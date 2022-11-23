荣耀Magic Vs折叠屏手机发布 搭载高通骁龙8+重量仅261g

站长之家（ChinaZ.com）11月23日 消息:在今日下午的发布会上，除了荣耀80系列，荣耀还发布了新一代折叠屏手机荣耀Magic Vs。
荣耀Magic Vs外屏采用6. 45 英寸OLED屏，支持120Hz刷新率，最高1200nit的亮度， 内屏展开后7. 9 英寸，支持90Hz刷新率以及2K分辨率。
荣耀Magic Vs搭载高通骁龙8+旗舰芯，以及MagicOS7.0，采用轻质航天级用材，榫卯结构的“荣耀鲁班铰链”，将92个零部件精简至仅有4个，经过德国莱茵40万次折叠测试，重量261g，折叠厚度12.9mm、展开厚度6.1mm。
同时，荣耀Magic Vs还配置超大容量5000mAh电池，支持66w快充，后置5400万高像素主摄（IMX800），5000万像素超广角镜头，以及800万长焦摄像头。
此外，荣耀Magic Vs还搭载对称式双扬声器，支持“DTS:X UItra 技术”音效算法。
售价方面，8+ 256 版本 7499 元、12+ 256 版本 7999 元、12+ 512 版本 8999 元，提供凤羽金、亮黑色、天青色、燃橙色 4 个配色。
而荣耀Magic Vs至臻版配备Magic-Pen手写笔，提供16+ 512 版本配置，售价 10888 元。
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