宁德时代：正全面布局钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池等技术

站长之家 10 月 21 日讯：宁德时代在投资者互动平台表示，目前正全面推进钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。
（举报）
腾讯云双十一活动来了,云服务器多种机型限时抢购,爆品提前购 同价11.11。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
昨日，宁德时代发布2022年三季度财报称，前三季度营收2103.4亿元，同比增长186.72%，其中第三季度营收973.7亿元，同比增长232.47%;前三季度归母净利润175.9亿元，同比增长126.95%，其中第三季度归母净利润94.24亿元，同比增长188.42%...去年7月，宁德时代正式推出钠离子电池...第一代钠离子电池电芯单体能量密度达160Wh/KG，在零下20°C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率...
站长之家 9 月 28 日讯：宁德时代新能源科技股份有限公司申请的多条董事长姓名“曾毓群”商标注册成功，该商标申请日期为 2021 年 12 月...
宁德时代今日宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar LLC达成协议，为Gemini光伏+储能项目独家供应电池...前几日，宁德时代发布了2022年前三季度业绩预告，预计前三季度归母净利润165亿元-180亿元，同比增长112.87%-132.22%...第三季度净利润88亿元98亿元，同比增长169.33%-199.94%......
今年3月，西安市再次出台《关于促进股权投资行业发展的若干措施》，鼓励投早、投小、投科技、投本地，提高财政资金撬动能力，加大金融支持实体经济力度...“以前，西安都喜欢投基建，投能源，投大，投Pre-IPO的项目，对早期项目的关注非常少...在今年发布的“西安龙门榜TOP20”中85%的企业背后有股权投资机构支持;“西安未来之星TOP100”中80%的企业获得过股权投资机构支持，背后不乏红杉中国、高瓴、IDG资本、深创投、同创伟业、源码资本、君联资本、毅达资本、中科创星、国中资本、松禾资本等知名机构的身影......
据国外媒体报道，特斯拉已开始在韩国销售使用宁德时代电池的Model 3标准续航升级版车型...消息人士称，目前在韩国订购的所有Model 3标准续航升级版车型都将使用宁德时代的电池...宁德时代是一家动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，该公司是特斯拉、蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车的供应商，长期占据中国约一半的市场份额...特斯拉和宁德时代签署了锂电池采购协议...
站长之家 10 月 18 日讯：宁德时代宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar LLC 达成协议，为Gemini光伏+储能项目独家供应电池...
且由于宁德时代为国内最大的电池供应商，也进行了几波涨价，有车企高管调侃车厂是在给宁德时代打工...小鹏汽车总裁顾宏地在接受相关记者采访时表示，小鹏目前已经对汽车动力电池的供应商进行了多元化安排，用以补充全新SUV车型小鹏G9的推出...到如今，宁德时代已经不是小鹏汽车最大的供应商了...小鹏汽车表示，宁德时代价格涨幅太大，为应对成本上涨带来的压力，未来会逐渐将宁德时代动力电池替换为中航锂电的电池，亿纬锂能的铁锂电池也会继续使用，主要匹配低配车型......
据研究机构报告显示，钠离子电池虽然能量密度相比锂离子电池略低，但充放电倍率性能佳，可满足两轮电动车、电动工具、储能、A00级电动车的能量密度要求，充分发挥钠离子电池充放电倍率性能佳，安全性优异的特点...目前钠电行业公司积极布局钠离子电池行业，宁德时代于2021年发布钠离子电池，有望于2023年形成钠离子电池产业链，传艺科技2023年I期预计达到2GW产能，中科海纳2023年有望形成1-2GWh钠离子电池的产能......
10月10日，宁德时代今日发布了2022年前三季度业绩预告，预计前三季度归母净利润165亿元-180亿元，同比增长112.87%-132.22%...第三季度净利润88亿元98亿元，同比增长169.33%-199.94%...数据显示，宁德时代上半年净利润81.68亿元...
宁德时代邦普一体化新能源产业园位于湖北省宜昌市，共包括邦普时代、邦普循环、邦普宜化三个项目，总投资 320 亿元，整合了“磷矿-原料-前驱体-正极材料-电池循环利用”等关键环节，打通电池全生命周期产业链...“邦普循环”项目是宁德时代邦普一体化新能源产业园中的重要组成部分，想要保证项目投产后的高效运作，就不得不面对智慧工厂电力系统部署的两座“拦路石”...在TYT泰永长征的助力下，如今“邦普循环”项目已正式开始试生产，为中国新能源绿色工业的发展再添一笔......
