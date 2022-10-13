工信部通报38款App侵害用户权益 需在10月20日前完成整改

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日消息:据工信部网站消息，为巩固治理成效，营造共同维护消费者权益的良好环境，近期工信部开展 App 侵害用户权益整治“回头看”，组织第三方检测机构对信息弹窗违规推送、App 过度索取权限等问题进行重点抽测，共发现38款 App 存在问题，现予以公示。
工信部强调，上述 App 应在10月20日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，工信部将依法依规严厉处置。
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中关村在线消息：工业和信息化部开展APP侵害用户权益整治“回头看”，组织第三方检测机构对违规推送弹窗信息、APP过度索取权限等问题进行重点抽测，共发现38款APP存在问题，详细应用、来源、版本、所涉问题表单如下：...工信部表示，以上APP应在10月20日之前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，工信部将依法依规处置...
通知要求，寄递电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等实行限量管理，具体通知如下:...依法取得烟草专卖许可证的电子烟交易主体双方之间运输配送电子烟烟弹、烟具、烟弹与烟具组合销售的产品、烟液等雾化物、电子烟用烟碱按烟草专卖行政主管部门有关规定办理...顺丰控股发布2022年前三季度业绩预告称，预计前三季度净利润44.2亿元-45.7亿元，同比增长146%-154%，第三季度净利润预计同比增长84%-99%......
预计将在今年10月21日前完成新款便携包的更新升级，并开启用户侧便携包的更换程序...9月27日，PICO4国行版正式发布，8GB+128GB售价2499元，8GB+256GB售价为2799元，PICO4Pro8G+512G版售价3799元...
目前iQOONeo7已经开启预热，官方称这款新机是天玑调校之王”...参数方面，天玑9000+采用台积电4nm工艺，超大核Cortex-X2主频提升至3.2GHz，并配备三颗2.85GHzCortex-A710核心和四颗Cortex-A510核心，GPU为ArmMali-G710MC10，CPU性能提升5%、GPU性能提升10%...iQOONeo7采用6.78英寸全面屏，后置主摄为索尼IMX766v，电池容量为5000mAh，支持120W有线闪充......
为此，由她带领的倍市得研究咨询团队基于持续增长的自研能力，先后落地BEST客户体验模型、ABC客户价值模型、视觉重力模型等，广泛服务于企业体验相关的创新实践...在2021年的峰会现场，王枫女士就调研体系与体验管理体系二者关系给出自己的看法，她认为:客户体验管理是一项系统工程，需要把客户心智的改变、行为的改变、消费的改变加以整合研究;而传统市场研究仅能体现某个时间片段的问题、研究内容也相对碎片化，所以为了实现调研在客户体验管理中的价值最 大化，需要有对应的调研体系作为辅助与支撑......
今天，大富翁官方宣布，游戏《大富翁11》将于10月20日同步上线Steam和Switch平台，其中Steam平台售价66元，且首周有9折优惠...《大富翁11》开发团队表示：该系列将结合经典大富翁玩法并加入更多样的互动游戏模式及内容，让玩家间的互动变得更加多元有趣，并且首发即有多位经典角色供玩家自由选择游玩...对于国内玩家，《大富翁》可以说是伴随大多数人一起长大的一个经典系列，更是不少80后、90后玩家的童年回忆，其中最经典的一部自然是《大富翁4》，也是玩家们心中地位最高的作品......
在工业和信息化部“部长信箱”近期在回复网友提问时透露，“正在研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机以及智能手机设备上的应用，待条件成熟后将扩大eSIM技术的应用范围...功能上和普通SIM卡并无二致...
这一系列条款属于利用格式条款免除自身义务、加重消费者责任，排除或限制消费者的公平交易权，剥夺和限制消费者依法享有的网购七日无理由退货权...在“强制扫码点餐”中，消保委称，餐厅经营者不提供人工点餐服务、只提供扫码点餐，不仅有违商业惯例，也使现场就餐消费者只能关注或绑定经营者的公众号或小程序，被动授权经营者获取其个人信息...
