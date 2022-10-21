宁德时代：正全面布局钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池等技术

且由于宁德时代为国内最大的电池供应商，也进行了几波涨价，有车企高管调侃车厂是在给宁德时代打工...小鹏汽车总裁顾宏地在接受相关记者采访时表示，小鹏目前已经对汽车动力电池的供应商进行了多元化安排，用以补充全新SUV车型小鹏G9的推出...到如今，宁德时代已经不是小鹏汽车最大的供应商了...小鹏汽车表示，宁德时代价格涨幅太大，为应对成本上涨带来的压力，未来会逐渐将宁德时代动力电池替换为中航锂电的电池，亿纬锂能的铁锂电池也会继续使用，主要匹配低配车型......