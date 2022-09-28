支付宝APP首页新增直播入口 点击即可进入生活号直播间

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:近日，支付宝APP首页新增了直播入口，用户点击即可进入生活号直播间，向下滑动可观看其他商家直播。
除首页外，用户还可以通过支付宝生活频道、消费券频道、地下室等其他位置进入直播间。
此前，支付宝宣布在9月23日至10月8日金秋消费节期间，向商家开放首页推荐、搜索等核心公域的“流量加油包”。针对用生活号做直播的商家，支付宝首页、消费券频道和生活频道等将给予流量支持。
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风鱼动漫为狐璃璃设定的变现是基于直播场的打赏变现，可归纳为“以网红打法+进入直播+综艺、唱片、活动”，如同真人主播一样，在直播间积累名气后再寻求更多娱乐化变现方式...综合来看，虚拟主播的变现方式以直播间为起点，需要热点事件为引爆点达到从直播间到全网的破圈性成长...和建模、动作捕捉等技术不同，内容运营更考验制作公司的行业积累，比如用户在直播间喜欢看什么、品牌方喜欢什么样的代言人以及行业里最新的内容形式...虚拟主播代表的产业链对直播场的影响，多体现在入局者类型、直播间玩法，聚焦于人货场中的人......
某头部主播偷税漏税后，个人的主播生涯断送，背后的MCN机构走向下坡路;辛巴假燕窝事件后，其直播间封停60天，快手也在事件后很长一段时间被视为假货聚集地...考虑到真人主播存在的各种风险，可控性更强的虚拟主播进入了平台的视野...上月底，阿里巴巴申请的“多主播虚拟直播方法以及装置”专利公布，该技术有望生成多个虚拟人物在直播间进行直播...除了节庆活动期间会邀请明星艺人到直播间站台外，平时直播间都是由自己团队打理...当初洛天依在李佳琦直播间唱歌时，技术故障导致洛天依失声，没法及时发现这一切的主播还按照原计划在一旁欢呼......
第三方数据显示，自9月1日开始了常态化的“第一视角坐过山车带票”起，@西安乐华城 迎来了直播间的流量高峰期...目前抖音@西安乐华城 账号有73.1w粉丝，但账号内的最高点赞视频高达161.3w，视频内容正是主播被一排“游乐海豚”撞进水里的第一视角记录...二来“第一视角坐过山车”这种视频内容一向都比较受欢迎，在抖音，话题#过山车第一视角 阅读量高达11.8亿...3、异域场景直播:上文提到的延禧宫直播间、黄圣依《天仙配》直播间、包括登雪山的鸭鸭直播间，都属于这个范畴......
橱窗已上架103件商品...截至9月22日，高途上架了112件商品，涉及婴儿辅食、玩具模型、书籍杂志、婴童用品、冲饮、餐饮具、学习用品、婴童尿裤、纸品湿巾、粮油调味……几乎涵盖方方面面...高途好物账号只有1900多个粉丝，直播首日粉丝增量仅有54个...
美团APP首页改版，顶部新增“美食百货，随叫随到”专区，改版后的首页顶部专区内设置了“外卖”“美团买菜”“超市便利”“品质百货”和“买药”等五个入口...“超市便利”版块包含了超市卖场、便利店、生鲜菜市场、鲜花绿植、美妆服饰、宠物用品等商品店铺品类...
2020年它发布了港股上市后的第一份财报，表示未来加强研发休闲游戏，尤其是超休闲游戏，发掘中国及海外休闲游戏市场机遇，继续拓展收入来源;这一年它推出了18款新游戏，其中16款为休闲游戏...财报显示，2019年除去棋牌游戏的其他游戏（大部分为休闲游戏）收入增长超两倍达到1.5亿元......
她后来辟谣说会专注董事长秘书的工作，而董明珠也强调孟羽童带货属“义务劳动”...虽然董明珠没能成功将孟羽童力捧成格力新一代IP，但孟羽童却借助董明珠成功打造出了属于自己的IP...做董明珠的秘书，会为孟羽童提供相当丰富、独家、且有用的职场经验，这是孟羽童区别于其他职场博主的最大优势，不是谁都可以合法蹭董明珠啊...当董明珠钦点孟羽童为接班人登上热搜后，孟羽童便以自己的视角发布了多篇与董明珠相处细节的笔记......
抛去网红的身份，「Lin张林超」的另一重身份是一个创业者，她创立“LinChao Zhang”服装品牌，进驻淘宝后，只用了 3 年时间，就从零做到年销 7 亿，连续 4 年蝉联“淘宝女装TOP10”，仅淘宝平台「Lin张林超」就积累了超 600 万粉丝...具体来说，粉丝在抖音、淘宝等公域里完成订单后，都可以在该小程序“订单转积分”功能中转化为私域会员积分，此外社群互动、直播预约等行为也可以获取积分，这些积分可在私域积分商城中兑换专属福利......
