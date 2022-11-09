天猫双十一猜价格怎么玩 2022天猫淘宝双十一预售满减规则必看攻略

2022淘宝天猫双十一活动已经进入冲刺阶段，还有几天活动就要结束了，经常逛淘宝的朋友肯定发现了，今年双十一有一个新玩法，就是猜价格，通过这个游戏，我们可以获得一定的红包奖励，下面，来看看具体的玩法吧。

一、双11猜价格怎么玩?

1、活动开始的时候，会出现一个凑单目标，玩家可以选择列表下面的商品，让商品的总价接近凑单目标。

2、每轮猜价系统都会根据用户选择的商品总结与“凑单目标”的差距大小进行排名，排名靠前的用户可以晋级下一轮。

3、每一场的猜价一共有六轮，只要后2轮胜出就可以获得红包奖励，也就是主要能晋级第六轮，或者在第六轮胜出的玩家，即可获得奖励。

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4、复活卡的用法:

1、玩家可以在活动页面通过做任务来获得复活卡，但每场只能使用一次复活卡。

2、需要注意一点，晋级到第6轮的时候无法使用复活卡，另外每一轮的复活需要复活卡次数都不一样，晋级第2轮需要一张，后面每一轮需要逐步加一张，就是到了晋级第5轮的时候需要4张。

5、超级猜价王亲友团

先说明一点，天猫双11超级猜价王的亲友团一旦加入之后，整个活动期间都是没有办法退出的。因为这个亲友团对邀请者的好处比较多，邀请者可以获得复活卡以及额外的红包奖励。

所以建议最好是找朋友家人成为彼此的亲友团，这样在游戏期间获得奖励也算肥水不流外人田。

最后超级猜价王每场都有一个锦鲤玩法，随机抽取一位提交过该场竞猜答案的用户，获得4999的购物红包，大家都去试试吧。

二、双11猜价格怎么参加?

1、首先在“我的淘宝”进入“瓜分10亿”活动。

2、控制猫猫拖动到如图位置，跳出猜价格赢红包的弹窗，点击去参加。

3、最后点击右下角的“猜价格”即可进入活动页面。

天猫超级红包

超级红包领取时间:2022年10月24日20点-11月11日

超级红包加码日:10月27日、10月29日、10月31日、11月5日、11月6日、11月8日

天猫超级红包每天可抽1次，超级红包最高中奖22888元!（每天发放一个超级大奖，共19个）领到的红包可以无门槛叠加使用，还可以叠加各种大促优惠。

满减活动

双十一红包是现金红包，使用的时候是在满减之后在减红包的，我们购买的商品和满减门槛差距在减的金额内，凑一凑满减更适合。京东满299减50天猫满300减50淘宝满200减30。

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