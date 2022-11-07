网游充值20余万遭遇停服 玩家要求退费起诉获赔

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:据北京互联网法院公众号消息，北京互联网法院近期审结了该起涉及网络游戏虚拟财产侵权案件，认定手游运营商具有过错，构成侵权，应按玩家充值金额的一定比例赔偿玩家的游戏道具损失。

据悉，成先生是某款手游的玩家，在玩游戏期间一共向该款手游充值约20万元。2019年10月31日，该手游运营商发布停止游戏运营的公告，并表示会将游戏玩家历史充值总额的5%转移到其他游戏作为补偿。随后，成先生将涉案手游运营商告上法庭，主张涉案手游运营商停止游戏运营侵害其合法权益，要求退还尚未使用的虚拟货币3万余元，以及赔偿因终止运营而将失效的游戏服务折合100万余元及利息等。

某手游运营商称，其终止网络游戏服务运营并无过错，无需承担侵权责任。

法院认为，某手游运营商停止运营涉案手游的行为，造成了成先生涉案游戏账户内相关网络虚拟财产的灭失。根据本案查明的事实，某手游运营商处分上述财产时，既没有法定的权利，也没有成先生约定的同意，因此主观上存在过错，应当承担赔偿损失等侵权责任。手游中的游戏货币由法定货币直接购买获得，在其没有兑换成其他游戏道具之时，成先生并没有获得对应的服务，故某手游运营商应当赔偿对应的人民币金额。

对此，法院判决某手游运营商赔偿成先生3万余元及利息，驳回成先生提出的其他诉讼请求。目前该案判决已经生效。

（举报）