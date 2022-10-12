腾讯视频回应或将接入88VIP：暂无接入计划

站长之家 10 月 12 日讯：据每日经济新闻报道，针对“88VIP双十一前或将接入腾讯视频会员”的报道，腾讯视频方面表示：“暂无接入计划，具体信息以官方公布为准。”
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腾讯视频方面就“88VIP 双十一前或将接入腾讯视频会员”一事回应称，暂无接入计划，具体信息以官方公布为准...88VIP 是淘宝和天猫的付费会员服务，开通88VIP 后可享购物优惠、专项服务特权、精选品牌9.5折以及联名会员年卡等15项特权...
有消息传出，称淘宝88VIP计划在双十一旗舰与腾讯视频打通，用户可使用888天猫积分兑换腾讯视频年卡...表示暂无接入计划，具体信息以官方公布为准”...88VIP是淘宝推出的一项权益，开通88VIP后可享购物优惠、专项服务特权、精选品牌9.5折以及联名会员年卡等15项特权...需要注意的是，淘宝淘气值达到1000分即可88元开续卡，未满足分数要求的用户想要开卡需要以原价888元开通...
站长之家 10 月 11 日讯：据科创板日报报道，针对“阿里88VIP正内测接入腾讯视频会员”的报道，88VIP客服表示，即将上线，具体上线时间以页面显示为准...
腾讯视频回应将接入88VIP有关“88VIP双十一前或将接入腾讯视频会员”的消息引发关注...保时捷卖中国标准菜刀售价1700元 保时捷设计在官网上架一款连刀柄部分都是不锈钢的一体式中国菜刀，售价240美元（约1700元人民币）...腾讯股价跌破250港元今日盘中，腾讯港股股价跌破250港元，创2018年11月以来新低...苹果iOS16.1beta5发布 苹果今天凌晨正式推送了iOS16.1beta5（20B5072b）系统......
根据腾讯控股在8月发布的Q2财报显示，2022第二季度腾讯网络广告业务收入同比下降18%至人民币186亿元，总收入占比仅剩14%，其中媒体广告收入更是大幅下降25%至人民币25亿元，原因则为腾讯视频及腾讯新闻的广告收入下滑所致......
根据今天《科创板日报》的报道，有认证为阿里巴巴集团的员工在职场社交平台称，88VIP积分将能够免费兑换腾讯视频会员，并表示该功能已经在内部灰度测试，预计双十一前上线...据一位接近腾讯的人士则透露，目前阿里和腾讯双方正在洽谈过程中，简单说就是阿里采购腾讯视频的卡，给用户兑换...从目前放出的截图来看，88VIP用户能够在联名身份页面，通过888天猫积分，兑换一年的腾讯视频会员权益...88VIP是淘宝推出的一项权益，开通88VIP后可享购物优惠、专项服务特权、精选品牌9.5折以及联名会员年卡等15项特权......
从博主分享的画面来看，对于大家很期待的灵动岛，腾讯视频、微信以及自带短信等都没有做适配...腾讯视频首页的栏目文字甚至会被灵动岛黑色挖孔遮挡，显得非常不美观...
站长之家 9月 16日讯:美团打车在上海正式接入腾讯出行服务平台...
榜单显示，腾讯视频以1.22亿的付费用户数量排行第一，这也是榜单中唯一一款付费用户破亿的App，爱奇艺紧随其后，以9830万排名第二，而腾讯音乐（含酷我音乐、酷狗音乐等）排名第三，付费用户达到8270万...根据腾讯今年第二季度财报，腾讯自制电视剧《梦华录》在2022年6月全网播放量第一，腾讯视频移动端日活账户比其最接近的同行领先20%以上...排名前10的App还有网易云音乐、京东、金山办公 WPS、哔哩哔哩以及同程旅行，付费用户数量分别为3885万、3000万+、2856万、2750万、2610万......
美团打车在上海正式接入腾讯出行服务平台...现在上海用户可以选择美团打车可以通过美团App、美团打车App、美团小程序以及腾讯出行服务等多个入口选择美团打车提供的出行服务，有经济型和优选型这两类车型...腾讯的出行服务中已经包含了美团打车、哈啰快车、T3出行、万顺叫车、曹操出行、阳光出行、神州专车、首汽约车等网约车服务商...
