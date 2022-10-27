国家邮政局：1-9月全国快递服务企业业务量累计完成800.1亿件

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:今日，国家邮政局公布9月邮政行业运行情况称，1-9月，全国快递服务企业业务量累计完成800.1亿件，同比增长4.2%;业务收入累计完成7688.9亿元，同比增长3.5%。
其中，同城业务量累计完成94.9亿件，同比下降6.0%，异地业务量累计完成691.4亿件，同比增长6.2%。
9月份，全国快递服务企业业务量完成97.1亿件，同比增长2.8%;业务收入完成924.6亿元，同比增长0.3%。
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国家邮政局公布数据称，10月1日至7日，全国邮政快递业运行安全平稳，共揽收快递包裹21.35亿件，与2021年同比增长7.23%;投递快递包裹19.67亿件，与2021年同比增长2.61%...国家邮政局表示，随着国庆假期的结束，邮政快递业进入全面迎战“双11”旺季的阶段...
截至 9 月底，全行业采购使用符合标准的包装材料和规范包装操作两个比例均达到90%，累计投放可循环快递箱（盒） 978 万个，在邮政快递营业揽投网点布设回收装置12. 2 万个，回收复用瓦楞纸箱6. 4 亿个，快递包装绿色治理工作取得初步成效...“9917”工程明确到今年年底实现采购使用符合标准的包装材料比例达到90%，规范包装操作比例达到90%，投放可循环快递箱（盒）达到 1000 万个，回收复用瓦楞纸箱 7 亿个...
据国家邮政局消息，10月14日，国家邮政局公布数据称，截至9月底，全行业采购使用符合标准的包装材料和规范包装操作两个比例均达到90%，累计投放可循环快递箱（盒）978万个，在邮政快递营业揽投网点布设回收装置12.2万个，回收复用瓦楞纸箱6.4亿个，快递包装绿色治理工作取得初步成效...一是突出重点抓好治理，全面加强邮件快件过度包装治理，落实国家塑料污染治理工作部署，确保到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等......
国家邮政局发展研究中心开展全行业确定性履约能力专题研究并发布《快递物流业提升履约确定性 实现高质量发展报告》...上海疫情期间， 20 多辆菜鸟“小蛮驴”无人车援“沪”抗疫近两个月，无偿为社区配送物资超过 60 万件，运行里程超过 3000 公里...截至 2022 年 8 月，菜鸟驿站送货上门比例达到历史至高水平的 7 成，消费者满意度提升30%，在大家电、家装等垂直行业菜鸟亦覆盖“送货上门”，并针对性推出送装一体等特色服务......
中国邮政官方发布数据显示，截至10月17日，中国邮政EMS年业务量突破100亿件，较2021年提前62天，标志着中国邮政运营质效稳步提升，寄递能力取得新突破...同城业务量累计完成84.1亿件，同比下降5.1%;异地业务量累计完成606.9亿件，同比增长6.4%;国际/港澳台业务量累计完成12.0亿件，同比下降15.1%......
中通快递缅甸公司官微今日发布消息称，因受缅甸海关进出口管理限制影响，公司空运时效难以保证...2020年11月20日，一架东方航空空客A320飞机从昆明长水国际机场起飞飞抵仰光并平稳降落在仰光国际机场的跑道上，该次缅甸中通“中国-缅甸”国际快递货运航线的顺利首航，标志着缅甸中通在实现“陆+空”双重寄递服务上又一推动性作用...当时已开通的中缅国际寄递陆运线路，是贯穿整个缅甸重要城市的主要干道，即使从云南瑞丽国际口岸入境缅甸，所产生的时效也远远高于空运寄递服务的时长......
高新技术企业认定管理工作网显示，支付宝、蚂蚁链、蚂蚁智安安全技术等蚂蚁集团旗下多家主体均被认定为国家高新技术企业...另一家“支付宝信息技术有限公司”是支付宝App的运营主体，负责为数字化服务商提供产品和服务接口，助力商家机构数字化经营，其注册地在杭州...支付宝（杭州）信息技术有限公司的全球专利申请总量已接近8000件...
