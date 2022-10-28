快手修订《【发布低质量直播内容】实施细则（营销）》

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:今天，快手发布《【发布低质量直播内容】实施细则（营销）》修订公告，增加对“播放录制音频”、“长时间黑屏或展示静态图片”、“大小屏直播，大屏播放录制内容”等低质量直播的管控。
播放录制内容指带货达人在电商直播中播放录制的音频/视频等录制内容。
【示例】
（1）带货达人在电商直播中播放影视作品、自己或他人的历史视频回放等直播内容。
（2）带货达人在电商直播中播放自己或他人的历史直播音频。
（3）带货达人在电商直播中播放录制的短视频/ppt或背景布循环播放等录屏/拍屏形式的直播。
（4）带货达人在电商直播中采用大小屏播放，录制视频作为直播主要画面，小窗人物或商品过小。
带货达人实施【无达人直播】、【无实质内容直播】、【播放录制内容】、【多开直播】的违规行为的，平台将按照下列规定进行处理:
（1）情节轻微的，处警告、强制学习、强制考试、暂停使用购物车功能1-5日、支付违约金100-500元、扣5分;
（2）情节严重的，处强制考试、暂停使用购物车功能7-14日、支付违约金700-3，000元、扣10分;
（3）情节特别严重的，处强制考试、暂停使用购物车功能14-28日、支付违约金3，000-8，000元、扣15-20分。
带货达人出现【直播间内容观感不佳】的违规情形的，平台将按照下列规定进行处理:
（1）情节轻微的，处警告、强制学习、强制考试、暂停使用购物车功能1日、支付违约金100元;
（2）情节严重的，处警告、强制考试、暂停使用购物车功能1-2日、支付违约金200-300元;
（3）情节特别严重的，处强制考试、暂停使用购物车功能2-3日、支付违约金300-500元。
本规则于2022年10月28日修订，于2022年11月5日生效。
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