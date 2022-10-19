抖音修订《电商创作者帐号管理规则》 :平台有权关闭恶意开通商品分享功能

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:昨日晚间，抖音电商发布了关于《电商创作者帐号管理规则》修订的公示通知，公示期2022年10月18日~10月24日，公示期满，平台将另行发布生效规则。

据悉，本次规则的核心变化为以恶意或以不正当方式开通商品分享功能、绑定店铺异常的，平台有权进行关闭商品分享功能。

规则明确规定，创作者开通商品分享功能的过程需符合与平台签订的各项服务协议及平台规则规定，不得恶意开通或以不正当方式开通。一经发现开通过程违规的，平台将拒绝开通商品分享功能，已经开通商品分享功能的，平台有权关闭其账号的商品分享功能，并对其账号下相关内容采取下架购物车、停止推荐等措施。

恶意开通及以不正当方式开通，包括但不限于以下情形:

出售、出租或未经平台许可转让账号获取不正当利益的;

提供或平台有合理理由怀疑提供虚假、错误、不实或不合法的开通信息或材料;

以程序、工具或手动进行批量或频繁申请开通商品分享功能的;

其他平台认定为恶意开通及以不正当方式开通的。

创作者通过绑定店铺（包括店铺授权号、店铺官方账号等形式）获得商品分享功能的，存在以下任一情形时，平台有权关闭创作者账号的商品分享功能，并对其账号下相关内容采取下架购物车、停止推荐等管理措施:

与店铺解除绑定关系（包括但不限于:主动解除绑定、因店铺关店或注销造成的解除绑定）;

所绑定的店铺因违法、违规被平台处以清退店铺处罚的;

所绑定的店铺因违法、违规处罚处于停业整顿期间的;

所绑定的店铺存在恶意注册或以不正当方式注册情形的;

以出租、出售等违规方式获取不正当利益的;

其他经平台认定违规的情形。

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