3.4GHz。Core i7-13700K 具有30MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载，最高可提升至5.4GHz。英特尔正在10nm 生产节点上制造 Core i7-13700K，晶体管数量未知。Core i7-13700K上的解锁倍频可以自由调节，超频大大简化，任何超频频率都可以轻松拨入。
有Redmi Note 12 Pro支持屏下指纹解锁，这比人脸解锁方式要更加快捷方便，同时也有一定的安全性保证。目前屏下指纹解锁是比较主流的解锁方式，其中有不少智能手机开始采用超声波指纹解锁，安全性更强。
高端。i7-13700K是英特尔最新的13代的处理器，Raptor Lake 的发布阵容有六款芯片——主流的 Intel i5-13600K、性能 Intel i7-13700K、发烧级 Intel i9-13900K，以及它们各自没有板载显卡的 KF 版本。也就是Intel i9-13900K比i7-13700K好一点，所以i7-13700K属于金字塔顶端的高端处理器。
没有Redmi Note 12 Pro不支持无线充电，它支持120W的有线快充，使用USB Type-C 双面充电接口，支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，不支持无线充电以及无线反向充电。Redmi Note 12 Pro考虑到它是一款入门级的智能手机产品，拥有120W的快充已经是不错的配置，无线充电功能一般也在高端型号中才会出现，因此Redmi Note 12 Pro没有无线充电也十分正常。
能。i7-13700K是完全能够带的动40系显卡的，而且还是很好的搭配组合，i7-13700K加上40系显卡能够让你玩遍市面上任何3A大作，而且都是能开最高特效的，所以两者是非常好的搭配组合，当然了，价格会非常昂贵，大头还是40系显卡，CPU加主板其实也是很贵的。
有Redmi Note 12 Pro支持NFC功能，在天星金融·钱包App开通后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙等功能。其中交通卡支持 300+ 座城市，支持 40+ 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机。
5年以上。i7-13700K只要没故障损坏，至少是可以用5年以上的，本身现在电脑也不是特别吃CPU，13代的处理器性能很强大，你拿来玩游戏的话，现在别说13代的CPU，就连10代的性能对于普通人来说都够了，更别提现在处理器都很便宜，12代的也是不贵，所以对于一般人来说，CPU只要不坏的话，都是可以用5年以上的。
不是Redmi Note 12 Pro将采用直屏屏幕，来自三星AMOLED屏幕，支持120Hz刷新率，预计是居中打孔的设计，且支持屏下指纹解锁功能。直屏屏幕对于喜欢玩手游的用户来说吧比较方面，屏幕上的按钮更容易直观的触摸到，不容易出现误触的问题。
120瓦Redmi Note 12 Pro将使用120瓦的快充充电器，内置5600mAh电池，续航完全可以满足现在日常的需求。Note12 Pro预计还会搭载天玑 8100 处理器，X轴线性马达以及立体声双扬声器，相机方面则是 1 亿像素主摄+ 1600 万像素超广角+ 800 万像素长焦镜头+ 500 万像素辅助镜头的后置四摄组合；屏幕会是120Hz刷新率、支持1920Hz高频PWM调光技术。
天玑8100Redmi Note 12 Pro预计将搭载天玑8100芯片，该芯片采用了台积电5纳米制程工艺，同时集成了4个Cortex-A78大核和4个Cortex-A55效能核心，GPU为Mali-G610，安兔兔跑分成绩和骁龙 888 相当，同为 84 万分左右。
能。i7-13700K是带有核显的版本，所以能够不装独立显卡进行开机，核显是UHD Graphics770，这个核显的性能也是可以玩玩一些老游戏的，比如英雄联盟、GTA5等，如果你对显卡要求比较低的话，那么用用核显也是可以的。
5000mAh左右iQOO Neo7电池容量为5000mAh左右，为双电芯设计，同时搭配120W的快充，在续航方面基本达到主流安卓手机的水平。该手机可支持有线充电以及OTG反向充电，不支持无线充电方式，这也是符合这款手机的定位，在中端智能手机中算是比较全能型的。
Raptor Lake。i7-13700K采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔 推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。[
