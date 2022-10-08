零跑汽车与佛吉亚达成战略合作 强化乘坐舒适体验

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:据零跑汽车官方消息，9月30日，零跑汽车与佛吉亚签署战略合作协议。双方将共同致力于布局可持续、高质量的汽车座椅供应链。
据悉，双方还将针对国内消费者体态特征，进一步强化座舱乘坐舒适体验，给不同的乘坐者提供舒适的驾乘感受。
零跑汽车表示，将坚持以舒适安全优先的理念，洞察新一代消费者对座椅产品的深度需求，不断加码垂直整合、深度打造高价值产品，关注与守护用户的出行安全。
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站长之家 9 月 9日讯：针对“零跑汽车暂停IPO”的消息，零跑汽车方面回应称。消息不实。
关于中海地产：中海企业发展集团有限公司隶属于中国建筑集团有限公司， 1979 年创立于香港， 1992 年在香港联交所上市（股票代码：00688.HK，简称“中国海外发展”）， 2007 年入选恒生指数成份股......
零跑汽车今日正式在港上市，上市首日开盘价41港元每股，较发行价48港元下跌超14%，目前其市值约为414亿港元...据零跑汽车此前招股书显示，零跑汽车通过此次公开发行股票净筹资60.57亿港元，募集资金约40%用于研发、约25%用于提升生产能力，约25%用于扩张业务及提升品牌知名度，约10%用于运营资金及一般公司用途...在零跑汽车上市交易前夕，零跑全新旗舰纯电轿车C01正式上市，共推出五款车型，售价区间为19.38-28.68万元......
对此，零跑汽车方面回应称消息不实...9月1日下午，零跑汽车公布8月交付数据显示，其8月交付12525台新车，同比增长超180%;1-8月累计交付量76563辆...
零跑汽车今日正式在港上市，上市首日开盘价41港元每股，较发行价48港元下跌超14%...今年3月17日，零跑汽车向港交所提交上市申请书；8月29日，港交所公告显示，零跑汽车通过港交所上市聆讯，联席保荐人为中金公司、花旗、摩根大通和建银国际...
66 印与珐珞斯将基于共同的目标和愿景，围绕设备供应、市场开拓、打印服务及管理、云打印项目服务等领域，释放各自在主营领域的专业优势，开展深度战略合作，并优势叠加，携手共赢...66 印通过其功能完善的图文SAAS智能云打印平台，以及覆盖全国 200 多个城市的 16000 多家门店，为珐珞斯广大用户完成产品打印，并提供打印产品送货上门服务...经过多年发展， 66 印已进驻全国 200 多个城市，总入驻商户超过 16000 家，日完成打印量超 1000 万页......
9 月 22 日，全球数字身份认证及反欺诈服务平台 ADVANCE.AI 宣布，与国内知名独立站建站平台 SHOPLINE 达成战略合作，通过实时的线上数据对接的方式，在 SHOPLINE 支付流程中对合作企业背景信息及个人信息进行快速自动化信息验证（KYB&KYC），大幅提高企业审批时效。借助数据源，结合深度有效的风险预警分析，ADVANCE.AI 帮助独立站平台识别、分析商户在工商信息、经营商誉等维度上的潜在风险点，有效规避因商户带来的业务安全风险，共同助力独立站商家全球合规、扬帆出海。数据显示， 2021 年有约75%的电商商家报告称遭到了比疫情之前更?
未来，金蝶云·星空将深度参与新豪轩数字化转型的规划与设计，通过对门窗行业的产业链发展、对新豪轩经营发展的深度研究，结合新技术、新管理、新运营的趋势，为新豪轩提供立体式的定制方案，深化应用，推动研产供销管理全面提能，打通上下游业务链条，构建企业生态系统，助力打造泛家居行业数字化转型标杆，实现新豪轩智能家居的高质量发展......
成立多年来，赛卓电子一直专注于车规级芯片领域的研究和技术支持，产品被广泛应用在汽车电子、新能源、消费电子等领域，并拥有磁编码IC、齿轮传感器IC、线性霍尔传感器IC等一系列特色产品，唯样与赛卓的合作，拓宽了产品线的也将稳步提升赛卓电子的市场影响力......
