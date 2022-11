荣耀Magic Vs折叠屏手机发布 搭载高通骁龙8+重量仅261g

昨日,荣耀MagicOS暨旗舰新品发布会官宣将于11月22 日-23 日举行,预计将发布 MagicOS 7.0 以及多款新品,其中最受瞩目的就是荣耀 Magic Vs折叠屏新机。现在,数码博主@熊猫很禿然 放出了一张设计草图,并表示荣耀 Magic Vs 搭载 5000mAh 电池和 66W 快充,重量为 261g。从曝光图片来看,荣耀 Magic Vs 似乎将搭载三个圆盘重叠的后置镜头模组设计,看起来非常亮眼。另外,数码博主@数码闲聊站此前表示,荣耀 Magic Vs 将搭载高通骁龙 8 + Gen 1处理器,Magic V2才会搭载新一代骁龙 8 Gen 2。当然,这些都还只是传言,官方还未公布确切消息