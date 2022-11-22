刘强东:副总监以上降薪10%-20% 拿出100亿补贴基层员工

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:刘强东做出了一个大胆的决定:给高管兄弟降薪，公司2千多位总监工资打8折!同时，拿出100亿保障基础员工住房。

京东集团创始人、董事长刘强东在致全体员工的邮件中表示，外包员工要逐步转为德邦自己的员工，自2023年1月1日起逐步为其缴齐五险一金。同时，为提高基层员工福利，尽可能减轻公司压力，邮件中还称，京东集团高管现金薪资将从2023年1月起降低10%-20%不等，职位越高降得越多。

此外，刘强东表示，公司未来将投入数百亿元，为包括德邦全体员工在内的所有物流、客服等基层员工设立“住房保障基金”，为基层提供无息房贷，同时“员工子女救助基金”的规模也会得到扩充。

7月26日，京东集团通过京东物流完成对德邦控股50%以上股权的收购，德邦物流正式纳入京东体系。德邦物流的加入，京东系统的员工人数将突破50万。

一些市场观点认为，将外包员工转为自有员工，缴纳五险一金等福利保障，会给企业带来短期的财务压力。据公开数据测算，2022年前三季度，京东一线员工薪酬福利支出超过330亿元。

虽然内部邮件中注明的日期是2023年1月1日，但由于企业合并，京东物流的财务报告中将包括仓储、分拣、拣选、包装、运输、配送、客服等涉及的员工薪酬福利开支已有明显增长，三季度该项成本项同比增长27.8%。

但另一方面，收购德邦为京东物流补充了仓储和外部客户资源。京东物流三季度财报显示，来自德邦的收入为58.2亿元，占总收入的16.2%，京东物流三季度来自外部客户的收入为248.66亿元，占总收入的69.5%。

降本增效一直是今年互联网行业的趋势，京东宣布高管降薪也体现了这一趋势。在三季度财报电话会议上，京东集团CEO徐磊表示，京东今年的利润提升主要体现在“降本”。明后年则会更多关注“增效。“因为在我的角度看来，整个集团还有太多的效率可以提升。”徐雷说。

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