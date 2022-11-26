苹果工程师解释新 AirPods Pro 二代为何不支持无损音频

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日消息:一位苹果工程师在一次新的采访中谈到了第二代AirPods Pro缺乏无损音频支持的问题。

目前AirPods系列搭载的蓝牙技术意味着苹果的音频产品不支持Apple Music的无损音频。苹果公司此前曾暗示，它可能会在AirPlay的基础上开发自己的编解码器和连接标准，并支持更高质量的音频流，但到目前为止还没有这样的举措。Apple Music提供24位、最高48KHz的无损流媒体，以及最高192KHz、需要外部数模转换器的高分辨率无损流媒体。

在接受What Hi-Fi采访时，在该公司声学团队工作的苹果工程师Esge Andersen说，苹果不认为目前的蓝牙技术是AirPods音频质量的限制因素。Andersen补充说，即使是目前的蓝牙技术和编解码器标准，苹果仍然可以在音频质量方面做出改进，而公司的重点仍然是可靠性。

新的第二代AirPods Pro最显著的改进之一是更好的主动降噪。苹果表示，新的AirPods Pro的主动降噪比上一代产品好了2倍。Andersen说，苹果被推动作出这一重大改进，因为它想「让每个人的口袋里都有一个AirPods Max」。

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