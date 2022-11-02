视频号直播升级商家激励计划 多种方式引流直播间可获流量券

站长之家(ChinaZ.com) 11月2日 消息:日前，视频号发布通知称，微信视频号直播团队于2022年10月31日起升级商家激励计划（以下简称“本计划”）。

据悉，升级后，商家引导视频号外自有粉丝进入视频号直播间，在本场直播结束后，平台将会根据引入粉丝进行综合评分按一定比例充值流量券给商家作为激励。商家可以在有效期内使用流量券，使用后平台将会向一定数量的视频号的用户优先推荐商家直播间。

本次活动面向对象为2022年10月31日20:00:00-2022年12月31日23:59:59（北京时间）满足视频号开播条件的，通过视频号直播选择“购物”类目开播+挂购物车的带货主播。

在活动期间，符合选择“购物”类目开播+挂购物车的直播间，即自动参与本计划。

同时，获得流量激励需满足以下条件，应作为带货主播，且在当场直播间的非视频号导入观众数应大于等于50人，且导入观众综合评分达到门槛（平台会根据该类观众进入直播间后的GMV产出、停留时长、新用户占比等维度表现综合评分）。

这里需要说明的是，“非视频号导入观众数“，即主播通过将直播间分享到聊天界面/朋友圈，或设置直播间预约，或设置直播间到订阅号/服务号等方式引导进入直播间的观众数量。

流量激励方面，具体如下:

1. 流量激励量级

通常情况下，引入的非视频号观众数越多，观众综合评分（平台会根据该类观众进入直播间后的GMV产出、停留时长、新用户占比等维度表现综合评分）越高，平台奖励你的流量券也越多。

2. 激励发放说明

平台赠送的流量券将在你导入非视频号场景观众后的当场直播结束后予以发放。赠送的流量券有效期为7天，你可以在有效期内使用流量券，使用后平台将会向一定数量的视频号的用户优先推荐你的直播间。

商家在直播结束后将于“我的视频号-视频号私信”中收到私信，点开私信即可查看奖励的流量券及相关数据。商家的本场直播结束后，平台将在半个小时内充值流量券给商家。平台奖励的流量券有效期为7天，7天后未使用的流量券自动失效。

但是，流量券的使用效果、限制和要求，根据使用场景、投放选项和选定内容有所不同。请以实际效果数据为准。平台不对实际推广效果，即展示量、观看量、互动量等效果作任何明示或暗示的承诺或保证。

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