小鹏汽车：智能语音助手小P累计唤醒次数已超 3 亿次

站长之家 9 月 27 日讯：小鹏汽车公布数据称，智能语音助手小P累计唤醒次数已达 3 亿次。其中， 2022 年月均使用率99.6%，平均每人每天唤醒7. 6 次。
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小鹏汽车开盘港股股价上涨3.79%，报53.450港元，总市值约达920.29亿港元...小鹏汽车发布公告称，小鹏汽车董事长CEO何小鹏于9月23日在公开市场买入220万股小鹏汽车美股，均价13.58美元，增持金额2987.6万美元...财报显示，二季度，小鹏汽车总营收74.36亿元，同比增长97.7%;上半年营收近150亿，同比增长121.9%...
9月26日消息小鹏汽车在港交所发布公告2022年9月23日公司控股股东SimplicityHoldingLimited于公开市场购买公司共220万股美国存托股平均价为每股1358美元总耗资29876万美元（约合213亿元人民币）SimplicityHolding由小鹏汽车联合创始人执行董事董事长首席执行官兼控股股东何小鹏全资拥有紧接收购事项后（i）SimplicityHolding持有本公司327708257股B类普通股及2200000股美国存托股及ii何小鹏先生于SimplicityHolding所持有本公司327708257股B类普通股及2200000股美国存托股以及RespectHoldingLimited所持有本公司21000000股B类普通股中拥有?
小鹏汽车表示，完成收购事项后，何小鹏持有公司约3.27亿股B类普通股及220万股美国存托股，以及Respect Holding所持有公司2100万股B类普通股中拥有权益，合共相当于公告日期公司已发行股本总额约20.5%...对于何小鹏的此次增持，小鹏汽车董事会认为，收购事项显示何小鹏对公司前景及增长潜力充满信心，以及其对公司长期承诺...当前小鹏汽车股价相较于年前处于低位，9月23日美股收盘，小鹏汽车美股报收13.71美元/股，相较年初的50.33美元/股，减少了约72.8%；......
25日晚间，小鹏汽车发布公告称，小鹏汽车董事长CEO何小鹏于9月23日在公开市场买入220万股小鹏汽车美股，均价13.58美元，增持金额2987.6万美元（约合2.1亿元人民币）...小鹏 P7交付5745台，小鹏 P5交付2678台，小鹏 G3系列交付1155台...9月23日，针对21日新上市的旗舰车型小鹏G9，小鹏汽车紧急调整了G9车型版本命名及配置，并将选择率高的功能直接进行标配...
但这家汽车制造商宣布，它将更进一步，它将利用亚马逊的Alexa核心技术打造自己的定制语音助手...该语音助手将使用亚马逊的Alexa定制助手来构建，这项服务让汽车制造商和设备制造商使用该公司的Alexa技术构建自己的数字助手...亚马逊在2021年底推出了Alexa定制助手服务，目的是通过授权Alexa的基础技术让其他公司建立自己的助手从而节省资金...宝马表示，它计划在未来两年内向其汽车推出新的定制语音助手......
据小鹏汽车官微消息，首批S4超快充站在北京、上海、广州、深圳、武汉上线...目前首批落地的7座S4超快充场站分别是：北京泰达时代中心S4小鹏超快充站、上海东鼎购物中心S4小鹏超快充站、上海杨浦凯迪立方大厦S4小鹏超快充站、广州博雅御轩S4小鹏超快充站、广州融创茂S4小鹏超快充站、深圳龙华观澜同和汽车城S4小鹏超快充站、武汉和成中心S4小鹏超快充站...
且由于宁德时代为国内最大的电池供应商，也进行了几波涨价，有车企高管调侃车厂是在给宁德时代打工...小鹏汽车总裁顾宏地在接受相关记者采访时表示，小鹏目前已经对汽车动力电池的供应商进行了多元化安排，用以补充全新SUV车型小鹏G9的推出...到如今，宁德时代已经不是小鹏汽车最大的供应商了...小鹏汽车表示，宁德时代价格涨幅太大，为应对成本上涨带来的压力，未来会逐渐将宁德时代动力电池替换为中航锂电的电池，亿纬锂能的铁锂电池也会继续使用，主要匹配低配车型......
