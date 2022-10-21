淘宝双十一优惠有哪些？2022京东双十一活动开始时间

10月20日0点，京东打响今年双十一的第一炮，开启全品类预售。今年的双十一，促销套路少了，玩法更加清晰简单。

2022年京东双十一红包活动，第一阶段将于10月28日开始抢，10月31日晚8点抢购时候可以使用;第二阶段将于11月4日0点开始抢，从4日一直可以使用到13日。

2022京东双11活动会场入口 京东双11优惠力度 主会场 每日疯抢优惠神券，定金膨胀不止10倍 京东超市 好物低至 5 折 预售爆品 定金膨胀不止 10 倍 京东国际 进口毫无每满 300 减 30 元 家电预售 付定金赠百元好礼 手机预售 抢神券、现货价保 电脑数码 尾款至高 24 期免息，价保 30 天 品质男装 领券每满 200 减 30 元、不止 5 折 小家电 定金享多倍膨胀 户外运动 每满 200 减 30 元 京东生鲜 生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一 图书文娱 定金膨胀不止 5 折

2022年京东双十一抢红包攻略

玩法一:裂变红包邀请1、4个好友可领红包，每日可领2个助力红包;每日完成认为，可另外领11.11元裂变红包。

玩法二:口令红包，打开手机京东搜索口令即可领取最大面值1111元红包。

京东今年开启双档位促销活动，分别为每299元减50元促销（优惠封顶40000元，全品类均可参与）和每1000元减100元促销(优惠封顶40000元，部分品类可参与)，活动期间同一款商品仅可参与其中一档促销，还能再叠加全品类券和大促神券。

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