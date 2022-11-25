知乎CEO周源：未来3年将打造500位超100万收入的创作者

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:今日，知乎创始人、CEO周源发出公开信，从社区定位、内容生态和职业教育三个方面分享知乎的发展和布局。

知乎2022年一系列动作都是围绕专业讨论在展开:“海盐计划”4.0鼓励创作者在专业领域进行深耕;升级“想法”功能，推出“知聊八点半”直播、“荒野会谈”视频节目等，都是在“把专业做扎实的同时，探索讨论的外延”。

在内容生态方面，周源提出知乎商业模式将从“内容变现”的1.0版本走向“好内容变现”的2.0版本，坚持“生态第一”战略，“有些钱不赚，才能成为赚钱的好公司”，并宣布未来3年，盐选会员将发起“超新星计划”，打造500位超100万收入的创作者。

周源还首次正式分享了职业教育业务，表示知乎为此布局了3年，12月将正式上线知学堂App。目前，知乎通过联运、自营、收购，进行了职业教育的初步布局，目标是帮助“知学堂”完成了全品类覆盖。

附:公开信全文

各位知友，大家好。

一年一度的知乎线下聚会“新知青年大会”在历经10个月的反复筹备、等待和调整后，最终将以线上形式落地。在2022年最后1个月，鸽声响起，有点无奈，抱歉了[抱拳]。11月29日起，大家可以在站内搜索“2022新知青年大会”来看看相关内容和背后的故事。

我们为所有新知答主准备了线上小礼物，一款最新的金色头环。此外，我们争取和部分答主在北京见个面，聊聊天，也算重温“知乎音乐之夜”、“知乎电影之夜”的经典回忆。不能参加的答主也不要失望，欢聚一堂的盛典一定还会有，我们明年再见。

每年新知青年大会，我都会和朋友们回顾一下知乎发展的情况。今天趁这个机会，我也和大家简单聊三件事——社区定位、内容生态和职业教育。

专业讨论

感谢知友和我们一起构建了知乎社区。近12年的风雨，让知乎形成了拥有顽强生命力的社区生态。今年初我们提出了“生态第一”战略，这是我们面对穿越周期，面对更复杂环境下竞争的答案。

今天的知乎是丰富多彩的，而核心定位依然是“专业讨论”。从Day1起，知乎在信息机制上有两个特色:“一问多答”和“权重投票”。前者奠定了平等讨论，当一个人提出问题，无数人都可以回答，构成了社区的多元开放。后者则给每个人的赞同或反对赋予了权重，增加了专业背书。

所以，知乎的创作者大多具有职业背景，专业人士也非常愿意来到知乎，分享知识、经验和见解。比如，数学家张益唐和女子格斗世界冠军张伟丽，不久前都来贡献了亲自答。

“专业讨论”将是我们必然长期坚持的定位。

今年我们推出“海盐计划”4.0鼓励深耕创作。最近，部分创作者应该看到了，新版创作分体系正在增加一个维度“创作垂直度”。简单说，创作者在自选的活跃领域进行创作，创作等级成长会更快，创作权益也更多。我们首期拿出1亿元做的“致知计划”，这项工作在明年也会持续投入，期待更多创作者能因此获得更多的收益。

把专业做扎实的同时，我们也在探索讨论的外延。比如，“讨论”延伸出了“分享”场景，新升级的“想法”更方便了这类表达。此外，我们还推出了“知聊八点半”直播，以及“荒野会谈”等视频节目。尽管形式不同，内里都有“专业讨论”的基因。

知乎产品迭代的方向，是降低创作者和消费者的成本，提升使用体验。我们希望通过必要的简化，让信息可以在不同场景中更好地流动。我们也不断在邀请答主，来测试新改进，请大家多提意见。

内容生态

过去3年，随着盐选会员、内容商业化解决方案的快速发展，知乎形成了“社区驱动的内容变现”商业模式。

未来3年，社区的商业模式，将从“内容变现”的1.0版本走向“好内容变现”的2.0版本。我们相信，好生态带来好内容，好内容就是好生意，是更持续和健康的正向飞轮。

所以在执行“生态第一”战略过程中，有些钱不赚，才能成为赚钱的好公司。

一方面，今年面对商业化内容诸多挑战，我们也陆续解决了一些问题。比如，我们以“获得感”为标准，拉齐了内容质量，持续大力打压低质商业内容;我们帮助更多的创作者参与进来，让他们与商业伙伴对话，构建多元透明的讨论场。

另一方面，我们也致力于建设商业机构在社区的长效沟通机制，让更多专业和实用的内容帮助品牌沉淀口碑，特别是当大量待讨论的新概念、新产品、新技术出现时，知乎成为值得信赖的平台。

盐选会员我们也有了新的计划。在7月的时候，我们的月均付费会员数突破了1000万。盐选会员在5月提出“白金计划”，打造100位收入超100万的创作者。到10月，目标就已提前完成。下一个目标，我们已经在着手了，那就是“超新星计划”:未来三年，盐选会员将打造500位超100万收入的创作者。

职业教育

关于职业教育，之前提到不多，可能大家会有疑问，知乎能为职业教育带来什么?

从2019年底开始摸索职业教育，我们用三年时间做了各种尝试，也认识到职业教育有不一样的行业规律。其中一个很重要的认知是学习环境和社区环境多有不同。在今年6月上线了“学习区”之后，我们即将推出一个专门的教学平台，提供专精的成人职业教育服务。

12月这个平台的App正式版本就将发布，名字是“知学堂”。目前，知乎通过联运、自营、收购，进行了职业教育的初步布局，目标是帮助“知学堂”完成了全品类覆盖。但是，这远远不够。

知乎能够带给教育行业的，不止于一个平台。我们想做的是用技术推动教育数字化转型。比如，AI教学，我们正在做相关研发。在教研、营销、服务等各个链条上，知乎的技术都可以推动教育效率提升。此外，知乎还有很多提供学习内容的创作者，我们可以邀请他们来为用户打造课程。这就需要我们与教育行业展开更多合作。

因此，我们将推出“知学计划”，通过流量扶持、内容生态建设以及技术支持等手段，全面赋能合作伙伴。我们期待，与更多教育机构携手，为用户解决职业发展和自我成长的关键问题。

知乎公司的一切皆发源于社区，起始于探索。我上回分享说，创业公司开启了“中途”，就意味着未来还会航行得更远。无论我们走多远，始终是知乎社区的一份子。

以上就是这次和大家分享的内容。感谢大家的关注，咱们下次再聊。

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