2022天猫双十一养猫活动入口在哪 双11养猫活动玩法及红包攻略

2022年淘宝天猫的双十一大促活动马上就要来了，很多朋友还不清楚到底什么时候开始，下面就来为大家分享一下2022淘宝天猫双11活动什么时候开始...本次淘宝天猫优惠活动已经延迟到24日，20日到24日的是一些其他品类的活动，也有不少商家已经随其他电商平台开启了优惠活动...尾款支付时间:10月31日20时-11月3日23:59:59...本次也修改了价保的规则，从以往付款后15天内价保，改为付款/付尾款后至11月11日活动结束后15天内全程价保，即付款日至11月26日，最长价保时间从15天延长至27天......