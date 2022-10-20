SensorTower报告：2022年全球书籍漫画应用收入突破18亿美元

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:今日，移动应用&手游情报平台SensorTower发布了《2022年书籍与漫画应用市场洞察》，数据显示2020年以来，全球书籍漫画应用收入已连续3年保持快速增长，2022年1-8月该类应用全球收入较2021年同期增长14%，达到18亿美元。

报告称，书籍漫画应用全球收入再度攀升。受新冠疫情影响，全球书籍漫画应⽤总收⼊在2020年增长56.8%的基础上，2021年再度提升45.8%，突破24亿美元。2022年1-8月，全球书籍漫画应用收入达到18亿美元，较去年同期上涨13.9%。

与之相反的是，随着新冠疫情影响的减弱，2021年全球书籍漫画应⽤下载量较2020年下降8.2%。2022年1-8月，全球书籍漫画应⽤下载量为9.7亿次，较去年同期下降20.4%，下滑趋势仍持续。

另外，亚洲是全球书籍漫画应用收入最高的市场，2022年1-8月来自亚洲市场的收入占比超过66%，其中日本市场收入贡献最大。

网络文学成为中国书籍漫画应用出海的热门赛道，2022年1-8月海外收入和下载量排名前10的中国书籍漫画应用中，超过8款均为网文应用。其中海外收入榜前3名分别是中文在线《Chapters》、起点国际《Webnovel》和畅读科技《MoboReader》，字节跳动于2021年推出的海外网文应用《Fizzo Novel》跻身下载榜第2名。

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