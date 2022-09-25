支付宝：对确认刷单涉案关联账户 实行永久冻结账户处罚

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:刷单是违法行为，凡是以刷单为名义的兼职，都是诈骗!今天，支付宝安全中心发布《针对虚假刷单类欺诈行为深度治理的公告》称，近期收到了不少用户对于虚假刷单骗局的线索举报。

支付宝安全中心表示，在对用户提交的举报线索进行核实后，对确认刷单涉案的关联收款账户，实行永久冻结账户处罚，同时向公安机关提交违法证据线索;

对账户涉嫌参与向他人做刷单返款、收款以及资金中间账户做限制收款处理;

对确认建立刷单群聊，诱导他人下载刷单App、点击刷单网站链接的，做社交群功能禁止处罚。

公告指出，为了守护支付宝用户的资金安全，支付宝安全中心对正处于风险交易中的用户进行主动提醒，对于核实参与虚假刷单欺诈的风险账户进行了不同程度的处罚。

数据显示，截至2022年9月，支付宝安全中心已对24407个参与组织刷单的账号进行了永久冻结账户处罚;对4215个参与刷单诈骗的账号作出了限制收款处理;对34375个刷单社交群作了群功能禁止处罚。同时，其也致力于优化风控服务能力，实时甄别疑似刷单欺诈交易。2022年上半年，支付宝用户在刷单类诈骗中的资金损失率下降了36.9%。

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