就在刚刚，小鹏汽车公布交付数据称，小鹏汽车8月总交付9578台，同比增长33%...小鹏还表示，2022年前8个月共交付了90085辆智能电动汽车，同比增长96%...
官方数据显示，抖音921好物节官方话题播放次数累计达到了107.4亿次，随着活动进行和各方参与，话题参与度和视频播放量仍在不断提升...抖音电商表示，921好物榜根据用户投票点赞量/商品销量/销售额等综合因素排序，活动第一天，玩觅2022年爆款避震鞋、迪士尼2022新款90白鸭绒三防炫彩色连帽羽绒服、美的508升19分钟急速净味双系统纤薄大容量冰箱登上好物榜前三......
据国外媒体报道，在电动汽车中，电池至关重要，起步较早的宁德时代，是当前的全球第一大供应商，在全球电动汽车电池市场占有相当的份额，是多家电动汽车厂商的主要电池供应商...外媒在报道中表示，小鹏汽车将电池供应商多元化，有多方面的可能，首先是电池供应量，虽然电池已大规模生产，但电池制造商的产能，已无法满足电动汽车领域持续增长的需求，供应商多元化，能避免单一供应商供应短缺导致生产受到影响......
5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4和 DDR5内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。
可以Redmi Note 12的处理器预计是天玑1080，该处理器是6nm工艺，8核心设计。原神对安卓手机的配置要求是至少运行内存4G以上，安卓5. 0 版本以上，处理器是骁龙660以上。对于Redmi Note 12来说，入门配置绝对达标，但是想要高画质运行应该有一些难度。如果开中等画质的话，Redmi Note 12应该可以流畅运行原神。
5.1GHz。i5-13600KF的最大睿频频率是5.1Ghz，具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 3.5 GHz，但根据工作负载可提升至 5.1 GHz，是一款14核20线程的CPU。
是Redmi Note 12系列是双扬声器配置。双扬声器在外放音乐或游戏音频的时候会有不错的效果，尤其是在玩吃鸡类游戏的时候，可以通过“听声辨位”来掌握敌人的位置。在千元机中双扬声器还是比较少配置的，也可以看出Redmi Note 12的性价比是比较高。
Z690，Z790。i5-13600KF支持目前支持Z690、Z790系列主板，本次发布的13代的CPU都是支持Z690、Z790系列主板的，i5-13600KF提供更快的 P-core（性能核）和更多的 E-core(能效核)，支持 DDR4/DDR5和 PCIe4.0/5.0。
预计三个Redmi Note 12系列将在2022年10月左右发布，该系列预计会发布三个型号，三款新机代码分别是22101317C-M17、22101316C-M16 以及22101316UCP-M16UP，最后一款大概率为“超大杯”。超大杯机型比其他两款更高的配置会是在超级闪充和主摄的区别。
5000mAh电池、10W充电Redmi Note 11R电池容量是5000mAh，充电速度是10W，充电速度不快，但电池容量是比较大的。Redmi Note 11R主要配置是天玑700处理器，屏幕是6.58英寸1080p LCD 水滴屏，90Hz，前置5MP+后置13MP+2Mp，5000mAh+10W超级快充，厚8.9mm，重201g，冰晶银河、神秘黑境、极地蓝海 3 种配色，侧边指纹识别，保留3.5mm耳机接口。
没有。i5-13600KF是没有核显的，如果想要有核显的话，需要买K结尾的型号，也就是i5-13600K，而KF就代表着没有核显，i5-13600K比KF多了英特尔的770核显。如果你要单独买独立显卡的话，那么KF比较适合你，价格比K便宜200块钱，核显的作用普通人其实也就是电脑显卡坏了的时候方便一点。
单核15%，多核41%。i5-13600KF对比12代单线程性能最多提升15%，游戏性能再提升高达24%，70多款游戏大作深度优化，多核性能最多提升41%，DDR5内存频率提升至5600MHz。13代酷睿 i5-13600K / KF 相比上一代产品新增了4个能效核，最大睿频提升200MHz。
