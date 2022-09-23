快手修订快手小店售后服务管理规则 9月30日生效

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:今天，快手发布【快手小店售后服务管理规则】修订公告，对换货流程和维修服务流程有了更详细的规定。本规则适用于快手小店平台所有商户和消费者，于2022年09月23日修订，2022年09月30日生效。
换货流程
商户审核:消费者申请换货服务后，商户应在48小时内处理，逾期未处理的，系统将默认商户同意该换货申请，进入消费者换货环节。
商户审核通过:商户审核通过后，消费者按照售后退货地址寄送快递，并在客户端填写物流信息。
消费者申请换货:消费者申请换货得到商户审核同意后，消费者须在10日内将商品寄回并且提交运单信息。
如消费者超时未上传物流单号，系统将在10日内自动关闭售后服务申请。
商户收货&换货:商户在收到消费者寄回的商品后，应签收（以物流签收记录为准）后7天内进行拆包验货;
消费者签收换货:消费者在签收换货换货后可在10天内点击确认收货;若对货物不满意的，消费者可重新发起售后服务申请。
商户审核不通过:如审核不通过，商户需要提前与消费者进行沟通，在消费者知晓情况下方可操作，审核不通过的消费者可修改/取消/申请介入，商户需上传驳回凭证。
维修服务流程
如消费者申请商品维修，商户应告知商品维修周期，并按双方约定为消费者提供维修服务，若未就维修期进行约定，商户应在收到问题商品之日起30日内为消费者维修完成并寄回。
商户逾期未履约维修完成并寄回，且经过双方举证确认商户未与消费者达成一致，快手小店支持消费者退货退款;
如商户无故拒绝提供维修服务，快手小店将支持消费者退货退款申请。
如商品需要上门维修，商户应在收到消费者维修申请之日起的3日内（自然日）与消费者就维修时间达成一致，并在约定时间内上门维修，如商户逾期未履约上门维修的，快手小店将支持消费者退货退款申请，商户需自行联系取回商品;
若商户与消费者未能在3日内（自然日）就维修时间达成一致，自3日协商期过后，商户需在15日内上门维修并在首次上门维修的30日(自然日)内完成维修，否则快手小店将支持消费者退款申请，商户需自行联系取回商品。如双方协商由消费者自行维修的，商户承担对应的维修费用，具体金额以消费者提供的维修发票或双方协商为准。
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