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支付宝：对确认刷单涉案关联账户 实行永久冻结账户处罚

2022-09-25 11:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:刷单是违法行为，凡是以刷单为名义的兼职，都是诈骗!今天，支付宝安全中心发布《针对虚假刷单类欺诈行为深度治理的公告》称，近期收到了不少用户对于虚假刷单骗局的线索举报。

支付宝安全中心表示，在对用户提交的举报线索进行核实后，对确认刷单涉案的关联收款账户，实行永久冻结账户处罚，同时向公安机关提交违法证据线索;

对账户涉嫌参与向他人做刷单返款、收款以及资金中间账户做限制收款处理;

支付宝

对确认建立刷单群聊，诱导他人下载刷单App、点击刷单网站链接的，做社交群功能禁止处罚。

公告指出，为了守护支付宝用户的资金安全，支付宝安全中心对正处于风险交易中的用户进行主动提醒，对于核实参与虚假刷单欺诈的风险账户进行了不同程度的处罚。

数据显示，截至2022年9月，支付宝安全中心已对24407个参与组织刷单的账号进行了永久冻结账户处罚;对4215个参与刷单诈骗的账号作出了限制收款处理;对34375个刷单社交群作了群功能禁止处罚。同时，其也致力于优化风控服务能力，实时甄别疑似刷单欺诈交易。2022年上半年，支付宝用户在刷单类诈骗中的资金损失率下降了36.9%。

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    可以充分与 Quest Pro 竞争Pico4 Pro预计将提供额外的眼睛和面部跟踪功能，并与 Quest Pro 竞争。它将在今年晚些时候公布，但只会出售给企业和开发商。对该设备的反馈将用于改进 VR 头显，并可能在2023年将其出售给家庭用户。PCIO 4配置参数如下:

    Pico4

  • Pico 4什么时候推出 VR头戴设备的价格是多少？

    10月通过在线渠道开始Pico4有两个版本:128GB （429EUR） 或256GB (499EUR)。预订将于10月通过在线渠道开始。该设备将于2022年10月18日在欧洲、日本和韩国上市销售。新加坡和马来西亚将在稍后添加。Pico Interactive 目前没有提供头显何时在美国上市的详细信息。那里的市场牢牢地掌握在 Meta 的手中。字节跳动在美国也面临法律诉讼的威胁。Pico 可能会先在欧洲测试 Pico4的推出，然后才会扩展到美国。尤其是在德国，目前 Pico 仍然具有优势，因为 Meta Quest2并未在德国正式销售。

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  • Pico 4 是否通过有线和无线流媒体支持 PC VR？

    没有Pico4没有用于本地 PCVR 流媒体的显示端口电缆连接。用于视频流信号的 USB-C 电缆也不可用。作为一个原因，Pico 指的是 Pico Neo3Link，它是为想要玩 SteamVR 游戏的游戏玩家设计的。Pico4专门用于原生移动应用程序。到2023年，应该会有一个Wi-Fi 加密狗，用于 PC 和 Pico4之间的直接传输。Pico 过去没有很好地管理无线流媒体，因此转向加密狗是显而易见的。Quest 耳机也计划很快配备 Wi-Fi加密狗。由于 Pico4支持 Wi-Fi6，如果 Pico 软件允许，Pico 当前的 Wi-Fi 流理论上可以工作。

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  • Pico 4 有哪些VR应用程序可用？

    Peaky Blinders等游戏Pico Store中有 VR 应用，涵盖游戏、健身、视频和社交。迄今为止已确认的 VR 游戏包括 Peaky Blinders: The Kings Ransom、Ultimechs和The Walking Dead: Saints & Sinners2。到目前为止，像 Meta 的《生化危机4》这样的独家高调游戏都不见了。与育碧的独家合作将于2023年开始:《舞力全开》随后将在 Pico Store 发布。VR 健身爱好者可以期待集成卡路里跟踪器和 Pico Fitness，这是一款建议锻炼计划并分析和跟踪个人进度的应用程序。付费健身应用包括 Les Mills Body Combat、All-in-One Summer Edition 和 Creed: Rise to Glory。Pico 还承诺与 Wave 一起提供“开创性的现场音乐体验”，并宣布 Pico Worlds，它应该是一种原始元宇宙。不过，目前 Pico Store 的 VR 应用选择跟不上 Quest Store。

