微信否认安卓版支持5分钟内撤回文字消息

站长之家（ChinaZ.com）11月11日 消息:昨日，微信安卓8.0.30正式版推出，有消息称，在该版本中，文字消息新增 5 分钟撤回消息功能。非文字消息，仍仅支持在2分钟内撤回。
据新浪科技消息，对此，微信方面回应称，此为谣言。用户发出消息后，可撤回的时限仍是 2 分钟。
数据显示，截至2022年6月30日，微信及WeChat月活跃用户12.99亿，同比增长3.8%。
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中关村在线消息：近日，微信安卓向用户推送了8.0.30正式版更新，上线了微信键盘插件、朋友圈评论扩容、微信状态自定义填写等全新功能，也有消息称微信将支持撤回5分钟之内发布的信息。对此有媒体咨询了微信官方，对方很快做出回应：系谣言，时限仍为2分钟。你认为微信消息撤回在多长时间内比较合理呢？
微信安卓版迎来了8.0.30版本更新，此次更新除了惊鸿一瞥的“微信键盘”插件之外，盛传该版本的微信将撤回消息从原本的2分钟延长至5分钟。很快微信官方出面澄清了延长撤回消息的设定“微信撤回消息从原本的2分钟延长至5分钟”系谣言，当前微信环境中撤回消息限定时长依然为2分钟。目前产品逻辑未改变，用户发出消息后，可撤回的时效依然是2分钟。
有消息称微信最新推送的8.0.30正式版中带来了新功能支持文字消息5分钟内撤回。大家都知道以往的撤回时限是2分钟这次文字消息被延长到了5分钟，可修改撤回的范围更大了。此前微信之父”张小龙曾表示，因为收到很多用户投诉自己聊天记录被窃取，输入什么就会看到相应的广告，所以才想开始做自己的输入法。
凤凰网科技讯 11月11日消息，微信于昨日进行了版本的更新，有报道称微信可撤回5分钟内发布的消息，但今天下午官方辟谣，称此为谣言。目前用户发出消息后，可撤回的时限仍是2分钟。新版本微信在好友申请通关验证新增了标签与描述的功能，可在源头就给好友打标签。
中关村在线消息:近日，微信更新了一些新功能，只局限在安卓版本。1、撤回五分钟内消息。2、新增人工客服。3、新增微信键盘插件。4、朋友圈评论扩容。5、微信状态支持自定义填写。6、视频号直播支持彩排。新增在线咨询:测试版中设置页面中的「帮助与反馈」页面UI进行了重构，对应的问题前面新增了图标，整体而言更明了，此外还新增了「在线咨询」入口。
中关村在线消息：腾讯发布了QQ安卓版最新内测（8.9.15.9365），据了解该应用已适配平板电脑界面，且支持手机/平板双端登陆...并且更为关键的是，支持手机/平板双端登陆功能的加入让QQ安卓版在安卓平板上的体验终于和iPad版QQ持平了...
微信向安卓用户推送了8.0.30正式版更新，虽然更新介绍依旧简洁，但却带来了重大改变。在最新版微信的【插件】页面中，微信开始向用户推荐自己的输入法微信键盘”了。对于这款输入法，此前微信之父”张小龙在演讲中提到，微信原先也并不想去做输入法，但收到很多用户投诉自己聊天记录被窃取，因为输入什么就会看到相应的广告。
今天，QQ安卓版迎来了8.9.18正式版更新，获得了多项新功能。
在该版本中，聊天中发送的视频消息将能够显示字幕，即便不打开声音也能够看懂”视频内容。
目前，QQ 8.9.18版本已经正式推送，有兴趣的用户可以前往下载更新。
微信PC版向用户推送了3.8.0版本更新，在该版本中，新增了图片文章提取和翻译功能...据腾讯发布2022年二季度财报显示，该季度腾讯实现营收1340亿元，同比下降3%...用户数方面，截至2022年6月30日，QQ移动终端月活账户数5.69亿，同比下滑3.8%...
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。
后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。