招股书显示，2019年至2021年，零跑汽车分别录得1.17亿元、6.31亿元和31.32亿元收益...2021年，零跑汽车共计交付了43748辆汽车，同比增长443.5%，包括634辆S01、39149辆T03以及3964辆C11，总收入为31.32亿元...零跑汽车表示，筹集资金40%将用于智能电动汽车研发、25%用于提升生产能力、25%用于提升品牌知名度、10%用于运营资金及一般公司用途...昨日晚间，零跑 C01豪华电动轿车正式上市，售价19.38-28.68万元，限时减1万元...
可以。Core i5-13600K 具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 3.5 GHz，但根据工作负载可提升至 5.1 GHz。英特尔正在基于 10 nm 生产工艺构建 Core i5-13600K，晶体管数量未知。Core i5-13600K上的解锁倍频可以自由调节，超频大大简化，任何超频频率都可以轻松拨入。
有小米 12T有OIS防抖和f/1. 7 光圈，它的主摄是ISOCELL HM6，一个1/1.67"的传感器，0.64µm，它最高支持 9 合 1 分选，有效像素大小为1.92µm，其他两颗镜头是800 万像素超广角（1/ 4 英寸，1. 12 微米，f/2. 2 和120°）和 200 万像素微距。
有。i5-13600K是内置了核显的，集成了UHD Graphics 770显卡，并且还可以支持超频，所以如果你需要一个核显的话，那么你就可以买带K的版本，千万别买错了买成KF，KF是不带核显的，只有K和没有后缀的是带核显的版本。
14核20线程。Core i5-13600K 具有24MB 的三级缓存，默认运行频率为3.5GHz，得益于英特尔超线程，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程，核心数量是14个。
5000mAh左右小米 12T电池容量是5000mAh左右，可以获得长达13. 5 小时的屏幕开启时间，而且这款手机配备了同样的120W充电器，只需 19 分钟就能让电池达到100%。
2022年9月28日发布。英特尔酷睿 i5-13600K 是一款14核的台式机处理器，于2022年9月推出。它是酷睿 i5系列的一部分，使用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构，该款处理器采用性能核+能效核混合架构，拥有6个性能核和8个能效核共计14核心20线程。
有小米 12T同样安装了杜比全景声的立体声扬声器，但没有哈曼卡顿的技术加持，小米 12T Pro有哈曼卡顿调教。小米 12T连接能力包括Wi-Fi 6（ax），蓝牙5. 3 和NFC（在某些地区），同样一款具有5G连接性的双SIM卡手机。
能。i5-13600KF是完全能带动40系显卡的，这个是英特尔最新的13代酷睿的处理器，性能上也足够匹配40系显卡了，如果你是想买i5-13600KF搭配40系显卡是很不错的选择。
有小米 12T支持最高120Hz的屏幕刷新率，这块屏幕是6.67英寸20:9 AMOLED面板，1220p+分辨率。 12 位面板支持HDR10+（没有杜比视界）和30/60/90/120Hz刷新率，以及480Hz触摸采样率。像Pro一样，它有 500 尼特的典型亮度（ 900 尼特峰值）和大猩猩玻璃5保护。
足够。i5-13600KF是完全足够玩3A游戏的，本身吃CPU的游戏不是特别多，主要还是显卡比较重要，对于英特尔这个最新的13代CPU来说，完全胜任任何的3A游戏，其中也包括吃CPU的任何游戏，所以如果你是担心买了i5-13600KF不能玩三A的话，那就可以放心了。
是小米 12T Pro使用的是屏下指纹解锁功能。屏下指纹解锁是比较主流的解锁方式，相对人脸解锁使用更加方便，且没有口罩的影响，夜间环境使用解锁成功率也比较高。同时屏下指纹解锁也分为光学指纹解锁和超声波指纹解锁两种，目前后者是公认比较先进的解锁方式。
不带。i5-13600KF买了盒装的CPU是不会自带风扇的，KF版本是需要自己去买散热器，所以别想着可以有免费的风扇了，而且就i5-13600KF的性能也需要更好的风扇进行压制，不然温度还是很高的，本身也属于CPU中功耗比较大的。
没有小米 12T Pro使用的几颗镜头分别是三星ISOCELL HP1传感器（2亿像素），这是一个1/1. 22 英寸的传感器，像素尺寸为0.64µm，可以分化为1.28µm（四合一），甚至2.56µm（十六合一）。800 万像素超广角相机拥有1/ 4 英寸传感器（1/1.12μm像素）和一个f/2.2 120°镜头以及 200 万像素的微距相机， 2000 万像素的自拍相机（1/3. 47 英寸，0. 8 微米，f/2. 24 和78°镜头）位于机身前面。