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  • Pico 4 使用什么操作系统？

    Pico OS的 VR 优化操作系统该头戴式设备在 Android 上运行，与 Quest 2 一样，并使用一种名为Pico OS的 VR 优化操作系统。

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  • Pico 4 控制器提供哪些功能？

    与 Meta 的触摸控制器几乎相同除了 VR 头戴设备，VR 控制器也进行了全面重新设计，比 Pico Neo3Link 的控制器更加优雅。跟踪环现在斜向手腕延伸，而不是从手柄中伸出，让您可以将控制器拉得更近，而不会妨碍跟踪环。由于新的 HyperSense 电机，Pico 还承诺提供更逼真的触觉体验。控制器由两节可更换的 AA 电池供电。输入选项与 Meta 的触摸控制器几乎相同：每个控制器都有一个模拟摇杆、两个主按钮、一个触发按钮和一个抓取按钮。每个 Pico 控制器都有两个系统按钮，其中一个用于屏幕截图。

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  • Redmi K60能开吃鸡90帧吗？

    可以Redmi K60支持吃鸡游戏的90帧以及王者荣耀的120帧模式。玩家主要在游戏内打开画质的选项即可，将画质调整到90Hz或者120Hz模式，就可以使用高帧率模式。除了王者荣耀和吃鸡之外，目前国内还有其他多款游戏也可以在K60系列上使用高帧率模式。

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  • Pico 4是否提供直通模式？

    有直通模式厌倦了 Quest 2 颗粒感的黑白直通的人都会感到高兴。Pico 4 配备 16MP RGB 摄像头，可实现全彩直通，让您更清楚地看到周围环境。如果您听到房间里有人与您交谈或认为猫在您的脚下四处游荡，请使用直通快捷方式并自行检查。借助这款改进后的相机，Pico 还可以支持更好的 AR 或混合现实体验。您还会看得更清楚，因为 Pico 4 的 IPD 调整比 Quest 2 好得多。具体来说，它将具有“系统设置内的 0.5mm 无级 IPD 调整”。Quest 2 只有三个可能与您的眼睛宽度不匹配的固定距离，而 Pico 4 具有更好的微调，“至少有 20 个不同的级别”可供选择。

    Pico4

  • Pico 4 有集成扬声器吗？

    有集成扬声器集成到头戴式耳机中并提供 3D 环绕声。两个集成麦克风支持降噪（最高 30 dB）和回声消除（最高 50 dB）。

    Pico4

  • Pico 4 的电池能用多久？

    长达三个小时电池的容量为5，300 mAh，应该可以连续运行长达三个小时。Quest 2 运行大约两到三个小时。电池支持高通的Quick Charge 3.0，因此可以快速充电。

    Pico4

  • Pico 4的重量是多少？

    总重量为586克由于采用了煎饼式光学元件和背面的电池，Pico4的外壳仅重295克。据制造商称，使用头戴式耳机时，它的总重量为586克。头戴支架比 Meta Quest2的简单织物表带更坚固、质量更高，并提供带防滑合成皮革的可调节肩带。另一方面，Quest Pro 也将有一个稳定的头戴式，但它似乎将 VR 耳机的重量更多地转移到了前额的上半部分。Pico4比 Meta Quest2更薄、更小、更轻。图片：PICO官网Pico 前辈的头部安装几乎没有变化。额外的舒适度是通过较低的重量实现的，但不是通过头戴式，它不适应头部后部并且从不紧密贴合。如果您将头戴式支架收紧很多，它会坐得更好，但这是以牺牲舒适性为代价的。

    Pico4

  • Pico 4可以调整镜头距离吗？

    可以调整镜头距离与仅提供三个级别的 Quest 2 不同，您可以在 Pico 4 上连续调节镜头距离。耳机支持62 至 72 毫米的 IPD 范围。如果您戴眼镜，您可以使用随附的耳机垫片更好地保护镜片。但是，正常的眼镜框可以安装在下面，没有任何问题。

    Pico4

  • Pico 4 使用什么镜头？

    Pico 4 使用的是煎饼镜头Quest 2 和 Pico 4 的主要区别在于 Pico 4 使用的是煎饼镜头。与使用经典菲涅耳透镜的 Meta Quest 2 相比，它们的外形更纤薄，重量更轻。Quest Pro也将使用煎饼镜片。根据 Pico 的说法，视野是 105 度。由于薄饼镜片靠近用户的眼睛，因此视野看起来比我们第一次动手操作时所显示的度数要大。

    Pico4

  • Pico 4 的分辨率是多少？

    2160x2160像素两个2.56英寸 LC 显示器的分辨率为2160x2160像素，比 Meta Quest2的单屏幕（1，920x1，832像素）略高。支持的刷新率为72和90赫兹。该耳机已通过低蓝光认证，因此可提供对眼睛友好的游戏体验。

    Pico4

  • Pico 4性能怎么样？

    比 Quest 2 略强在性能方面，这两款设备都配备了骁龙 XR2，这是当前独立 VR 耳机的标准芯片。但是，Pico 4 有 8 GB 的工作内存，而不是 Quest 2 的 6 GB。这应该没什么大的区别。

    Pico4

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