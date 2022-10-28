2022天猫双十一养猫活动入口在哪 双11养猫活动玩法及红包攻略

今年双十一，天猫不玩盖楼了，改玩养猫游戏。通过玩这个游戏，用户可以领到不少红包优惠券福利。
双11养猫活动入口:
1、打开手机淘宝app，在首页即可看到“双11喵果总动员”活动入口，点击进入即可
2、也可在搜索栏输入“喵果总动员”，系统会自动跳转进入活动页面
3、进入活动后，大家就可以通过完成各种任务来赚取红包奖励了。
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活动时间：
整体活动时间为2021年10月21日00:00:00—2021年11月11日21:59:59，其中不同玩法具体活动时间如下:
收集喵糖得红包:2021年10月21日00:00:00—2021年11月11日21:59:59
扔糖赢红包:2021年10月21日00:00:00—2021年11月9日21:59:59
兑双11红包:2021年11月10日7:00:00—2021年11月11日21:59:59
开心愿奖:2021年11月11日14:00:00—2021年11月11日21:59:59
养猫活动玩法:
1、收喵果
通过控制猫猫走动在草场吸猫果
还可以通过做任务领取喵果，这样果仓升级更快
另外获得惊喜宝箱也有机会赚喵果
2、升级果仓
控制猫猫靠近果仓，点击升级按钮升级
3、获得升级奖励
果仓升级后，可以随机领取红包奖励，红包的金额会越来越大
4、解锁新草场
获得奖励后控制猫猫靠近新草场即可解锁
5、获得新道具
有机会提升草场赚喵果的速度哦~
参与条件
淘宝注册用户，APP均已更新到最新版本。在本活动中进行组队或助力的，组队者淘气值须在401分及以上方可参与，被邀请助力者淘气值须在451分及以上方可有效助力。
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