快手磁力引擎“整活吧创作人”正式启动 最高百万流量支持创作者

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:近日，快手磁力引擎正式启动短视频创意竞技大赛——“整活吧创作人”。

活动围绕“整活”主题，面向快手达人、品牌主、MCN、代理公司等发起短视频内容创作征集，通过专业评审，寻找到快手“最强”创意达人，展示平台优质创意内容，并给予获奖作品最高百万流量支持。

据悉，参赛者只需在近1个月的活动期间内，通过快手APP搜索“整活吧创作人”，并在活动页面提交发布作品ID即可参赛。最终，专业评委将综合所有参赛作品的内容创意、商业潜力、数据表现三个纬度进行评审，选出全场大奖及金银铜奖等多个奖项。

“整活”是本次活动的核心关键词，一直以来，“会整活”都是快手达人的独有特征之一，因此也成为大赛的主要看点之一。本次大赛特别邀请了五位磁力聚星达人作为“创意发起官”，诠释运动、艺术、珠宝、短剧、非遗等不同垂类达人的整活能力与无限创意。

本次大赛还联合伊利优酸乳、丸美、惠普开启“品牌赛道”，达人可根据品牌命题进行短视频创作。这一创新玩法，一方面帮助达人获得更多曝光和商业变现机会，另一方面打破了既往达人与品牌的确定性合作模式，让品牌仅通过一份预算投入，就可以获得超高回报的合作达人数量、高度匹配的优质营销内容，打造高性价比达人营销，强化品牌建设。

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