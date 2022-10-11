上海双11期间禁止电商虚假打折标价 不得强制商户二选一

站长之家（ChinaZ.com）10月11日 消息:今日，上海市市场监管局发文称，为规范“双十一”期间网络集中促销经营行为，营造公平有序的网络竞争环境和安全放心的消费环境，市市场监管局提前开展行政指导，召集本市重点电子商务企业，就“双十一”网络集中促销活动进行合规指导。
据悉，上海市市场监管局通过梳理近年来在网络集中促销监测监管中发现的虚假促销诱导消费者、夸大商品功能、普通美妆个护产品宣传医疗功效等多发、易发问题，向电子商务企业提出八方面合规要求:
1.促销规则要更加透明、简单易懂
加强促销方案的事前审查，不玩“促销套路”，促销规则简单明了。禁止采取“虚假打折”“虚假标价”、不履行价格承诺等违法方式开展促销。
2.做好“亮照、亮证、亮规则”工作
加强对平台内经营者的管理和服务，落实各项审查核验义务，引导其依法履行主体资质、交易规则等信息公示义务，规范有序开展促销活动。
3.禁止虚假宣传和发布违法广告
加大平台内部广告审核力度，不借重大活动进行商业营销炒作，杜绝虚假宣传、低俗广告。加强对直播促销行为的管理力度，重点规制假人气、假优惠、假商品等直播乱象。
4.严格禁止不正当竞争行为
不得强制入驻商户“二选一”。不得存在“虚拟中奖”“内定中奖”等虚假促销行为。不得通过虚假交易、刷单炒信、虚假评价等不正当竞争违法行为提高虚假销量。
5.加强食品安全监管
强化食品安全责任，建立健全食品安全管理制度，杜绝销售过期食品、含金银箔粉食品、非法添加食品等违法行为。
6.不得销售假冒伪劣商品
加强知识产权保护，严格执行问题商品处置规则。对销售的假冒伪劣商品及时采取禁限措施。加强对第五届进博会期间相关商品的质量管控力度。
7.禁止销售禁限售商品
加强信息发布审核和实时巡查，及时下架涉军、“专供”“特供”商品、窃听窃照设备、非法手机信号放大器、非法定位器以及各类重大活动相关的“纪念币”“纪念章”等违法违规产品。
8.做好网络交易纠纷的化解工作
建立便捷、高效的投诉受理、处理和反馈机制，对消费者的合理诉求不得推诿拖延。针对疫情期间的特殊情况，做好物流保障应急预案，完善内部审查机制，妥善处理好因疫情造成的物流纠纷。
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