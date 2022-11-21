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趣AI | 7款适合小白AI视频自动生成器工具推荐

2022-11-21 16:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:如今视频已经成为主流创作内容方式之一，不过相对于图文，视频创作门槛更高，需要耗费的时间也更多。

人工智能 （AI） 正在改变这种前景，使生成视频比以往任何时候都更容易。与此同时，借助各种可用的AI视频生成器，创建视频内容变得相当轻松。

以下是市场上一些比较不出的AI视频生成器工具推荐:

1. Synthesys

工具网址:https://synthesys.io/

image.png

Synthesys是开发用于商业用途的文本到语音转换算法和商业用途视频的领先公司。Synthesys 旨在帮助用户短短几分钟内增强视频内容，例如解说视频和产品教程。

创作者和公司可以使用 Synthesys 通过口型同步 AI 视频技术创建视频。这意味着，不需要摄像机或摄制组，你所要做的就是选择一个虚拟形象，并选用所支持66种语言中的一种输入你的脚本，这个工具就会产生一个高质量的视频。

该工具提供超过74种真实的“虚拟形象”和254种独特风格的语音库。它还提供完全自定义、易于使用的编辑和渲染界面以及高分辨率输出。

以下是 Synthesys 的一些主要功能:

  • 超过66种语言和254种独特的风格

  • 解释视频、在线学习、社交媒体和产品描述的绝佳工具

  • 易于使用的界面

2. Synthesia

工具网址:https://www.synthesia.io

image.png

对于想要在这个高度视觉化的环境中竞争的企业和内容创作者来说，视频内容是必不可少的。报告显示，超过80% 的在线流量是视频流量，越来越多的人更喜欢它而不是文本和图像等其他形式的在线内容。

大多数在线出版商依靠社交网络来接触受众，而视频内容提供了比其他类型更多的有机覆盖面。同时，传统上制作和传播视频内容既费时又费钱。

人工智能 （AI） 正在改变这种前景，使生成视频比以往任何时候都更容易。同时，使用范围广泛的可用 AI 视频生成器创建视频内容从未像现在这样容易。

以下是 Synthesia 的一些主要功能:

  • 70+ 人工智能头像

  • 超过65种语言

  • 丰富的视频模板

  • 免费媒体库

3. Pictory

工具网址:https://pictory.ai/

image.png

Pictory 是一款 AI 视频生成器，可让您轻松创建和编辑高质量视频。该工具最好的方面之一是不需要任何视频编辑或设计经验。

首先提供脚本或文章，这将作为视频内容的基础。例如，Pictory 可以将博客文章转换成视频。对于希望提高参与度和质量的个人博主和公司来说，这是一个很棒的功能。由于它基于云，因此可以在任何计算机上运行。

Pictory 还支持使用文本轻松编辑视频，这非常适合编辑网络研讨会、播客、Zoom 录音等。它使用简单，只需几分钟即可提供专业的结果。

Pictory 的另一个重要功能是可以创建可共享的视频精彩片段，这对那些希望创建预告片或在社交媒体上分享短片的人来说非常有用。除了这些强大的功能，用户还可以自动为视频添加字幕。

以下是 Pictory 的一些主要功能:

  • 基于文章或脚本的视频

  • 使用文本编辑视频

  • 创建可共享的视频精彩片段

  • 自动为视频添加字幕和摘要

4. Elai.io

工具网址:https://elai.io/

image.png

Elai.io 由全球 AI 技术专家团队运营，是另一个领先的 AI 视频生成器，用户能够根据文本创建各种视频内容，实现轻松地大规模生成视频。

只需单击三下，用户就可以使用该平台从文章或博客文章的链接生成专业视频。在从库中选择一个模板之前，首先复制并粘贴博客文章 URL 或 HTML 文本。剩下要做的就是查看视频，进行更改，然后渲染以及下载。

Elai.io拥有超过60种语言和超过25种头像可供选择。除了从库中选择演示者外，用户还可以设置个人头像。

以下是 Elai.io 的一些主要功能:

  • 大规模生成视频

  • 从博客或文章创建视频

  • 超过60种语言和超过25个头像

  • 培训视频

5. InVideo

工具网址:https://invideo.io/

image.png

InVideo 的使用者不需要任何视频创建或视频编辑背景，因此任何人都可以直接使用该工具。

InVideo 从输入文本创建视频，在几分钟内轻松创建高质量视频。它提供了各种经过专业设计和动画处理的模板。

操作上，只需输入文本，选择最佳模板或自定义模板，然后下载完成的视频。

许多用户选择 InVideo来制作宣传视频、演示文稿、视频推荐、幻灯片等。

以下是 InVideo 的一些主要功能:

  • 无需视频创作背景

  • 输入文本几分钟内就能视频

  • 专业设计的模板

  • 可直接分享到社交媒体

6. Synths Video

工具网址:https://synths.video/

image.png

Synths Video 提供了一个很棒的工具，为用户提供了一种吸引观众的新方式。用户可以使用它在几分钟内将博客文章转换成高质量的视频。该平台提供了40多种选择的各种人形头像。

Synths Video 基于AI 技术将文本中的单词生成看起来自然的嘴唇动作。一切都是自动化的，因此无需任何编辑经验。

操作上，需要提供一篇博客文章并将其上传到平台，然后将其转换为可以直接上传到 YouTube 等平台的视频。

以下是 Synths Video 的一些主要功能:

  • 将博客文章转换为视频

  • 超过40种选择的人像

  • 看起来自然的嘴唇运动

  • 全过程自动化

7.Veed.io

工具网址:https://www.veed.io/

image.png

VEED 让懂得基础计算机操作的人都可以轻松生成高质量的视频。用户可以通过自定义文本、字体、颜色、音乐等来创建独特的视频。

VEED 还可以轻松地一键转录的视频文件。用户所要做的就是上传视频，点击“自动转录”，然后下载转录本。

全球数以千计的内容创作者依靠 VEED 为社交媒体和各种平台制作视频。无需下载软件，也不需要任何以前的视频编辑经验。使。

以下是 VEED 的一些主要功能:

  • 自定义文本、字体、颜色、音乐等

  • 不同的主题

  • 一键转录视频

  • 无需视频编辑经验

注：文章内容参考自unite.ai

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    锐龙R7 5800X3D

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    锐龙R7 5800X3D

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    华为 Pocket S

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    华为 Pocket S

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    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

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