Ai绘画生成器推荐使用以下这些1、DALL-E2DALL-E2 是由 OpenAI 开发的 AI 图像生成器。只需几分钟，你就可以使用 AI 创建高度逼真的图像。2、Deep Dream GeneratorDeep Dream是一个经过数百万张图像训练的神经网络。使用方便，只需要上传一张图片，工具即可根据原图生成新图片。3、ArtbreederArtbreeder一款图像质量增强工具，能够通过使用机器学习生成图像的不同变体。你可以在一个平台上创建风景、动漫人物、肖像和各种其他艺术作品。工具其他一些功能包括改变皮肤颜色、头发和眼睛等面部特征的能力，也可以把照片变成动画人物。4.Big SleepBig Sleep支持从零开始创建逼真的图像。与其他AI艺术生成器一样，操作很简单。创建一个真实的图像只需要几个步骤。5、NightCafeNightCafe是AI艺术生成器领域的另一家大公司。它可以通过独特的预设效果创作出各种类型的艺术品，包括宇宙、油画等。6、DeepAIDeepAI可以让你创建不限数量的图像，而且每个图像都是独一无二的。可定制各种细节，允许更改颜色、纹理等。7、StarryAIStarryAI最棒的地方之一是，它为您提供了所创建图像的完全所有权，可用于个人或商业用途。大家也可以把它视为一个免费的NFT生成器，这是它的主要卖点。8、FotorFotor是另一个用于NFT 艺术作品的AI工具。生成器提供了先进的人工智能工具，可以在几分钟内创作出艺术作品。它也是创建 NFT 艺术的用户友好的工具之一。9、Runway MLRunway ML支持用户通过训练和使用机器学习模型来生成图像。您可以使用该工具创建各种逼真图像样式的模型。在此基础上，还可以使用Runway ML创建动画和3D模型。10、WOMBO DreamDream可以把现有的照片变成漫画或者油画，还可以用复杂的算法把单词和短语变成独特的艺术作品。该工具支持从各种艺术风格中选择，也可以选择未来主义风格。
支持OIS防抖iQOO Neo7主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。iQOO Neo7将会使用后置主摄IMX766v传感器，矩阵三摄模组设计。IMX766V是 vivo 从索尼独家定制的一颗传感器。相比IMX766，IMX766V 使用了索尼第二代的色彩滤波阵列技术，拥有 α 减反工艺等技术，传感器在 RGB 超薄色彩滤光片上也使用了新技术，通过优化滤光片的色彩颜料去让滤光片能更薄更透光。
Z690，Z790。i7-13700K支持Z690，Z790系列主板。新的 Z790芯片组现在共有20个 PCIe4.0通道，比 Z690多8个4.0通道。还增加了对内存的支持，因为新芯片组将 支持高达5600MHz 的 DDR5RAM 速度，比 Alder Lake 芯片组可以达到的速度高800MHz。最后，我们还看到了一个额外的20Gbps USB3.2端口，它将20Gbps USB 端口的最大数量增加到五个。新的第13代 Intel CPU 使用与之前的第12代处理器相同的 LGA1700插槽，因此大多数 Z690主板将能够支持新芯片。
可以。i7-13700K凭借30MB 的缓存和5.4GHz Turbo Boost Max3.0频率，该处理器专为处理繁重的工作负载而设计。您还可以超频此处理器以获得更高的性能。Core i7-13700K 还支持5600MHz 的 PCI Express5.0和双通道 DDR5ECC 内存。
屏下指纹解锁iQOO Neo7采用的是屏下指纹解锁方式，也是目前比较主流的解锁方式。屏下指纹解锁在戴口罩的情况下解锁成功率普遍要比人脸解锁更高。屏下指纹解锁目前有光学指纹解锁和超声波指纹解锁两种类型，后者被认为是更先进、更安全的解锁方式。
不可以iQOO Neo7不支持扩展内存。扩展内存槽已经在很多智能手机中被取消了，由于扩展内存卡多占用手机内部空间，且会降低防水性能，同时也不能提高手机存储数据的性能，因此极少被厂商使用。
支持。i7-13700K是支持ECC内存的。是一谈到服务器内存，大家都一致强调要买ECC内存，认为ECC内存速度快，其实是一种错误地认识，ECC内存成功之处并不是因为它速度快(速度方面根本不关它事只与内存类型有关)，而是因为它有特殊的纠错能力，使服务器保持稳定。ECC本身并不是一种内存型号，也不是一种内存专用技术，它是一种广泛应用于各种领域的计算机指令中，是一种指令纠错技术。