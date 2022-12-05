淘宝小程序接入Cocos游戏引擎 可一键发布游戏到淘宝

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:随着技术的不断更迭，电商平台的购物方式也发生了翻天腹地的变化。淘宝购物也从AR购物进化到3D 数字化虚拟购物空间。

近期，Cocos推出了支持淘宝平台的社区版本。内容开发者和销售者可以使用社区版CocosCreator，轻松一键发布自己的游戏到淘宝购物平台。

这是继Cocos与阿里淘宝开放平台联合举办2022淘宝开放生态创新大赛之后，双方又一次合作。帮助游戏生态快速接入，提供淘宝平台在游戏化营销、休闲互动、元宇宙沉浸式购物、虚拟数字人等场景下的创新服务。

据介绍，Cocos为开发者提供了大量低门槛、高效率、跨平台的虚拟内容制作工具，降低了整个制作环节和实际发布环节的成本和门槛，为行业提供覆盖虚拟角色创作、使用全生命周期的虚拟角色产品线。

针对虚拟角色创作，Cocos开发了CocosCreator、CocosPersona编辑器、CocosAvatarSDK等多种虚拟角色编辑工具。电商+小游戏的结合，有助于商家更好的留住用户、促进活跃，抢占消费者注意力。

Cocos官方表示，此次接入支持淘宝小程序，只是双方合作探索电商元宇宙的开始。未来，Cocos将持续完善产品体系，深化应用场景和搭建元界基础设施，帮助合作伙伴拓展虚拟购物场景，提升虚拟购物体验，完成在元宇宙领域的布局。

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