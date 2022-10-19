新东方在线股价涨超8% 消息称俞敏洪将开启淘宝直播

站长之家 10 月 19 日讯：截至发稿，新东方在线股价上涨8.15%，报34. 5 港元，总市值约达346. 45 亿港元。此前，有消息称，俞敏洪将在 10 月 31 日晚现身淘宝直播间。
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10月31日晚，俞敏洪将现身新东方迅程教育专营店”淘宝直播间，目前暂未透露更多信息...近几年随着直播电商这一形式的兴起，天猫双11大促中自然也少不了直播的身影...据淘宝直播数据显示，去年双11，截止10月26日24点，淘宝直播已经诞生了165个成交额超千万的直播间，远超2020年预售同期...今年双11淘宝直播平台将从10月中旬开始，开启前站蓄水，对爆款种草，10月24日晚8点开启预售，10月31日晚8点-11月3日，开启首波尾款支付，11月4日开启主题日，11月10日晚8点正式进入狂欢日......
针对“俞敏洪将现身淘宝直播间”一事，新东方方面表示，在淘宝做教育直播是一项有清晰目标的长期规划...
罗永浩将于“双11”在淘宝直播开启首播...
据多家媒体爆料，10月31日晚，俞敏洪将现身“新东方迅程教育专营店”淘宝直播间，和大学生讨论如何规划大学生涯的主题...去年双11期间，俞敏洪首次在淘宝“直播带课”，分享大学学习、职业路径规划等，共有数万用户购买了考研英语、大学英语四六级等课程...
橱窗已上架103件商品...截至9月22日，高途上架了112件商品，涉及婴儿辅食、玩具模型、书籍杂志、婴童用品、冲饮、餐饮具、学习用品、婴童尿裤、纸品湿巾、粮油调味……几乎涵盖方方面面...高途好物账号只有1900多个粉丝，直播首日粉丝增量仅有54个...
经过两三年的直播带货，罗永浩基本还完了欠下的数亿债务，被网友戏称为真还传，前不久宣布退出直播，重新创业，不过最新消息称罗永浩将开启淘宝直播，最快双11首播...Tech星球爆料称，罗永浩将开启淘宝直播，并于双11首播...一位交个朋友团队内部人士在社交媒体上发布信息称，罗永浩淘宝双11首播，正在招商...对于罗永浩将于双11开启淘宝直播一事，Tech星球向淘宝方面求证，截至发稿对方尚未回复...按照老罗6月份的说法，目前已发生的直接债务还剩不到一个亿，预计全还完要到11月前后......
同样是教培巨头，学而思的直播间并未引发太多关注，整场直播有8000多场观，估算销售额在1000元左右...从8月底至今，学家优品直播超过50场，直播间人数始终不温不火...10月份或许是东方甄选停播休息的缘故，有网友注意到了学而思的直播，其账号粉丝量从月初仅有的1.7万，目前已增至5.4万...在一项直播带货主播的职位要求中，好未来还标注了“教培行业3年以上线上大班主讲老师，不限科目”...更加“巧合”的是在新东方发文邀请离职员工回来做直播，被网友盛赞有情有义有情怀时......
淘宝直播近日开启以“点亮兴趣，专注热爱！双 11 宝藏好店直播间甄选热身赛”为主题的活动，意在用更多元、更丰富、更垂直的细分玩法，助力特色商家店播持续增长，吸引同好圈层消费者...该活动主要针对特色型店播商家，推出甄选 1111 个宝藏好店直播间玩法，深入 11 大生活场景，专注百大细分兴圈层，希望不同兴趣下专业有趣的商家主播，能通过直播间窗口，带消费者看到更多元、更丰富有趣的生活方式...
罗永浩将在10月24日晚上8时开启淘宝首场直播，直播间名为罗永浩直播间”...今年双十一”期间，罗永浩将作为交个朋友”主播之一，参加淘宝直播...这也是交个朋友”首次入驻淘宝直播，未来直播将主要在罗永浩直播间”内进行...知情人士告诉澎湃新闻记者，之所以选择在双十一”入驻淘宝，是因为交个朋友”团队考虑在多个平台发展直播业务，抖音平台也会同步开启直播...
淘宝直播依托今年宝藏好店主打的“五力模型”推出《商家成长经营指南》，旨在帮助不同层级的商家成功打通成长力、货品力、内容力、流量力、粉丝力五大方面中的“盲区”， 搭建起商家经营淘宝直播生意所需的成长知识体系，实现“人、货、场”三效合一，从而建立长效经营的店播模式...《商家成长指南》以商家直播所需的核心能力为依据，与产品、算法、风控、规则、商家等进行共建，在专业的认证讲师的合作协同下沉淀出全链路淘宝直播商家成长方法论，助力商家全方位提高直播能力......
