国家邮政局：1-9月全国快递服务企业业务量累计完成800.1亿件

9月28日。英特尔酷睿 i9-13900K 是一款24核的桌面处理器，于2022年9月推出。它是酷睿 i9产品线的一部分，采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。Core i9-13900K 首先专注于旗舰芯片，拥有令人难以置信的5.8GHz 最大 P 核睿频。这比Core i9-12900K增加了600MHz 。尽管它的性能核心数量与其前身相同（尽管使用 Raptor Cove 核心），但它现在具有双倍的效率核心;共有24个混合内核，由8P 和16E 内核组成。这增加了8个线程，总共32个，高于 Core i9-12900K 上的24个。