据工信微报公众号，工业和信息化部电子信息司副司长徐文立指出，完善北斗网络辅助公共服务平台能力建设，支持车道级应用。2022年上半年，平台北斗活跃用户量平均每日4030万，业务量每日3.2亿次。北斗应用规模不断扩大。国内北斗高精度共享单车投放量突破500万辆，货车前装北斗超过百万辆。2022年上半年，新进网手机中有128款支持北斗，出货量合计1.32亿部，出货量占比达98.5%。HUAWEI Mate 50 Pro【全款预售】超光变XMAGE影像 北斗卫星消息256GB 曜金黑 华为鸿蒙手机京东自营￥6799去购买据悉，北斗卫?
对于这部分商家，闲鱼也要求支持7天无理由退货了...闲鱼发布了关于新增《闲鱼社区七天无理由退货规范》的公示通知，通知显示，此规则于2022年9月30日至2022年10月7日进行公示通知，于2022年10月8日生效...闲鱼列出了卖家可选支持七天无理由退货”产品（例如食品、贴身用品等），以及必须支持七天无理由退货”产品（例如数码产品及配件、图书等）......
适合。天玑1080处理器的性能是和骁龙778G差不多的，虽然性能上比不是上目前最顶尖的CPU，但是应付一般的游戏还是可以的，并且天玑1080搭载 MediaTek HyperEngine3.0游戏引擎，可带来高性能、低延迟的游戏体验，借助 MediaTek 第三代 APU 可进一步优化游戏时的平台能效。此外，天玑1080支持 Sub-6GHz5G 全频段高速网络以及 Wi-Fi6连接。
苹果官网会下架iPad 10在发布上架后，旧款机型iPad 9会从苹果官网下架，但消费者还可以在电商平台以及线下渠道商处购买到，并且旧款会有一些降价幅度。考虑到新款和旧款实际上价格差距不是特别大，那么还是比较推荐购买新款的iPad 10，它的性能更好，外观也有变化，重量变得更轻，出门携带也更方便。
天玑8100。天玑1080对标的是骁龙778G，天玑1080采用八核 CPU:2个 ARM Cortex-A78核心，频率高达2.6GHz。6个 ARM Cortex-A55核心，频率高达2GHz。天玑8100采用台积电5nm 制程，CPU 部分包含4个2.85GHz A78核心 +4个2.0GHz A55核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU580架构，天玑8100的4个 A78大核频率为2.85Ghz，天玑8000为2.75GHz;
2022年10月底或11月初iPad 10预计在10月25日发布，之后就可以在苹果官网下单购买，最快预计在10月底或11月初可以买到。这款平板主要升级在外观，边框变窄，处理器升级为A14，其他方面的变化不大。对于主要需求是看视频、看课件、网课的用户来说，这款平板的性价比是比较高的。
可以iPad 10购买时可以享受教育优惠。苹果的教育优惠覆盖iPad、Mac等产品，全年都可以享受这项优惠，只要你是符合条件的消费人群即可，包括准大学生、在职的教职工、在校大学生人群，凭有效证件即可在苹果官网下单或者苹果直营店购买。此外在每一年的暑假，苹果还会推出返校活动，在教育优惠的基础上，购买指定的iPad、Mac型号，可以享受到AirPods耳机赠品活动。
骁龙778G。天玑1080对标的就是骁龙系列的778G这个处理器，也是一个经典的处理器了，性能不错，性价比也很高，天玑1080定位中端机，爆料称安兔兔跑分52万。骁龙778G是高通公司于2021年5月18日发布的5G移动平台。骁龙778G采用了6纳米工艺技术，骁龙778G 5G芯片组采用高通Kryo 670CPU，具有第六代人工智能引擎，采用Hexagon 770处理器，具有12 TOPS性能。
是iPad 10充电接口会变成Type-C，充电速度也会变快，原本的是20W，现在有望提升到30W的水平。这主要是因为Type-C支持更快的充电速度，原本的Lighting充电协议比较旧，支持的功率较低。
2022年10月11日。2022年10月11日，联发科发布了新款中档芯片天玑1080。天玑1080延续了 MediaTek 天玑5G 移动平台的性能和能效技术优势，提供多种先进功能，更好地满足用户对5G 智能手机的期待。MediaTek 最新的天玑1080进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现，助力终端快速推向大众市场。