2022 年 9 月 28 日。英特尔酷睿 i9-13900K是一款 24 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月 28 日推出。Core i9-13900KF 具有36MB 的三级缓存，默认运行频率为3GHz，但根据工作负载可提升至5.8GHz。性能核心提供处理高端游戏和要求苛刻的应用程序的速度，而低优先级和后台任务由处理器的高效核心处理多任务。
有可能iQOO Neo7是在2022年10月20日发布的，而这个时间距离双十一活动不到半个月，很有可能会在双十一期间有一些优惠活动，如果是打算购买这款手机的消费者，可以考虑在等到双十一的时候关注手机的价格变化。目前国内中端安卓手机可以选择的型号还是比较多，因此双十一这种促销节日不少厂商都会推出促销活动，想换机的朋友在这个时间是很好的机会。
4899元。i9-13900K国内的售价是4899元，这目前是预售价。Intel 酷睿i9 13900K，英特尔酷睿 13 代CPU产品。于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i9 产品线的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。
支持iQOO Neo7支持屏下双控压感，屏幕支持左右区域分别按压，对应两个压力操控，分别映射两个按钮，操作逻辑和传统压感按键一致，使得在游戏过程中的操作可以更加的便捷。iQOO Neo7还配备了对称式双X轴线性马达，支持4D游戏振感功能，也提升了游戏沉浸感。
能。i9-13900KF是英特尔目前最好的处理器之一，玩吃鸡是绰绰有余，但是需要配合一个说的过去的显卡，i9-13900KF是没有核显的，你需要额外的购买一个独立显卡才可以玩，显卡至少搭配一下30系或者40系的显卡，不然玩吃鸡也用不到这么好的cpu，如果不打算换好显卡，建议买价格比较低的处理器。
最高可选12GB运存版本iQOO Neo7可以选择的最高版本是12GB+512GB，这应该是可以满足大多数用户对于内存和存储的需求。大内存的好处有很多，比如在后台可以有多个APP同时运行，减少杀后台的情况，此外在使用编辑类软件，比如视频编辑、图片编辑的时候也会有比较流畅的运行。
压不住。i9-13900KF这个顶级的CPU拿风冷来压的话是很难压得住的，需要配合水冷才能更好的达到更高的性能，如果温度太高的话就会降频，这样性能反而发挥不出来了，所以一定是要配合一个好一点的水冷来压这个处理器，特别如果你还是要超频的话，那么更需要买好的水冷来压了。
没有iQOO Neo7没有长焦镜头，它的后置三摄分别是5000 万像素超高清主摄 +800 万超广角镜头 + 200 万微距镜头，后置支持 20 倍数字变焦，此外后置主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。
大。i9-13900KF是目前英特尔顶级的13代处理器，TDP是125W，自然是高功耗的处理器了，需要搭配好的水冷散热。其中Intel Thermal Velocity Boost (TVB) 是一种技术，当热余量和涡轮功率预算可用时，通过将最大频率推至 5.8 GHz 来释放额外的 CPU 性能。它非常适合 CPU 利用率突然达到峰值的突发工作负载，可提供临时性能提升以帮助避免减速。
直屏iQOO Neo7的屏幕是直面屏，而不是曲面屏。这块屏幕的材质是三星E5，支持120Hz的屏幕刷新率。直屏相对曲面屏的好处是操作更方便，不容易出现误触，且可以完整的显示屏幕内容，尤其是在玩游戏的时候，直屏的使用体验要比曲面屏更好。曲面屏的优点则是比较美观。
13代。i9-13900KF是第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将24个核心（比上一代多8个）安装到单个处理器上，同时仍安装 LGA1700插槽。Core i9-13900KF 旨在提供卓越的性能，具有16个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而8个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。内置的英特尔线程控制器通过在正确的时间动态、智能地将工作负载分配给正确的内核，确保两者无缝协作。
不是iQOO Neo7边框材料是塑胶，相对金属边框比较轻，单手握持也比较方便轻松。当然金属边框的好处是可以让手机更耐摔，防护性能也更强。此外iQOO Neo7在手机后壳版本也有选择，几何黑版本后壳是玻璃；印象蓝、波普橙版本后壳是素皮。
看显卡。i9-13900KF是无核显版本的处理器，所以虽然i9-13900KF作为CPU处理器的性能是顶级的，但是玩游戏主要还是看显卡，显卡好的话就可以玩任何游戏，i9-13900KF至少也是要搭配30系或者是40系显卡才能发挥出该有的性能，所以你无论是配30还是40系显卡都是能随便玩市面上任何游戏的。
不是iQOO Neo7屏幕材质是AMOLED屏幕，这块屏幕的主要参数是6. 78 英寸、屏幕分辨率 2400×1080，屏幕比例20: 9、屏占比93.11%、分辨率2400×1080、HDR支持、屏幕刷新率最高支持120Hz、屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，屏幕类型直面屏，三星发光材料E5。
LGA1700。LGA1700，是英特尔用于 2021 年推出Alder Lake微架构（第 12 代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5 内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700 不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。13 代的CPU都是支持LGA1700 针脚类型的。
有iQOO Neo7使用了Pixelworks独立显示芯片 Pro+，可以稳定功耗与游戏帧数，再结合天玑9000+可以让游戏娱乐的运行更加流畅。其他方面，该手机还拥LPDDR5 内存和超频版 UFS 3.1 闪存，4013mm² VC 均热板。
5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。该处理器支持多达 4 个 PCIe 4.0 和 16 个 PCIe 5.0 通道，总共提供 20 个通道，可通过兼容设备实现出色的数据吞吐量。
有iQOO Neo7提供的存储版本有128GB、256GB和512GB，其中512GB的运行内存是12GB，它的售价是3599元。iQOO Neo7不支持加入扩展内存卡功能，因此在选购的时候就最好选择自己需要的存储版本，避免在后续使用的时候因为存储空间太少而需要更换手机。
一般般。i5-13600K核显是UHD Graphics770，是英特尔于2021年11月4日推出的集成显卡解决方案。该设备基于10纳米工艺，基于 Alder Lake GT1图形处理器，支持 DirectX12，具有256个着色单元、16个纹理映射单元和8个 ROP。GPU 以300MHz 的频率运行，可提升至1450MHz。虽然i5-13600K核显UHD Graphics770性能不怎么样，但是玩玩英雄联盟还是可以的，不过只能玩一些老游戏，需求不高的，如果想核显好的话，建议找AMD或者还是买独立显卡。
支持iQOO Neo7玩王者荣耀支持120帧高刷新率。iQOO Neo7的屏幕刷新率最高支持120Hz，屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，因此在玩王者荣耀这样的游戏时可以支持120帧的高刷模式，在玩其他的游戏时，如果也有高刷模式，也是可以开启的，一般在游戏内的设置-画面选项中找到高刷模式即可。