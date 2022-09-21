苹果教育优惠即将结束 买iPad可免费领AirPods耳机

站长之家（ChinaZ.com）9月21日 消息:苹果官网显示，中国区的教育优惠活动将于9月26日正式结束，如果有购买计划的同学们可别错过了这一波优惠。

据了解，Apple的教育优惠活动面向中国大陆大学及大专、高职院校的在读本科、专科学生，包含在读研究生及博士生。可以用相对优惠的价格购买部分产品，如Mac、iPad，还有 Apple Pencil 和智能键盘优惠、八折加购 AppleCare+ 服务计划等。

符合教育优惠的用户在购买指定款Mac或iPad时候，可以免费获得 AirPods （第二代） 也可以加价 RMB900获得 AirPods Pro (第二代) (原价1899)，另外用户也可以选择“不需要， 谢谢”。

据悉，活动符合教育优惠条件的设备包括:iMac（24英寸）、MacBook Pro(13英寸 /14英寸 /16英寸)和 MacBook Air，以及 iPad Pro(11英寸 /12.9英寸)和 iPad Air(第五代)。

在Apple Store零售店购买产品或通过Apple Store在线教育商店购买并选择去线下零售店取货时，需出示有效学生证/教职员工证或正式录取通知，以及身份证，并提供身份证号码进行验证。

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