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零跑汽车与佛吉亚达成战略合作 强化乘坐舒适体验

2022-10-08 16:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:零跑汽车官方消息，9月30日，零跑汽车与佛吉亚签署战略合作协议。双方将共同致力于布局可持续、高质量的汽车座椅供应链。

零跑汽车

据悉，双方还将针对国内消费者体态特征，进一步强化座舱乘坐舒适体验，给不同的乘坐者提供舒适的驾乘感受。

零跑汽车表示，将坚持以舒适安全优先的理念，洞察新一代消费者对座椅产品的深度需求，不断加码垂直整合、深度打造高价值产品，关注与守护用户的出行安全。

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    可以。Core i5-13600K 具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 3.5 GHz，但根据工作负载可提升至 5.1 GHz。英特尔正在基于 10 nm 生产工艺构建 Core i5-13600K，晶体管数量未知。Core i5-13600K上的解锁倍频可以自由调节，超频大大简化，任何超频频率都可以轻松拨入。

    i5-13600K

  • 小米 12T有防抖吗？

    有小米 12T有OIS防抖和f/1. 7 光圈，它的主摄是ISOCELL HM6，一个1/1.67"的传感器，0.64µm，它最高支持 9 合 1 分选，有效像素大小为1.92µm，其他两颗镜头是800 万像素超广角（1/ 4 英寸，1. 12 微米，f/2. 2 和120°）和 200 万像素微距。

    小米 12T

  • i5-13600K有核显吗？

    有。i5-13600K是内置了核显的，集成了UHD Graphics 770显卡，并且还可以支持超频，所以如果你需要一个核显的话，那么你就可以买带K的版本，千万别买错了买成KF，KF是不带核显的，只有K和没有后缀的是带核显的版本。

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  • i5-13600K是几核几线程的？

    14核20线程。Core i5-13600K 具有24MB 的三级缓存，默认运行频率为3.5GHz，得益于英特尔超线程，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程，核心数量是14个。

    i5-13600K

  • 小米 12T电池容量多少？

    5000mAh左右小米 12T电池容量是5000mAh左右，可以获得长达13. 5 小时的屏幕开启时间，而且这款手机配备了同样的120W充电器，只需 19 分钟就能让电池达到100%。

    小米 12T

  • i5-13600K是什么时候发布的？

    2022年9月28日发布。英特尔酷睿 i5-13600K 是一款14核的台式机处理器，于2022年9月推出。它是酷睿 i5系列的一部分，使用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构，该款处理器采用性能核+能效核混合架构，拥有6个性能核和8个能效核共计14核心20线程。

    i5-13600K

  • 小米 12T有没有双扬声器？

    有小米 12T同样安装了杜比全景声的立体声扬声器，但没有哈曼卡顿的技术加持，小米 12T Pro有哈曼卡顿调教。小米 12T连接能力包括Wi-Fi 6（ax），蓝牙5. 3 和NFC（在某些地区），同样一款具有5G连接性的双SIM卡手机。

    小米 12T

  • i5-13600KF能带动40系显卡吗？

    能。i5-13600KF是完全能带动40系显卡的，这个是英特尔最新的13代酷睿的处理器，性能上也足够匹配40系显卡了，如果你是想买i5-13600KF搭配40系显卡是很不错的选择。

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  • 小米 12T屏幕有高刷吗？

    有小米 12T支持最高120Hz的屏幕刷新率，这块屏幕是6.67英寸20:9 AMOLED面板，1220p+分辨率。 12 位面板支持HDR10+（没有杜比视界）和30/60/90/120Hz刷新率，以及480Hz触摸采样率。像Pro一样，它有 500 尼特的典型亮度（ 900 尼特峰值）和大猩猩玻璃5保护。

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  • i5-13600KF玩3A游戏怎么样？

    足够。i5-13600KF是完全足够玩3A游戏的，本身吃CPU的游戏不是特别多，主要还是显卡比较重要，对于英特尔这个最新的13代CPU来说，完全胜任任何的3A游戏，其中也包括吃CPU的任何游戏，所以如果你是担心买了i5-13600KF不能玩三A的话，那就可以放心了。

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  • 小米 12T Pro是屏下指纹解锁吗？

    是小米 12T Pro使用的是屏下指纹解锁功能。屏下指纹解锁是比较主流的解锁方式，相对人脸解锁使用更加方便，且没有口罩的影响，夜间环境使用解锁成功率也比较高。同时屏下指纹解锁也分为光学指纹解锁和超声波指纹解锁两种，目前后者是公认比较先进的解锁方式。

    小米 12T Pro

  • i5-13600KF自带风扇吗？

    不带。i5-13600KF买了盒装的CPU是不会自带风扇的，KF版本是需要自己去买散热器，所以别想着可以有免费的风扇了，而且就i5-13600KF的性能也需要更好的风扇进行压制，不然温度还是很高的，本身也属于CPU中功耗比较大的。