10月20日。i5-13600KF的正式发售时间是10月20日，如果你是预售的朋友，就需要等待预计2022-10-2023时开始发货，其中支付尾款是10月20日20:30-10月21日20:30。预售规则:【注意】预售商品尾款期间促销价可能发生变动，为保障您的权益，我们会为您切换更优惠的支付金额进行结算。1、预售定金下单后，请在30分钟内付款。若超时，该订单将自动关闭。2、预售商品可选择先支付定金，也可选择一次性支付全款。 具体以商品详情页及下单页展示为准。3、定金付款后，若非京东或商家责任（根据《售后政策》 等京东平台规则和京东客服 判断为准）导致交易未完成的，定金恕不退还。4、定金支付完成后请至京东“我的订单”中“待付款”订单查找所要支付尾款的订单。5、尾款开始支付时，请在规定时间内支付尾款。若超时，系统将自动关闭订单，且定金不退还、赠品不予赠送。还请注意预售结束时间，关注短信、京东平台及微信公众号等渠道推送的消息，及时支付尾款。 如果提供赠品，赠品赠送顺序按 照定金付款成功时间来计算，而不是定金下单时间。6、发货时间请以预售商品详情页中“发货时间”描述为准。7、定金膨胀商品（含“定金可抵XX元”提示语），即所付定金可当XX元使用。例如，预售价100元，定金1元，可抵10元，表示支付1元定金可当10元使用，即用户支付1元定金后，尾款只需支付90元，用户总体实付享受9元优惠。8、预售阶段用券规则:预售可在尾款阶段使用优惠券（支持东券与运费券），东券优惠金额直接抵扣尾款金额，若尾款金额抵扣后为0元或优惠金额大于尾款金额的，则用户无需支付尾款。例如预售价100元，定金10元，尾款为90元，若用户在支付尾款时使用满100元-10元的优惠券，则用户尾款只需支付80元。例如预售价100元，定金10元，尾款为90元，若用户在支付尾款时使用满100元-90元的优惠券，则用户尾款无需支付。9、如您对活动有任何疑问，请联系客服咨询。
有小米 12T Pro的屏幕可以在120Hz刷新率下运行，或者也可以让它在30、60、 90 和120Hz模式之间自动切换， 12 位面板支持HDR+以及杜比视界，出厂时经过校正，它的典型亮度为 500 尼特（峰值为 900 尼特）。
2022年10月20日。英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出，于2022年10月20日正式发售上市，它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。Core i5-13600KF 具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 3.5 GHz，但根据工作负载可提升至 5.1 GHz。英特尔正在 10 nm 生产节点上制造 Core i5-13600KF，晶体管数量未知。您可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为您可以轻松拨入任何超频频率。
5000mAh小米 12T Pro电池容量是5000mAh，同时提供120W快速充电的充电器，5000mAh足以满足长达13.5小时的开屏时间，之后只需 19 分钟，电池就可以恢复到100%。120W的快速也是目前大多数旗舰手机可以提供的比较高的功率，虽然没有200W那么高，但也足够大多数人对快充的需求。
不带。i5-13600KF是不带核显的版本，看带不带核显主要看数字后面的字母，K一般是超频，F就代表着无核显版本，价格会更低，需要搭配独立显卡才能使用。如果没后后缀的版本一般是有核显但是不可以超频。所以i5-13600KF的意思就是支持超频，但是不带核显，需要搭配独显和散热器。
是小米 12T Pro内置立体声扬声器，由哈曼卡顿调校，支持杜比全景声，支持Wi-Fi 6（ax），蓝牙5. 2 和NFC（在某些地区）。小米之前推出的小米12 Pro上也是使用双扬声器，同样由哈曼卡顿调教。
是的。i5-13600KF是英特尔在2022年最新出的高端CPU，属于英特尔酷睿13代，第 13 代智能英特尔® 酷睿™ 台式机处理器为您带来终极身临其境的体验，无论您是参与激烈的游戏和创作还是高度专注的工作会议。由 Xe 架构驱动的增强型英特尔® 超核芯显卡11 为多达 8K60 HDR 视频和多达 4 个同时显示的 4K60 显示器提供生动、高质量的视觉支持。