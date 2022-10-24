苹果 iPhone 15 Ultra 或将采用钛金属中框：更轻更耐刮

站长之家(ChinaZ.com) 10月24日消息:自 2017 年 iPhone X 以来，苹果公司在其高端智能手机上专门使用不锈钢。现在据 LeaksApplePro 爆料表示，苹果 iPhone 15 Ultra 或将采用钛合金。

据悉，苹果过去曾为 iPhone 测试过钛合金外壳，但未在 iPhone 14 Pro 上采用。相对于目前采用的不锈钢，采用钛合金的优势是可以在不增加额外重量的情况下使 iPhone 更轻，也可以改善 iPhone 的耐用性和耐刮擦性。

苹果官网显示 iPhone 14 Pro Max 的重量达到了 240g，是目前最重的 iPhone 机型。对于 iPhone 15 系列，重量将是个需要重点考虑的元素。目前，Apple Watch Ultra 已经采用了钛金属表壳。按照苹果的产品定位策略以及该传闻，钛合金机身也或将成为「Ultra」系列的优势。

另据推主 @Majin Bu，苹果 iPhone 15 Ultra 或将采用双前置摄像头而不是 1 个摄像头，并且将从 256GB 存储起步。iPhone 15 Pro 则只有 1 个前置摄像头，从 128GB 存储起步。

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