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  • 小米 12T Pro有长焦镜头吗？

    没有小米 12T Pro使用的几颗镜头分别是三星ISOCELL HP1传感器（2亿像素），这是一个1/1. 22 英寸的传感器，像素尺寸为0.64µm，可以分化为1.28µm（四合一），甚至2.56µm（十六合一）。800 万像素超广角相机拥有1/ 4 英寸传感器（1/1.12μm像素）和一个f/2.2 120°镜头以及 200 万像素的微距相机， 2000 万像素的自拍相机（1/3. 47 英寸，0. 8 微米，f/2. 24 和78°镜头）位于机身前面。

    小米 12T Pro

  • i5-13600KF预定后什么时候开始发货？

    10月20日。i5-13600KF的正式发售时间是10月20日，如果你是预售的朋友，就需要等待预计2022-10-2023时开始发货，其中支付尾款是10月20日20:30-10月21日20:30。预售规则:【注意】预售商品尾款期间促销价可能发生变动，为保障您的权益，我们会为您切换更优惠的支付金额进行结算。1、预售定金下单后，请在30分钟内付款。若超时，该订单将自动关闭。2、预售商品可选择先支付定金，也可选择一次性支付全款。 具体以商品详情页及下单页展示为准。3、定金付款后，若非京东或商家责任（根据《售后政策》 等京东平台规则和京东客服 判断为准）导致交易未完成的，定金恕不退还。4、定金支付完成后请至京东“我的订单”中“待付款”订单查找所要支付尾款的订单。5、尾款开始支付时，请在规定时间内支付尾款。若超时，系统将自动关闭订单，且定金不退还、赠品不予赠送。还请注意预售结束时间，关注短信、京东平台及微信公众号等渠道推送的消息，及时支付尾款。 如果提供赠品，赠品赠送顺序按 照定金付款成功时间来计算，而不是定金下单时间。6、发货时间请以预售商品详情页中“发货时间”描述为准。7、定金膨胀商品（含“定金可抵XX元”提示语），即所付定金可当XX元使用。例如，预售价100元，定金1元，可抵10元，表示支付1元定金可当10元使用，即用户支付1元定金后，尾款只需支付90元，用户总体实付享受9元优惠。8、预售阶段用券规则:预售可在尾款阶段使用优惠券（支持东券与运费券），东券优惠金额直接抵扣尾款金额，若尾款金额抵扣后为0元或优惠金额大于尾款金额的，则用户无需支付尾款。例如预售价100元，定金10元，尾款为90元，若用户在支付尾款时使用满100元-10元的优惠券，则用户尾款只需支付80元。例如预售价100元，定金10元，尾款为90元，若用户在支付尾款时使用满100元-90元的优惠券，则用户尾款无需支付。9、如您对活动有任何疑问，请联系客服咨询。

    i5-13600KF

  • 小米 12T Pro有高刷新率屏幕吗？

    有小米 12T Pro的屏幕可以在120Hz刷新率下运行，或者也可以让它在30、60、 90 和120Hz模式之间自动切换， 12 位面板支持HDR+以及杜比视界，出厂时经过校正，它的典型亮度为 500 尼特（峰值为 900 尼特）。

    小米 12T Pro

  • i5-13600KF是什么时候发售上市的？

    2022年10月20日。英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出，于2022年10月20日正式发售上市，它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。Core i5-13600KF 具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 3.5 GHz，但根据工作负载可提升至 5.1 GHz。英特尔正在 10 nm 生产节点上制造 Core i5-13600KF，晶体管数量未知。您可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为您可以轻松拨入任何超频频率。

    i5-13600KF

  • 小米 12T Pro电池容量多少？

    5000mAh小米 12T Pro电池容量是5000mAh，同时提供120W快速充电的充电器，5000mAh足以满足长达13.5小时的开屏时间，之后只需 19 分钟，电池就可以恢复到100%。120W的快速也是目前大多数旗舰手机可以提供的比较高的功率，虽然没有200W那么高，但也足够大多数人对快充的需求。

    小米 12T Pro

  • i5-13600KF带核显吗？

    不带。i5-13600KF是不带核显的版本，看带不带核显主要看数字后面的字母，K一般是超频，F就代表着无核显版本，价格会更低，需要搭配独立显卡才能使用。如果没后后缀的版本一般是有核显但是不可以超频。所以i5-13600KF的意思就是支持超频，但是不带核显，需要搭配独显和散热器。

    i5-13600KF

  • 小米 12T Pro是双扬声器吗？

    是小米 12T Pro内置立体声扬声器，由哈曼卡顿调校，支持杜比全景声，支持Wi-Fi 6（ax），蓝牙5. 2 和NFC（在某些地区）。小米之前推出的小米12 Pro上也是使用双扬声器，同样由哈曼卡顿调教。

    小米 12T Pro

  • i5-13600KF是高端处理器吗？

    是的。i5-13600KF是英特尔在2022年最新出的高端CPU，属于英特尔酷睿13代，第 13 代智能英特尔® 酷睿™ 台式机处理器为您带来终极身临其境的体验，无论您是参与激烈的游戏和创作还是高度专注的工作会议。由 Xe 架构驱动的增强型英特尔® 超核芯显卡11 为多达 8K60 HDR 视频和多达 4 个同时显示的 4K60 显示器提供生动、高质量的视觉支持。

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