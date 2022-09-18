茶颜悦色回应Sexytea标识争议：撤下标识 新店不再沿用

站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息:9月9日，南京第三家茶颜悦色在水游城正式开业，不过该店外墙上“SexyTea”的英文招牌让人觉得不妥，认为这样的英文表述配上古典的女子形象会引发不好的联想，感觉在打擦边球。

9月17日，茶颜悦色发布关于调整门店英译标识的声明称，决定撒下近日新开门店的Sexytea标识，并在后期的新店中不再沿用该英文名。确定新名称后，也将对茶颜现有门店英文标识进行逐步选代。茶颜悦色表示，近两日，门店上的英译名“Sexytea”引发了很多的关注和讨论，因Sexy英文词汇所具有的多层含义，可能也造成了部分网友的另一种理解，引起了网络上的广泛关注和争议，对由此造成的误会感到非常抱歉。

对于为何会采用Sexytea的英译名，茶颜悦色解释表示，“Sexytea”本意是希望顾客能从每一杯茶里感受到惊喜，希望递到消费者手中的每一杯作品，无论从外现还是作品口感都能有自己的特色，与Sexy一词“富有魅力的”的注释比较贴切，而因此得名。此前，茶颜悦色“SexyTea”的英文翻译就曾引发网友讨论。茶颜悦色在声明中表示，今年年中在复盘时，团队就已进行过一轮讨论，但复盘后，针对优化英文名一事推进确实较为缓慢，所以这一次的网络讨论是给团队的一次警钟。

以下为茶颜悦色声明全文:

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