企业服务市场增长潜力背后，要看到的是企业服务需求端客群与服务高度复杂的特性，尤其针对企业主价值链的服务，不同行业、规模、阶段、环节的企业客户需求通常高度个性化，而且低标准化往往又限制单个赛道的体量...在京东企业业务此次合作伙伴大会中，京东集团副总裁、京东零售企业业务事业部总裁李靖表示，“京东企业业务‘从点到面’，将企业服务边界由采购扩展至企业经营全生命周期、全场景......
国家邮政局在今日例行新闻发布会上表示，中国快递包装绿色治理工作取得初步成效，下一步工作包括:确保到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。
今天，申通快递送出第100亿件快递，相比去年达成这一目标提前了45天...申通公布的数据显示，今年8月，申通快递服务业务收入29.62亿元，同比增长66.36%;完成业务量12.26亿票，同比增长34.26%;快递服务单票收入2.42元，同比增长24.10%...今年上半年，申通快递实现营收149.6亿元，同比增长35.78%;净利润1.89亿元，同比增长228.94%...
天玑1080Redmi Note12 探索版的处理器将会是天玑1080，Geekbench 5跑分显示，该机搭载的天玑 1080 单核跑分 767，多核跑分 2008。对比来看，其性能与天玑 920 相近。天玑1080芯片采用台积电 6nm 工艺制造，搭载八核 CPU，包括 2 个 ARM Cortex-A78 核心，频率达 2.6GHz；6 个 ARM Cortex-A55 核心，频率达 2GHz。
11月。天玑9200有数码博主爆料说将会在11月进行发布，目前没有任何官方消息，但是可能性还是有的，如果大家对天玑9200比较关注的话，可以在最近留意一下具体的数码新闻。
210WRedmi Note12 探索版将使用210W的快充，该充电器支持最高 20V / 10.5A 输出功率，能够为手机进行 210W 高功率快充。作为对比，使用200W快充技术，4700mAh 电池的 iQOO 10 Pro 可以将充电时间压缩到 10 分钟左右。
126万分。天玑9200的AnTuTu基准测试已经浮出水面，显示超过126万或120万的分数。分数比天玑9000+ 高很多。据说与 Cortex X2和新的 Immortalis G715GPU 相比，它使用了 Cortex X3主内核。
索尼 CEA-G160T CFexpress Type A存储卡索尼A7R5使用索尼 CEA-G160T CFexpress Type A存储卡。“ Hi +”连拍模式。根据拍摄条件的不同，实际连续拍摄照片数量可能会有所不同。支持AE/AF追踪的 10 张/秒高速连拍，可高速连续拍摄 583 张压缩RAW格式照片，或连续拍摄 1000 张以上的JPEG/HEIF图像。
9月28日。英特尔酷睿 i9-13900K 是一款24核的桌面处理器，于2022年9月推出。它是酷睿 i9产品线的一部分，采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。Core i9-13900K 首先专注于旗舰芯片，拥有令人难以置信的5.8GHz 最大 P 核睿频。这比Core i9-12900K增加了600MHz 。尽管它的性能核心数量与其前身相同（尽管使用 Raptor Cove 核心），但它现在具有双倍的效率核心;共有24个混合内核，由8P 和16E 内核组成。这增加了8个线程，总共32个，高于 Core i9-12900K 上的24个。
8 级5 轴防抖索尼A7R5有8级5轴防抖，该相机针对图像稳定系统进一步升级，采用高精度防抖组件和先进的陀螺仪传感器，以及针对照片与视频拍摄优化的图像稳定算法，可实现拍摄照片时高达 8 级的防抖效果。
4899元。i9-13900K的价格是 4899 元。英特尔酷睿 13 代CPU产品。Core i9-13900K 旨在提供卓越的性能，具有 16 个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而 8 个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。
