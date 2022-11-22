2022年第三季度全球折叠屏手机出货量达新高 亚太地区占三分之一以上

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日消息:据Strategy Analytics的最新报告显示，在过去的第三季度全球折叠屏手机出货量达到新高，主要原因是三星Galaxy Z Fold与三星Galaxy Z Flip这两个系列在全球范围内热销所推动的。

Strategy Analytics的报告显示，折叠屏设备仍然是小众领域，但出货量正在稳步增长。三星占据了绝对的领先地位，具体来看，2022年第三季度全球折叠屏手机细分领域排名前七的品牌分别是：三星、华为、小米、荣耀、vivo、OPPO、联想（摩托罗拉），2022年第三季度，亚太地区占据折叠屏智能手机出货量的三分之一以上。

另外，此前据 CINNO Research数据显示，从国内市场份额来看，2022年第三季度华为市场份额达占比过半达53.2%，虽同比下降5.1个百分点，依旧领跑国内折叠手机市场;三星市场份额20.5%，同比下降16.1个百分点;小米市场份额9.0%，同比上升5.8个百分点，排名跃升至第三，主要得益于其新一代折叠手机产品 MIX Fold2上市;vivo、OPPO、荣耀市场份额从无分别增至7.7%、4.6%、3.1%。

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