据新站数据，“冥想”相关视频数量达到3.26万，播放量总计达2.8亿次，B站将“冥想”与瑜伽内容进行整合，推出专题栏目...也因此，不少正念冥想视频标题都会加上“减少精神内耗”等类似关键词...截至冥想星球的全平台粉丝量达100万，付费用户占比10%...他也类比了冥想在美国的发展情况，以创立近10年的冥想App Calm为例，早在2019年下载量已经超过5000万，付费用户超过200万，“冥想对中国人来说有些陌生，但在美国并不是一个新赛道”......
罗永浩交个朋友直播间上架iPhone14，售价5998元，比官网原价便宜了1元...罗永浩此前表示，灵动岛确实做得非常聪明，为苹果UI设计师和产品经典点个赞，但这也是因为苹果这些年工业设计实在太烂，倒逼UI设计师不得已憋出来的邪招...罗永浩称，“我那个美国子公司也不太灵了，这次就是很好的一个例子...
值得买小米平板5 Pro12. 4 英寸版最近商家了8GB+128GB的版本，其中小米平板 5的8GB+128GB新版本限时特惠 200 元，到手价 2099 元；小米平板 5 Pro 的 8GB+128GB 新版本限时特惠 200 元，到手价 2599 元。目前在安卓平板中这个价格和配置已经算是非常划算的，即使是对比的iPad入门级2499元的价格（64GB）也有比较不错的性价比。小米平板 5 Pro的主要配置是骁龙 870 处理器，11英寸LCD屏幕，拥有2.5K分辨率与120Hz最高刷新率，支持Dolby Vision、TrueTone真彩显示以及硬件级防蓝光。
骁龙7Gen1更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙778G Plus（配备 Adreno642L 显卡）和骁龙7Gen1(Adreno662)。高通骁龙7Gen1的优点:具有更小尺寸的晶体管（4纳米与6纳米）显示更好（高达15%）AnTuTu9得分 –630K 与548K安兔兔跑分情况来看，骁龙7Gen1比778G Plus高出15%左右。但是从Geekbench5的跑分来看，骁龙7Gen1和778G+的差距并不是很大，不过总体而言来说骁龙7Gen1会好上一点。
检查数据线、充电器或系统问题iPhone14 Pro充电没反应的原因可能有多种，包括1、充电器或数据线坏了；2、手机插口坏了，或者是有异物堵住；3、也可能是系统问题导致手机无法充电，建议重启手机试试看；4、手机温度太高也可能导致无法充电，可以试着降温后充电。
771278分。型号骁龙7第1代总得分771278中央处理器215965图形处理器293078记忆体123411用户体验138836
正常iPhone14 Pro在充电的时候出现发热一般是在刚刚插入数据线充电开始阶段，这个时候充电功率比较高，手机后背的温度也比较高。在充电一段时间后，温度会逐渐的下降到合理的水平。当然，iPhone14系列发布的时间还不算久，也可能是因为系统原因导致充电时候温度较高，这个可能需要后续苹果在系统推送时优化解决。
支持。骁龙7Gen1是支持蓝牙5.2的。Wi-Fi/蓝牙系统: Qualcomm® FastConnect™6700蓝牙规范版本:蓝牙®5.2蓝牙功能:蓝牙® 低功耗音频、双蓝牙® 天线
苹果暂时未给出解决方案iPhone14 Pro最近有用户出现充电时会间歇性重启，比如每10-20分钟重新启动一次，这导致用户无法正常的使用手机，至少目前苹果还未对该情况进行说明并提出解决的方案。iPhone14 Pro今年的充电功率还是20W的水平和上一代保持一致，但还支持无线充电。
171.8克小米 Civi2重量是171.8克，机身尺寸为长度：159.2mm、宽度：72.7mm、厚度：7.23mm，是一款比较轻巧的智能手机。目前智能手机普遍重量达到了200克左右，因此这款手机在6.5英寸屏幕的情况下还能有这么轻的重量，也比较适合那些手小的用户使用。
天玑8100更好。综合测试数据高通骁龙7代1对联发科天玑8100，图形处理器（GPU）的对比。为了更容易理解，表中对CPU的所有规格进行了全面的回顾。安兔兔基准测试分别测试CPU、GPU和内存速度的性能:骁龙7第1代联发科天玑8100总分771278785369中央处理器215965219905国家政治保卫局。参见OGPU293078298431查看内存状况123411125656UX138836141372Geekbench5该基准测试显示了多线程和单线程处理器的性能:骁龙7第1代联发科天玑8100单核的12041157多核36074056规格比较:骁龙7第1代联发科天玑8100频率2360兆赫2850兆赫核心88工艺4纳米5纳米晶体管计数110亿62亿核心配置4x2.36GHz Cortex-A7104x1.8GHz Cortex-A5104x2.85GHz ARM Cortex-A784x2.0GHz ARM Cortex-A55功耗（TDP）7W8W记忆类型LPDDR5（四通道）LPDDR5最大值记忆32Gb32Gb记忆频率32006400存储带宽8848神经处理器是是L1高速缓存1兆字节64KBL2高速缓存2MB640KBL3缓存8MB16兆字节指令集体系结构ARMv8.2-AARMv8-A