6100万像素的Exmor R CMOS传感器索尼A7R5使用了一块 6100 万像素的 Exmor R CMOS 传感器，即BSI CMOS 传感器，在带 AE/AF 下连拍速度达到了 10FPS，最高可以连续拍摄 583 张压缩 RAW 照片，或1000 张以上的 JPG/HEIF 照片，同时新增了加无损压缩 RAW，可选 L（60M）、M（26M）和 S（15M）三种不同分辨率，支持摇摇乐功能——像素转换多重拍摄功能，最高可以通过 16 张照片合成一张约 2.408 亿像素超高分辨率照片，但是同样需要后期处理。
可以。i9-13900K是完全可以搭配4090的，目前也是能够发挥4090显卡最大的性能，i9-13900K加4090显卡的搭配已经是目前顶级的电脑配置了，不过两者都是功耗大户，所以需要搭配好一点的散热才可以，虽然两个配置是顶级的，其他散件最好也要搭配好。
最高可以 8K24P/25P 视频或是 4K60P 视频索尼A7R5在 1.2X 裁切下，最高可以 8K24P/25P 视频或是 4K60P 视频，在 Super 35mm 模式下能够以 6.2K 超采输出 4K30P 视频，支持 MPEG-H HEVC/H.265 编解码器，All-I、XAVC S/S-I 录制和 10-bit 4:2:2 多种录制格式，S-Log3 最高能提供 14 档 + 的动态范围。
8K 25p视频可连续录制约 30 分钟索尼A7R5还改进了散热以延长视频录制时间*¹⁸，8K 25p可连续录制约 30 分钟，在拍摄时需要将[自动关机温度]设置为[高]，避免出现相机因为温度自动关机的情况。
3.2英寸LCD液晶屏索尼A7R5配置了一块约 210 万点分辨率的LCD液晶屏，具有3∶ 2 的宽高比、可触摸操作和宽色域(相当于DCI-P3)等优点。在明亮的室外环境中使用，屏幕也能够清晰可见。
Wi-Fi或高速USB 10GbpsType-C®接口索尼A7R5支持用户可通过Wi-Fi（802.11ac）2x2 MIMO或高速USB 10Gbps（USB 3.2）Type-C®接口进行数据传输，支持高效的远程拍摄以及照片和视频文件传输。
兼容CFexpress Type A存储卡同时也支持UHS-I和UHS-II SDXC/SDHC存储卡索尼A7R5拥有双卡槽设计，两个卡槽均兼容CFexpress Type A存储卡同时也支持UHS-I和UHS-II SDXC/SDHC存储卡，配合索尼大容量存储卡如CEA-G320T和CEA-G640T存储卡，可以让拍摄流程更加流畅高效，配合Alpha 7R V的高速连拍多可连续拍摄约 583 张压缩RAW，或1000+张JPEG*¹⁶/ HEIF照片。
6.7英寸2400 × 1080P 分辨率 LCD 显示屏，后置双摄镜头真我Realme 10 标准版正面搭载一枚联发科 2.2GHz 主频处理器，预计为天玑 700。正面为一块 6.7 英寸 2400 × 1080P 分辨率 LCD 显示屏，后置 1.08 亿主摄 +200 万微距双摄方案，前置 1600 万像素摄像头，辅以 4870mAh 电池。而 Pro 版本处理器为天玑 1080，正面为一块 6.7 英寸 2412 × 1080 分辨率曲面屏，后置 1.08 亿主摄 +800 万超广角 +200 万三摄方案，正面为 1600 万像素摄像头，辅以 4890mAh 电池，支持 67W 有线充电功能。
英特尔7工艺。“Intel7”是第三代10nm技术，将是“10nm SuperFin”的继任者。它声称与上一代产品相比，每瓦特的性能提高了10% 到15%。它还提高了电源效率和电池寿命。
LCD屏真我Realme 10标准版使用的是LCD屏幕，6.7 英寸，分辨率2400×1080，直屏且支持屏下指纹解锁，单前置摄像头，挖孔设计，摄像头为1600 万像素自拍镜头。此外它将内置 4870 毫安电池，厚度为8.1mm，重量为 190 克。
5.80GHz。Core i9-13900K 提升非常大，最大睿频为5.80GHz。P 核可以从12900K 的5.10GHz 提升到13900K 的5.40GHz，E 核可以从Core i9-12900K的3.90GHz 提升到4.30GHz 。事实上，即使是限量版Core i9-12900KS ，这些 i9-13900K 频率也有显着提升。
67W真我Realme 10充电速度是67W，电池容量是5000mAh，快充速度基本上要快于很多其他同价位的入门级智能手机，不过考虑到成本原因它不支持无线充电功能以及反向充电。