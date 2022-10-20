双11这些规则改了 有你期待的吗？京东双十一预售今晚开启

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日 消息:今年双十一年度大促即将在几天后开始。据悉，今年天猫双十一将在10月24日晚上8点开始进入预售期。优惠力度为跨店每满300-50。

第一波开卖时间为:10月31日晚上8点——11月3日24点，第二波开卖时间:11月10日晚上8点——11月11日24点。

在双十一前夕，淘宝天猫针对双11期间的价保服务规则做了升级，从以往付款后15天内价保，改为付款/付尾款后至11月11日活动结束后15天内全程价保，即付款日至11月26日，最长价保时间从15天延长至27天。

操作如下：我的淘宝——官方客服价保中心——选择需要价保的——点击一键价保。

此外，淘宝还上线了多地址合并下单功能，消费者结算购物车时，可以直接给不同商品添加不同地址，该功能最多可以添加20个地址，支持用户合并下单凑满减。

在退货方面，10月19日起，手机天猫App升级运费险权益，消费者退货不仅运费险范围内的免运费，因超重产生的邮费也全免。

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而京东双十一分为“预售期”、“开门红”、“专场期”、“高潮期”和“返场期”。满减力度分别为每299元减50元，每1000元减100元。

京东双十一将在今晚也就是10月20日20点开启预售，持续至10月31日19点20分。11月04日至11月09日进入专场期，11月10日20点至11月11日进入高潮期，将发放各种大额满减神券。

值得一提的是，11月12日-11月13日23:59:59京东还设立了返场期。

今年京东双十一将针对第三方商家上线“免费上门换新”服务，支持“送取同步”、“运费险”以及“上门取件”等服务。

保价方面，需要的用户可以在京东首页——我的——客户服务——自助服务——价格保护进行保价。

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