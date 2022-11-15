一张图看懂 | 财富不断缩水的万亿美元市值俱乐部

站长之家（ChinaZ.com）11月15日 消息:美联储的激进紧缩政策导致科技股在2022年暴跌，而这也动摇了万亿美元市值俱乐部的成员地位。

以下是现有四个符合万亿美元市值俱乐部资格的成员:

公司 领域 市值达到1T 美元日期 市值（2022年11月3日） 苹果 公司 （AAPL） 科技 2018年8月2日 2.21万亿美元 阿美石油公司 （2222） 能源 2019年12月11日 2.01万亿美元 微软 （MSFT） 科技 2019年4月25日 1.6万亿美元 Alphabet（GOOGL） 科技 2020年1月16日 1.08万亿美元

苹果、微软和沙特阿美目前的市值仍远高于1万亿美元大关，但如果情况不很快发生变化，Alphabet的发展轨迹可能会将其从这份名单中剔除。谷歌表示，加密广告的减少对收入产生了重大影响，并且随着经济不确定性的持续，广告预算继续削减。

以下是市值回落至1万亿美元以下的三位前成员:

公司 领域 期市值达到1T 美元日 市值（2022年11月3日） 亚马逊 （AMZN） 技术/零售 2018年9月4日 9110亿美元 特斯拉 （TSLA） 汽车 2021年10月25日 6750亿美元 META（META） 科技 2021年6月28日 2360亿美元

亚马逊最近成为最新一家跌出万亿美元俱乐部门槛的公司。由于收益报告不佳，且预计即将到来的假期消费将减少，这家电子商务巨头在可预见的未来暂停了企业招聘。

尽管特斯拉的估值在最近几个月有所下降，但埃隆马斯克仍然看好特斯拉的前景，称该公司最终可能“价值超过苹果和Saudi Aramco的总和”。值得称赞的是，特斯拉上个月报告了创纪录的收入。

尽管苹果股价较峰值下跌了近20%，但该公司的表现优于其科技巨头同行。要知道的是，苹果当前的市值相当于 Amazon、Meta 和 Alphabet 的总和。

另一方面， Meta不仅经历了艰难时期，它还是今年迄今为止整个标准普尔500指数中表现最差的股票。

投资者不看好马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的信仰“元宇宙”——人们通过头显(如Meta Quest)进入的虚拟现实世界。现在判断Meta是处于下一次数字革命的前沿，还是走上历史上最昂贵的科技失败之路还为时过早。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。

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