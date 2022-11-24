OPPO Reno9系列正式发布：6.7英寸120Hz高刷大屏 售价2499元起

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日消息:OPPO全新的Reno9系列今日下午正式发布，Reno9系列共有三款机型：Reno9、Reno9Pro和Reno9Pro+。全系采用质感玻璃机身，拥有明日金、微醺、皓月黑和碧海青四款配色。

据官方介绍，OPPO Reno9系列通过纳米级的金丝琉璃工艺，将日出时海面的随机纹理表达出来，并通过多次纳米镀膜将纹理与光泽结合。通过织羽纹工艺让玻璃生长出晶体结构并按既定方向进行排布生长，在1片黑色玻璃上生长出2种不同的纹理结构。

OPPO Reno9系列三款机型采用参数完全相同的6.7英寸大屏，拥有一致的准确色彩、相同的120Hz 的高刷新率、以及更加舒适的自然调光方案，实现8192级亮度调节，观感更加的舒适护眼。人眼在黑暗中对于亮度的敏感程度更高，OPPO Reno9系列在90nit 低亮度以下，支持2160Hz 高频 PWM 调光，使频闪更加不易察觉。

OPPO Reno9全系采用了相同的曲面屏幕的设计，屏幕只做微小弧度，在屏幕无触控区域的黑边进行了曲面弯折，其弯折深度仅有1.9mm，兼顾手感的同时，极大地减少了误触的概率。

OPPO Reno9Pro+搭载了年度旗舰芯片骁龙8+，据官方介绍，该机是Reno性能最强悍的机型，获得了泰尔实验室抗老化认证，能做到48个月流畅不卡顿。在存储方面，OPPO Reno9Pro+与OPPO Reno9Pro顶配版本带来了16GB+512GB 的超大内存组合。

OPPO Reno9系列全系前置搭载超感光猫眼镜头以及前置自动对焦功能，同时全系列支持自然人像虚化效果。OPPO Reno9Pro + 还升级了后置光学防抖，以及双芯人像计算引擎。此外，OPPO Reno9系列还搭载了 OPPO 自研影像专用 NPU 芯片「马里亚纳 MariSilicon X」。基于这款芯片的认知能力，OPPO Reno9系列带来了人像模式的全新自然人像虚化升级。

价格方面，OPPO Reno9：8GB+256GB版本售价 2499 元。12GB+256GB版本售价 2699 元。12GB+512GB版本售价 2999 元。Reno9 Pro 16GB+256GB售价 3499 元，16GB+512GB售价 3799 元，Reno9 Pro+ 16GB+256GB售价 3999 元，16GB+512GB售价 4399 元。

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