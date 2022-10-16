Gurman：全新的 M2 iPad Pro 型号将在几天内正式发布

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日消息:彭博社Mark Gurman今天在他最新的Power On通讯中说，苹果将在「几天内」发布新的11英寸和12.9英寸iPad Pro型号。

代号为J617和J620的11英寸和12.9英寸新机型，将是2021年4月以来高端iPad的首次更新，这两款机型都获得了M1芯片和新的12.9英寸miniLED显示屏。对于一年半以来的首次更新，即将推出的iPad Pro型号预计将获得M2苹果自研芯片，提供更快的性能和可能的新充电功能。

在设计方面，新的iPad将与目前的机型一样，预计没有重大变化。根据之前的报道，新的iPad Pro型号还可能具有某种形式的MagSafe充电功能。新款iPad Pro也有可能具备反向无线充电功能，允许用户在iPad背面为其iPhone或AirPods充电。

鉴于即将推出的iPad预期会有小幅更新，苹果可能不计划在10月份举行发布会。预计苹果将通过新闻稿发布和网站更新来直播推出全新的iPad和Mac系列的更新。

除了新的iPad Pro型号外，苹果预计还将在本月晚些时候发布iPadOS16。与往年不同，今年的iPadOS和iOS更新没有同时发布。相反，苹果将iPadOS16推迟到秋季晚些时候，以便有更多时间完善更新，并对Stage Manager台前高度进行改进，Stage Manager是针对特定iPad型号的新的多任务和窗口系统。

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