722克Quest Pro将于 10 月 25 日正式开售， 10 月 28 日发货，定价为 1499 美元（约合人民币 10741 元）。Quest Pro是第一款采用高通骁龙XR2 +处理器以及12GB内存、256GB存储空间和90Hz刷新率的VR设备。Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。
推荐购买iPad 10定位的是入门级的平板电脑，如果你的需求主要是看视频、看课件，简单的视频编辑、图片编辑，那么iPad 10的性能足够使用。它的处理器是A14，也就是iPhone12上同款的处理器，除了绝大多数的软件都是可以满足的，只要你没有较大的软件编辑需求，那么iPad 10对于很多人都是值得购买的，尤其是有比较多苹果产品，如iPhone、Apple Watch、AirPods产品的用户，使用iPad也十分便捷。
适合。i7-13700K性能是目前最顶级的处理器之一，所以自然应付直播来说是完全没问题的，其次直播需要比较好的网络，如果对直播感兴趣的朋友需要多往这上面考虑，其次显卡也是比较重要的，如果是游戏主播的话，显卡至少都要是30系的。
2022年10月25日Meta首席执行官扎克伯格于10月11日在Connect大会上表示，该公司旗下最新款的虚拟现实（VR）头盔Meta Quest Pro售价将为 1500 美元，并将于 10 月 25 日开始发货。Quest Pro搭载升级版高通骁龙XR2+ Gen1 芯片，并采用全新的Pancake光学方案，体积比Quest2 缩小了40%。显示方面，Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。Quest Pro还拥有多达 10 个高分辨率摄像头，其中外部 5 个，内部 5 个，分别为：正面 2 个可捕获四倍于Quest2 像素的1280× 1024 摄像头； 1 个用于实现彩色透视的4680×3456 RGB摄像头；侧面 2 个用于头部追踪和深度识别的摄像头； 5 个位于头显内拥有眼动追踪、面部识别和追踪的摄像头。
预计10月25日iPad 10也就是iPad 2022款预计在2022年10月25日发布，届时可能直接在苹果官网上架，而不是通过发布会的形式公布。iPad 10在外观上有可能比iPad 9的尺寸更小，但屏幕还是10.2英寸，边框会变窄，同时处理器会升级到A14，非全贴合的LCD屏幕，支持第一代的苹果手写笔，起售价预计是64GB 2499元。
有无核显区别。i7-13700K是有核显的版本，而i7-13700KF是没有核显版本，有核显的可以直接开机直接玩，当然了核显的性能就很差劲了，i7-13700KF就是没核显版本，买回来如果没有独立显卡是不能开机的，需要额外按照独立显卡和散热器，其他方面的参数都是没有什么变化。
没有Redmi Note 12 Pro没有光学防抖，虽然在拍照和摄影的时候会出现画面抖动，但考虑到Redmi Note 12 Pro是一部入门级的智能手机，在相机方面的配置就不算高，因此它没有光学防抖也在情理之中。不过在其他配置比如处理器、快充、屏幕等，它是该价位段性价比很高的一款手机。
可以。i7-13700K自然是可以安装win10的，不过跑分上来看win11会更高一点，如果是担心系统不能安装的情况一般是不会的。Windows10是微软于2015年推出的Windows NT内核操作系统，为Windows8.1的后继者。设计目标是统一包括个人电脑、平板电脑、智能手机、嵌入式系统、Xbox One、Surface Hub和HoloLens等设备的操作系统。根据微软官方统计，Windows10的占有率已经超越Windows7，在所有Windows中位列第一。
有Redmi Note 12 Pro有对称式超线性双扬声器，支持JBL音质认证、Hi-Res Audio认证、Hi-Res Wireless认证、杜比全景声，其支持的音频格式包括：MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB。
可以。i7-13700K直接拿来玩一些老游戏还是可以的，核显是UHD Graphics 770，这个核显的性能能够玩一些配置要求不高的网游，比如英雄联盟、DNF等，但是新的网游就可能带不动了，如果要玩的舒服还是需要配一个好一点的独立显卡。
可以Redmi Note 12 Pro支持双卡不限运营商，主副卡均可采用 5G，双卡不限运营商均可 5G 驻网，支持移动/联通/电信 5G/4G/3G/2G，支持双卡 VoLTE 高清语音，最好在使用前联系当地运营商了解具体的使用规则。
不高。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。