4899元。i9-13900K国内的售价是4899元，这目前是预售价。Intel 酷睿i9 13900K，英特尔酷睿 13 代CPU产品。于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i9 产品线的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。
支持iQOO Neo7支持屏下双控压感，屏幕支持左右区域分别按压，对应两个压力操控，分别映射两个按钮，操作逻辑和传统压感按键一致，使得在游戏过程中的操作可以更加的便捷。iQOO Neo7还配备了对称式双X轴线性马达，支持4D游戏振感功能，也提升了游戏沉浸感。
能。i9-13900KF是英特尔目前最好的处理器之一，玩吃鸡是绰绰有余，但是需要配合一个说的过去的显卡，i9-13900KF是没有核显的，你需要额外的购买一个独立显卡才可以玩，显卡至少搭配一下30系或者40系的显卡，不然玩吃鸡也用不到这么好的cpu，如果不打算换好显卡，建议买价格比较低的处理器。
最高可选12GB运存版本iQOO Neo7可以选择的最高版本是12GB+512GB，这应该是可以满足大多数用户对于内存和存储的需求。大内存的好处有很多，比如在后台可以有多个APP同时运行，减少杀后台的情况，此外在使用编辑类软件，比如视频编辑、图片编辑的时候也会有比较流畅的运行。
压不住。i9-13900KF这个顶级的CPU拿风冷来压的话是很难压得住的，需要配合水冷才能更好的达到更高的性能，如果温度太高的话就会降频，这样性能反而发挥不出来了，所以一定是要配合一个好一点的水冷来压这个处理器，特别如果你还是要超频的话，那么更需要买好的水冷来压了。
没有iQOO Neo7没有长焦镜头，它的后置三摄分别是5000 万像素超高清主摄 +800 万超广角镜头 + 200 万微距镜头，后置支持 20 倍数字变焦，此外后置主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。
大。i9-13900KF是目前英特尔顶级的13代处理器，TDP是125W，自然是高功耗的处理器了，需要搭配好的水冷散热。其中Intel Thermal Velocity Boost (TVB) 是一种技术，当热余量和涡轮功率预算可用时，通过将最大频率推至 5.8 GHz 来释放额外的 CPU 性能。它非常适合 CPU 利用率突然达到峰值的突发工作负载，可提供临时性能提升以帮助避免减速。
直屏iQOO Neo7的屏幕是直面屏，而不是曲面屏。这块屏幕的材质是三星E5，支持120Hz的屏幕刷新率。直屏相对曲面屏的好处是操作更方便，不容易出现误触，且可以完整的显示屏幕内容，尤其是在玩游戏的时候，直屏的使用体验要比曲面屏更好。曲面屏的优点则是比较美观。
13代。i9-13900KF是第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将24个核心（比上一代多8个）安装到单个处理器上，同时仍安装 LGA1700插槽。Core i9-13900KF 旨在提供卓越的性能，具有16个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而8个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。内置的英特尔线程控制器通过在正确的时间动态、智能地将工作负载分配给正确的内核，确保两者无缝协作。
不是iQOO Neo7边框材料是塑胶，相对金属边框比较轻，单手握持也比较方便轻松。当然金属边框的好处是可以让手机更耐摔，防护性能也更强。此外iQOO Neo7在手机后壳版本也有选择，几何黑版本后壳是玻璃；印象蓝、波普橙版本后壳是素皮。
看显卡。i9-13900KF是无核显版本的处理器，所以虽然i9-13900KF作为CPU处理器的性能是顶级的，但是玩游戏主要还是看显卡，显卡好的话就可以玩任何游戏，i9-13900KF至少也是要搭配30系或者是40系显卡才能发挥出该有的性能，所以你无论是配30还是40系显卡都是能随便玩市面上任何游戏的。
不是iQOO Neo7屏幕材质是AMOLED屏幕，这块屏幕的主要参数是6. 78 英寸、屏幕分辨率 2400×1080，屏幕比例20: 9、屏占比93.11%、分辨率2400×1080、HDR支持、屏幕刷新率最高支持120Hz、屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，屏幕类型直面屏，三星发光材料E5。
LGA1700。LGA1700，是英特尔用于 2021 年推出Alder Lake微架构（第 12 代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5 内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700 不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。13 代的CPU都是支持LGA1700 针脚类型的。
有iQOO Neo7使用了Pixelworks独立显示芯片 Pro+，可以稳定功耗与游戏帧数，再结合天玑9000+可以让游戏娱乐的运行更加流畅。其他方面，该手机还拥LPDDR5 内存和超频版 UFS 3.1 闪存，4013mm² VC 均热板。
5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。该处理器支持多达 4 个 PCIe 4.0 和 16 个 PCIe 5.0 通道，总共提供 20 个通道，可通过兼容设备实现出色的数据吞吐量。
有iQOO Neo7提供的存储版本有128GB、256GB和512GB，其中512GB的运行内存是12GB，它的售价是3599元。iQOO Neo7不支持加入扩展内存卡功能，因此在选购的时候就最好选择自己需要的存储版本，避免在后续使用的时候因为存储空间太少而需要更换手机。
一般般。i5-13600K核显是UHD Graphics770，是英特尔于2021年11月4日推出的集成显卡解决方案。该设备基于10纳米工艺，基于 Alder Lake GT1图形处理器，支持 DirectX12，具有256个着色单元、16个纹理映射单元和8个 ROP。GPU 以300MHz 的频率运行，可提升至1450MHz。虽然i5-13600K核显UHD Graphics770性能不怎么样，但是玩玩英雄联盟还是可以的，不过只能玩一些老游戏，需求不高的，如果想核显好的话，建议找AMD或者还是买独立显卡。
支持iQOO Neo7玩王者荣耀支持120帧高刷新率。iQOO Neo7的屏幕刷新率最高支持120Hz，屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，因此在玩王者荣耀这样的游戏时可以支持120帧的高刷模式，在玩其他的游戏时，如果也有高刷模式，也是可以开启的，一般在游戏内的设置-画面选项中找到高刷模式即可。
Graphics770。i5-13600K处理器核显采用 UHD Graphics770 集成图形解决方案。此外Core i5-13600K上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。此外，还支持 IOMMU 虚拟化（PCI 直通），因此来宾虚拟机可以直接使用主机硬件。使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序将在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，英特尔还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
中框是塑胶，后盖有玻璃和素皮材质iQOO Neo7中框材质是塑胶，后盖材质几何黑版本是玻璃；印象蓝、波普橙版本是素皮，素皮版本的要比玻璃版本的略微轻一点。iQOO Neo7的屏幕是6. 78 英寸，它的机身重量是约202g或约197g，整体来说在这个尺寸大小的手机中算是比较轻的机身。