安兔兔跑分在57万左右小米 Civi2搭载骁龙 7 系新处理器，三星4nm工艺，核心为4×A710+4×A510。跑分方面，安兔兔平台大约是57万分，GeekBench5平台跑分单核成绩为712，多核成绩为2385。
骁龙7Gen1更好。我们比较了两个8核处理器:高通骁龙778G（配备Adreno642L显卡）和骁龙7Gen1(Adreno662)。高通骁龙的优点7第1代晶体管尺寸更小（4纳米对6纳米）显示更好的（高达18%） AnTuTu9分数–630k对532K一年后宣布Geekbench5上的跑分来看，骁龙778G的单核分数为782，多核分数为2839，而骁龙7第1代的单核分数为840，多核分数为3093，所以从跑分来看的话，骁龙7Gen1是比骁龙778G要好的。
曲面屏小米 Civi2使用的是一块6. 55 英寸柔性微曲面屏，该屏幕支持120Hz高刷新率和1920Hz高频PWM调光，拥有护眼模式。同时它还有双前置摄像头，分别是3200 万主摄+ 3200 万像素超广角。
骁龙8Gen2。荣耀Magic V2根据爆料将搭载骁龙8Gen2芯片，2022年8月，数码闲聊站透露，首批搭载骁龙8Gen2的手机计划在高通的骁龙峰会后发布，目前暂定11月下半月，采用台积电4nm工艺。
25WGalaxy S23 Plus支持25W的有线充电。三星Galaxy S23（型号为SM-S9110）、Galaxy S23+（型号为SM-S9160）获得3C认证，显示该手机支持25W有线闪充，这一充电速度在智能手机中算是比较慢的，基本上和iPhone是同一水平。但如今国产安卓旗舰大多数快充已经在60W，甚至在120W以上，因此25W的充电速度和三星S系列旗舰手机的定位不太相符。
2022年12月。有消息爆料荣耀Magic V2将会在2022年的年底上市发布，据爆料，荣耀Magic V2采用了UTG玻璃盖板的挖孔屏，采用大电池设计，采用双电芯充电方案，两块电池的容量分别是2030mAh 与2870mAh，典型值将达到了5000mAh，会是今年折叠屏手机中最大的一个。
6.6英寸根据爆料人士Onleaks透露，三星Galaxy S23 Plus将配备 6.6 英寸显示屏，其尺寸将稍大一些，为 157.7 x 76.1 x 7.6 毫米，而三星 Galaxy S22 Plus 的尺寸为 157.4 x 75.8 x 7.6 毫米。
骁龙8 Gen2Galaxy S23系列的处理器是高通骁龙8Gen 2。骁龙8 Gen2 是高通2022年11月份要推出的5G Soc，这颗芯片基于台积电4nm工艺制程打造，此前的爆料信息显示，骁龙8 Gen2 CPU将由超大核，大核以及高能效小核组成，而超大核可能是ARM Cortex X系列。
2023年1月底Galaxy S23系列发布会时间预计是2023年1月底。上一代的Galaxy S22系列发布会是在2022年2月9日，因此这一代的Galaxy S23系列发布会时间大概也会在1月底或2月初。考虑到Galaxy S23将使用的处理器高通骁龙8Gen 2有可能比往年提前一点发布，因此手机的发布时间也会提前，所以我们有望比去年更早看到Galaxy S23系列的样子。
可以小米 Civi2搭载的处理器是骁龙7Gen 1，足够应付和平精英手游对手机硬件的要求。小米Civi2屏幕刷新率也达到了120Hz，如果适配了和平精英也可以开启高帧率的画质，对游戏体验的升级也会很大。小米 Civi2散热方面的表现也会不错，它采用旗舰级定制不锈钢VC液冷散热，升级2387mm²超大面积，散热能力提升200%，因此高强度的游戏也可以有比较不错的散热。
塑料材质小米 Civi2采用的是玻璃后盖+塑料中框的组合，机身厚度为7.23mm、重量为171. 8 克，在目前的智能手机中算是十分的轻薄。该手机在各方面配置算是比较不错，自拍性能比较强，后置主摄为IMX766 镜头，5000万像素，前置了双 3200 万像素自拍镜头。