国庆出行更便捷，多地防疫、出行、景区核验实现三码合一

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:日前，上海地铁“Metro大都会”App的乘车二维码，宣布开放至支付宝等平台，集健康码、场所码、乘车码“三码合一”功能一并开通。对于乘客来说，不用先扫场所码、再展示乘车码，现在只需要打开一个乘车码，就能快速通行，平均每人节省10-15秒通行时间。

记者梳理发现，除上海以外，北京、广东、江苏、山东等地也陆续上线了多码合一功能，不光是在公交地铁场景，在景区、政务服务等场景多码合一功能也在发挥作用。

北上广等12城，已在支付宝实现出行“多码合一”

在北京，今年5月底已经实现乘车码与健康码自动关联，实现过闸将自动“无感”核验，快速出行。乘车时，若核酸检测结果正常且在有效期内，则正常通行;若核酸检测结果异常或未查询到检测结果，将语音提示“健康码异常”或“未查询到健康码信息”。

在广州，羊城通乘车码已实现“粤康码、乘车码二码合一”，点击“绿码乘车”在完成授权后，市民便可直接生成带有个人健康信息的羊城通乘车码;在黄山，乘客只需要打开“乘车码”刷码乘车，便可以同步完成支付、安康码查验、场所打卡三大功能……

记者获悉，据不完全统计，目前已有北京、上海、惠州、广州、常州、青岛、黄山、郑州、南阳、淄博、漯河、驻马店、许昌的公交，以及北京、上海的地铁，共12个城市在支付宝实现了出行多码合一功能，领取公交、地铁电子卡后，即可完成关联，只扫一个乘车码上车更方便。

在国庆出行期间，市民在上述城市乘坐公共交通工具时，可以选择打开支付宝，在首页选择“出行”，点击进入后领取城市的公交、地铁电子乘车卡，即可完成关联快速乘车。

国庆出游可在线购门票，200多家景区支持一码入园

实际上，不光是公共交通实现了多码合一，在景区、政务等场景下也有多码合一应用。

商务人士吴先生告诉记者，由于经常出差近半年来他发现，多地都在升级数字化防疫服务。“比如在重庆的酒店办入住，不再需要打开手机去扫场所码，而是靠一靠用NFC功能就能弹出码来;再比如在青岛乘公交、去图书馆、市民中心等地，只需要一个市民码就能完成多场景;还有去成都的金沙遗址博物馆，天府通健康码可以直接做刷码入园凭证。”

尤其是景区场景下，多地文旅部门都在积极探索多码合一功能，用数字化方案简化入园流程。支付宝文旅行业相关负责人介绍，截止目前已有200多家景区、来自20多个省份，已经实现了入园多码合一的功能，预计会在今年年底覆盖全国500家景区。

以安徽省黄山市为例，“三码合一”正式上线的景区包含宏村、皖南古村落、卢村、木坑竹海、南屏等，游客可在支付宝搜索景区名称，在线购票后在景区展示安康码，验票闸机即可读取购票信息，或在其他渠道完成预约购票后，也可以上支付宝刷安康码入园。解决游客多次扫码、亮码问题，将进园查验时间控制在1秒以内，实现无感快捷入园。

“多码合一”不仅限于出行，专家呼吁尽快拓展多场景应用

2020年12月10日，国家卫健委在《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》中要求，推进“一码通”融合服务，破除多码并存互不通用信息壁垒。要实现健康码“一码通行”，落实健康码信息互认机制和规则。

上海市人大代表朱柯丁也曾呼吁，将健康码、行程码、核酸码等“多码合一”，指出进出商场、写字楼、机场、火车站时，市民都需要展示不同的码，去扫不同码然后在手机上进行登记信息，极为不便，且容易造成人流的阻塞和聚集。

可以看到，在数字化防疫服务不断优化的过程中，各地已经有意识推进“多码合一”功能。不光是在防疫上，2022年7月8日，青岛市大数据局宣布，为解决市民手机刷码过多过滥问题，实现多码融合，在政务服务、交通出行等8大领域推动“多码”向“一码”转变。

上海金融与法律研究院院长傅蔚冈表示，多码合一的推广难点在于，需要打通不同部门之间的数据，如乘车码多码合一是打通交通局与大数据局数据，如景区码多码合一是打通文旅局与大数据局数据。而“多码合一”在各个领域的应用，是真正意义上提升了市民的通行便利度和生活体验满意度，期待更多领域试点“多码合一”功能，优化出行效率。

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