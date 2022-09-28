支付宝APP首页新增直播入口 点击即可进入生活号直播间

风鱼动漫为狐璃璃设定的变现是基于直播场的打赏变现，可归纳为“以网红打法+进入直播+综艺、唱片、活动”，如同真人主播一样，在直播间积累名气后再寻求更多娱乐化变现方式...综合来看，虚拟主播的变现方式以直播间为起点，需要热点事件为引爆点达到从直播间到全网的破圈性成长...和建模、动作捕捉等技术不同，内容运营更考验制作公司的行业积累，比如用户在直播间喜欢看什么、品牌方喜欢什么样的代言人以及行业里最新的内容形式...虚拟主播代表的产业链对直播场的影响，多体现在入局者类型、直播间玩法，聚焦于人货场中的人......