是Redmi Note11R是双卡双待5G手机，搭载联发科天玑700处理器，采用一块分辨率为2408*1080的6.58英寸 LCD 水滴屏，支持90Hz 刷新率。影像方面，该机后置1300万像素 +200万像素双摄，前置500万像素镜头。其它方面，该机内置一块5000mAh 的大容量电池，支持512GB 存储卡扩展，共有冰晶银河、神秘黑境、极地蓝海三款配色。
有以下区别。1.i5-13600KF比i5-12600KF多了4个核心。2.i5-13600KF比i5-12600KF多了4个线程。3.i5-13600KF的睿频是5.1GHz，而12600KF的是4.9GHz。4.i5-13600KF比i5-12600KF三级缓存多了4MB。5.内存类型来看，i5-13600KF支持DDR5 5600而i5-12600KF最高到4800。
90Hz刷新率Redmi Note 11R屏幕刷新率是90Hz，这款手机的屏幕是6.58 英寸 2408×1080 LCD 水滴屏，还有90Hz刷新率。Redmi Note 11R是一款入门级的智能手机，因此在多数配置上不算高，但还是配备了90Hz刷新率的屏幕，应该是这个价位段性价比较高的一款手机。
有无核显区别。i5-13600KF和i5-13600K只有一个区别，那就是有无核显的区别，其中KF代表的就是没有核显，K就是有核显，i5-13600K比KF多一个英特尔的770核显，如果对核显比较有需求的朋友可以选择i5-13600K，不过相对比KF的话就要多花200块钱。有无核显一般情况下是没什么重要的，因为大部分都会配独立显卡，但是遇到一些电脑问题，有核显会比较方便处理一点。
2499。i5-13600KF目前的某东售价2600元，需要预售付定金100元，不过可抵200元，所以最终到手价是2499元。i5-13600KF采用 14 核心 20 线程， 6 个性能核、 8 个能效核，睿频频率至高可达5.1GHZ，24MB L3 缓存，125W基本功率。兼容600、 700 系列主板。支持DDR4-3200、DDR5- 5600 内存。
天玑700处理器Redmi Note 11R处理器型号是天玑700。天玑700采用台积电7nm工艺，CPU部分由 2 个2.2GHz的ARM Cortex-A76 大核和 6 个2.0GHz的ARM Cortex-A55 小核组成，GPU集成基于ARM新一代Valhall架构，主频高达950MHz的双核心Mali-G57。
天玑700处理器，6.58英寸2408×1080LCD水滴屏，Redmi Note11R主要配置是天玑700处理器，6.58英寸2408×1080LCD水滴屏，90Hz 刷新率;前置5MP，后置13MP+2MP 双摄;5000mAh 电池，10W 充电;厚8.9mm，重201g，侧边指纹识别，保留3.5mm 耳机接口。
支持。骁龙7Gen1的无线连接选项由其 Qualcomm FastConnect6900系统启用，该系统支持 Wi-Fi6E（3.6Gbps 峰值速度）。支持蓝牙5.3，以及 Qualcomm aptX Voice、aptX Lossless 和 aptX Adaptive。SoC 还兼容大多数现代导航标准，例如 GPS、Glonass、北斗、Galileo、QZSS、NavIC 和双频 GNSS (L1/L5)。
是红米Redmi Note 12预计会搭载联发科天玑系列芯片，比较有可能是天玑 1080 芯片。天玑 1080 芯片的主要参数预计是台积电6nm工艺制程，8 个核心，其中CPU采用了A78 架构，最高主频可以达到3.0GHz，它的GPU和天玑1000+相同，均为MaliG77MC9。
8核。高通骁龙7 Gen 1 支持多种摄像头配置，包括单个 200 MP 传感器、64 + 20 MP 传感器和三个 25 MP 传感器。它包含三个 14 位 ISP，以 480 FPS 的速度捕获 720p 视频和以 30 FPS 的速度捕获 4K HDR 视频，并支持以 HDR10+、HDR10 和 HLG 格式录制。在 CPU 方面，高通骁龙7 Gen 1 包含四个主频为 2.4 GHz 的 Cortex-A710 内核和四个 Cortex-A510 内核。
可能是联发科天玑 1080 芯片红米Redmi Note 12有可能搭载联发科天玑 1080 芯片，台积电代工，安兔兔跑分在50-60万之间，与高通骁龙778G Plus性能差不多，后者安兔兔跑分在 55 万分左右。