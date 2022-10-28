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快手修订《【发布低质量直播内容】实施细则（营销）》

2022-10-28 11:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:今天，快手发布《【发布低质量直播内容】实施细则（营销）》修订公告，增加对“播放录制音频”、“长时间黑屏或展示静态图片”、“大小屏直播，大屏播放录制内容”等低质量直播的管控。

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播放录制内容指带货达人在电商直播中播放录制的音频/视频等录制内容。

【示例】

（1）带货达人在电商直播中播放影视作品、自己或他人的历史视频回放等直播内容。

（2）带货达人在电商直播中播放自己或他人的历史直播音频。

（3）带货达人在电商直播中播放录制的短视频/ppt或背景布循环播放等录屏/拍屏形式的直播。

（4）带货达人在电商直播中采用大小屏播放，录制视频作为直播主要画面，小窗人物或商品过小。

带货达人实施【无达人直播】、【无实质内容直播】、【播放录制内容】、【多开直播】的违规行为的，平台将按照下列规定进行处理:

（1）情节轻微的，处警告、强制学习、强制考试、暂停使用购物车功能1-5日、支付违约金100-500元、扣5分;

（2）情节严重的，处强制考试、暂停使用购物车功能7-14日、支付违约金700-3，000元、扣10分;

（3）情节特别严重的，处强制考试、暂停使用购物车功能14-28日、支付违约金3，000-8，000元、扣15-20分。

带货达人出现【直播间内容观感不佳】的违规情形的，平台将按照下列规定进行处理:

（1）情节轻微的，处警告、强制学习、强制考试、暂停使用购物车功能1日、支付违约金100元;

（2）情节严重的，处警告、强制考试、暂停使用购物车功能1-2日、支付违约金200-300元;

（3）情节特别严重的，处强制考试、暂停使用购物车功能2-3日、支付违约金300-500元。

本规则于2022年10月28日修订，于2022年11月5日生效。

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    天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙778G（配备 Adreno642L 显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙778G 的优点开发人员针对骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑更好的指令集架构联发科天玑8100的优点支持100% 更高的内存带宽（51.2对25.6GB/s）更高的 GPU 频率 （~86%）显示明显更好（高达52%）AnTuTu9得分 –798K 与526KCPU 时钟速度提高19%（2850与2400MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）安兔兔跑分如下:骁龙778G是526631分，天玑8100跑分是798665分。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:

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    有Redmi Note 12自身的屏幕刷新率最高可以达到120Hz，同时也支持60Hz或90Hz模式，因此王者荣耀是可以开90Hz或120Hz帧率的。当然考虑到Redmi Note 12的处理器是骁龙4移动平台八核架构，最高主频2.0GHz，GPU是Adreno 619，都是比较入门级的配置，因此王者荣耀高画质情况下高帧率可能会不如其他型号流畅，因此建议玩的时候将画质调至中低水平。

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    八核。天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。

    天玑8100

  • Redmi Note 12有红外遥控吗？

    有Redmi Note 12有红外遥控功能，可以控制很多具有红外功能的设备，如空调等，此外它也有3.5mm耳机孔，可以连接传统有线耳机，这是目前很多智能手机上比较少见的配置。

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  • 天玑8100支持北斗系统吗？

    支持。天玑8100是支持新型北斗 III代-B1C GNSS，并且天玑 8100 支持 Wi-Fi 6E 2x2 MIMO，支持三频段连接（2.4/5/6GHz）和 MediaTek Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术，提供快速、稳定、低延迟的网络连接。

    天玑8100

  • Redmi Note 12是5G双卡双待吗？

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  • 天玑8100支持120hz刷新率吗？

    支持。天玑8100采用联发科MiraVision780移动显示技术，提供出色的高刷体验。并且设备制造商可以采用刷新率高达120Hz 的最新 WHQD+ 显示器，确保他们的智能手机提供旗舰级分辨率，速度比上一代 天玑提升25%，此外新的 HDR10+ 自适应支持。

    天玑8100

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    Redmi Note 12 Pro

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    天玑8100

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    最高4K30fpsRedmi Note12Pro+后置摄像头可以拍摄视频格式为:4K 视频拍摄:30fps、1080p 视频拍摄:30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄:120fps、720p 视频拍摄:30fps、720p 慢动作视频拍摄:120 / 240 / 960fps。

    Redmi Note 12 Pro+

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