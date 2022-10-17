工信部回应李彦宏提案：加速推动智能网联汽车产业化进程

站长之家（ChinaZ.com）10月17日 消息:近日，针对百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏提出的《关于加快自动驾驶无人化政策创新的建议》，工信部回应称，为推动智能网联汽车高质量发展，目前工信部协同相关部委，已开展包括深化试点示范、完善政策环境、推动基础设施建设等工作。

下一步将坚持“单车智能+网联赋能”发展战略，持续推动我国智能网联汽车高质量发展。一是联合公安部、交通运输部、住房城乡建设部等部门，指导更多地方先行先试，加速推动智能网联汽车产业化进程。二是加快推进智能网联汽车产品准入试点工作。三是加快推进智能交通基础设施建设工作，营造车路协同良好应用环境。

此前， 在今年全国两会上，李彦宏表示，当前我国自动驾驶已进入落地关键期，技术已并跑乃至领跑全球，但我国高等级自动驾驶汽车发展仍面临制约。

李彦宏建议:一是引导并支持地方政府出台政策，明确支持无安全员的无人车上路，打造全无人自动驾驶汽车的载人运营政策先行区;二是加快《道路交通安全法》的修订和发布实施，从国家层面为加快自动驾驶汽车规模化商用、无人化奠定法律基础;三是适度超前建设智能交通基础设施，发挥5G的远程控制优势，通过车路协同促进交通效率和安全性的大幅提升，带动汽车产业向智能化和网联化的转型升级，让真正无人的智能网联汽车尽早行驶在中国道路上。

据百度公布数据，百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑” 订单量超100万，已成为全球最大的自动驾驶出行服务商。百度Apollo拥有业内领先的技术及成熟的自动驾驶解决方案，截至目前测试总里程超过3600万公里。

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