原始混沌

5、1个飞逝复兴

随后完成的活动可获得一个灭龙要塞保险箱，其中包含1-3个巨龙群岛神器和泰坦圣物以及15个巨龙群岛补给，并有机会获得高等级的装备。

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