英飞拓回应传闻称「荣耀将借壳上市」：没有收到相关消息

站长之家(ChinaZ.com) 12月5日消息:继新荣耀成立两周年引入新股东、深圳国资加码投资后，市场传闻荣耀将借壳英飞拓上市。今日开盘英飞拓继续涨停，至今已经三连板，今早有媒体以投资者身份致电英飞拓投资者热线，公司表示没有收到相关消息，有消息会及时公告。

据了解，自从独立后，荣耀借壳上市的传闻就一直未曾间断。此前有消息称，荣耀正在考虑2022年上市，寻求以450亿美元（合人民币3000亿左右）的估值进行融资，市场猜测，如果进行IPO，荣耀的上市计划或耗时需3-5年，因此借壳概率相对更大。

关于上市的问题，荣耀CEO赵明曾公开表示，荣耀未来肯定会更加开放和透明，融资渠道也会多元化，不排斥未来在合适的机会上市。但更重要的是构建面向未来的核心能力，荣耀的团队不会追求一夜暴富。

在11月22日荣耀开发者大会上，针对在资本市场上市的相关动向，荣耀CEO赵明在接受媒体采访时表示，「作为公司CEO，还是把主要的工作精力放在产品战略和商业运作逻辑上。」

IDC数据显示，荣耀手机2022年第三季度全球出货量为1420万台，同比增长1.3%，排名全球第七。而在国内市场，今年第三季度，荣耀在中国手机市场出货约1270万台，市场份额为17.9%，排名第二。

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