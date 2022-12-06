魔兽世界10.0怎么去暗月马戏团 暗月马戏团位置

魔兽世界10.0在最近开了暗月马戏团，很多玩家还不清楚在巨龙时代中暗月马戏团的位置在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。

魔兽世界中的暗月马戏团是一场类似狂欢节的活动，从游戏初期就已经存在，将世界各地的神秘主义者聚集在一个地方。该活动通常从每月的第一天开始，持续一周。在暗月马戏团，你可以乘坐不同的旋转木马，玩狂欢节游戏，收集幻化、宠物和坐骑，购买传家宝，完成暗月主题任务。

该活动通常位于一个遥远的岛屿上，只能通过艾泽拉斯或外域首都附近的传送点访问。事实上，这座岛屿是如此神秘，以至于除了暗月马戏团的居民之外，没有人知道这座岛屿的确切位置。

怎么去暗月马戏团?

暗月马戏团位于暗月岛上，前往该岛的唯一途径是通过主城附近的传送门。到达该位置后，您需要做的就是单击传送门，然后您会发现自己在可爱的暗月岛上。

联盟可以在闪金镇外的艾尔文森林找到他们的传送门。

另一方面，部落可以在雷霆崖以南的莫高雷找到传送门。

你可以在原版游戏《燃烧的远征》和《巫妖王之怒》的所有主城中找到暗月马戏团神秘法师。法师们会以少量费用将您传送到艾尔文森林或莫高雷。你可以在暴风城、铁炉堡、达纳苏斯、埃索达、沙特拉、达拉然（诺森德）、奥格瑞玛、雷霆崖、幽暗城和银月城找到暗月马戏团神秘法师。

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