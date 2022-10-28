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2022天猫双十一养猫活动入口在哪 双11养猫活动玩法及红包攻略

2022-10-28 16:45 · 稿源：站长之家

今年双十一，天猫不玩盖楼了，改玩养猫游戏。通过玩这个游戏，用户可以领到不少红包优惠券福利。

双11养猫活动入口:

1、打开手机淘宝app，在首页即可看到“双11喵果总动员”活动入口，点击进入即可

2、也可在搜索栏输入“喵果总动员”，系统会自动跳转进入活动页面

3、进入活动后，大家就可以通过完成各种任务来赚取红包奖励了。

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2022淘宝天猫双11热门会场淘宝天猫双11优惠力度
天猫双11预售主会场预售爆款限时抢，超级大牌不只5折，直播间红包雨限时疯抢
预售玩法会场开福袋，找优惠
天猫超市满199-30
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活动时间：

整体活动时间为2021年10月21日00:00:00—2021年11月11日21:59:59，其中不同玩法具体活动时间如下:

收集喵糖得红包:2021年10月21日00:00:00—2021年11月11日21:59:59

扔糖赢红包:2021年10月21日00:00:00—2021年11月9日21:59:59

兑双11红包:2021年11月10日7:00:00—2021年11月11日21:59:59

开心愿奖:2021年11月11日14:00:00—2021年11月11日21:59:59

养猫活动玩法:

1、收喵果

通过控制猫猫走动在草场吸猫果

还可以通过做任务领取喵果，这样果仓升级更快

另外获得惊喜宝箱也有机会赚喵果

2、升级果仓

控制猫猫靠近果仓，点击升级按钮升级

3、获得升级奖励

果仓升级后，可以随机领取红包奖励，红包的金额会越来越大

4、解锁新草场

获得奖励后控制猫猫靠近新草场即可解锁

5、获得新道具

有机会提升草场赚喵果的速度哦~

参与条件

淘宝注册用户，APP均已更新到最新版本。在本活动中进行组队或助力的，组队者淘气值须在401分及以上方可参与，被邀请助力者淘气值须在451分及以上方可有效助力。

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    Redmi Note 12

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    天玑8100

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    有Redmi Note 12自身的屏幕刷新率最高可以达到120Hz，同时也支持60Hz或90Hz模式，因此王者荣耀是可以开90Hz或120Hz帧率的。当然考虑到Redmi Note 12的处理器是骁龙4移动平台八核架构，最高主频2.0GHz，GPU是Adreno 619，都是比较入门级的配置，因此王者荣耀高画质情况下高帧率可能会不如其他型号流畅，因此建议玩的时候将画质调至中低水平。

    Redmi Note 12

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    八核。天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。

    天玑8100

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    有Redmi Note 12有红外遥控功能，可以控制很多具有红外功能的设备，如空调等，此外它也有3.5mm耳机孔，可以连接传统有线耳机，这是目前很多智能手机上比较少见的配置。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100支持北斗系统吗？

    支持。天玑8100是支持新型北斗 III代-B1C GNSS，并且天玑 8100 支持 Wi-Fi 6E 2x2 MIMO，支持三频段连接（2.4/5/6GHz）和 MediaTek Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术，提供快速、稳定、低延迟的网络连接。

    天玑8100

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    是Redmi Note 12是5G双卡双待手机，支持5G频段包括5G：SA：n1｜n3｜n5｜n8｜n28A｜n41｜n77｜n78 NSA：n41｜n78。

    Redmi Note 12

  • 天玑8100支持120hz刷新率吗？

    支持。天玑8100采用联发科MiraVision780移动显示技术，提供出色的高刷体验。并且设备制造商可以采用刷新率高达120Hz 的最新 WHQD+ 显示器，确保他们的智能手机提供旗舰级分辨率，速度比上一代 天玑提升25%，此外新的 HDR10+ 自适应支持。

    天玑8100

  • Redmi Note 12 Pro有胶片画框吗？

    有Redmi Note 12 Pro和12 Pro+两个型号，以及探索版和潮流版都有胶片画框或是胶片相机。在镜头方面，Redmi Note 12 Pro后置 5000 万像素索尼IMX 766 超清相机以及800 万像素 超广角镜头：119° FOV、200 万像素微距镜头；Redmi Note 12 Pro+后置 2 亿像素极清相机、 800 万像素 超广角镜头：119° FOV和 200 万像素微距镜头。

    Redmi Note 12 Pro

  • 天玑8100支持蓝牙5.2吗？

    支持。天玑8100支持的蓝牙最新版本是5.3。最新版本增加了多项功能增强功能，包括对定期广告、加密密钥大小控制和频道分类的增强。最新版本还包含一个新的连接子评级功能，并删除了备用 MAC 和 PHY (AMP) 扩展。这些更新有可能提高许多支持蓝牙®的产品的可靠性、能源效率和用户体验。

    天玑8100

  • Redmi Note 12 Pro+摄像头可以拍摄什么视频？

    最高4K30fpsRedmi Note12Pro+后置摄像头可以拍摄视频格式为:4K 视频拍摄:30fps、1080p 视频拍摄:30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄:120fps、720p 视频拍摄:30fps、720p 慢动作视频拍摄:120 / 240 / 960fps。

    Redmi Note 12 Pro+

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