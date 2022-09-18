首页 > 业界 > 关键词  > 茶颜悦色最新资讯  > 正文

茶颜悦色回应Sexytea标识争议：撤下标识 新店不再沿用

2022-09-18 09:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息:9月9日，南京第三家茶颜悦色在水游城正式开业，不过该店外墙上“SexyTea”的英文招牌让人觉得不妥，认为这样的英文表述配上古典的女子形象会引发不好的联想，感觉在打擦边球

9月17日，茶颜悦色发布关于调整门店英译标识的声明称，决定撒下近日新开门店的Sexytea标识，并在后期的新店中不再沿用该英文名。确定新名称后，也将对茶颜现有门店英文标识进行逐步选代。茶颜悦色表示，近两日，门店上的英译名“Sexytea”引发了很多的关注和讨论，因Sexy英文词汇所具有的多层含义，可能也造成了部分网友的另一种理解，引起了网络上的广泛关注和争议，对由此造成的误会感到非常抱歉。

对于为何会采用Sexytea的英译名，茶颜悦色解释表示，“Sexytea”本意是希望顾客能从每一杯茶里感受到惊喜，希望递到消费者手中的每一杯作品，无论从外现还是作品口感都能有自己的特色，与Sexy一词“富有魅力的”的注释比较贴切，而因此得名。此前，茶颜悦色“SexyTea”的英文翻译就曾引发网友讨论。茶颜悦色在声明中表示，今年年中在复盘时，团队就已进行过一轮讨论，但复盘后，针对优化英文名一事推进确实较为缓慢，所以这一次的网络讨论是给团队的一次警钟。

以下为茶颜悦色声明全文:

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】新人首购1元起 腾讯云2核4G服务器每月16元

    腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 茶颜悦色英译名“Sexytea”被指打擦边球 官方致歉：撤下标识

    对于为何会采用Sexytea的英译名，茶颜悦色解释说，“Sexytea”本意是希望顾客能从每一杯茶里感受到惊喜，希望递到消费者手中的每一杯作品，无论从外现还是作品口感都能有自己的特色，与Sexy一词“富有魅力的”的注释比较贴切，而因此得名...

    ​Sexytea ​SexyTea ​茶颜悦色

  • 茶颜悦色上热搜：因其英文名引发争议 官方撤回Sexytea标识

    有南京市民表示，看到了茶颜悦色水游城店外墙上SexyTea”的英文招牌觉得不妥，认为这样的英文表述配上古典的女子形象会引发不好的联想...经媒体报道之后，茶颜悦色南京新店招牌引争议”的话题很快被冲上热搜，截止发稿，已累计1.5亿次阅读，数千次讨论...对此，茶颜悦色官方微博发布声明，称决定撤下近日新开门店的Sexy-tea标识，并在后期的新店中不再沿用该英文名...茶颜悦色表示，茶颜九年，一直在不断迭代、精进对于内容的表达;长远来看，茶颜应该也必须把文化转译的信达雅”做得更好，一定会有更加适合茶颜悦色的英文名称......

    ​茶颜悦色 ​Sexytea ​SexyTea

  • 茶颜悦色英文名SexyTea被指打擦边球 让人不爽：奶茶一杯炒到200元 排队几小时

    有南京市民表示，看到了茶颜悦色水游城店外墙上SexyTea”的英文招牌觉得不妥，认为这样的英文表述配上古典的女子形象会引发不好的联想，而此前茶颜悦色SexyTea”的英文翻译就曾引发网友讨论...” 茶颜悦色的英文名就曾引发过网友的讨论，不少网友认为这样的英文表述不合适，感觉在打擦边球，让人不舒服...在这之前，人民日报曾公开批评了茶颜悦色：南京茶颜悦色预约代购1杯200元，奶茶只是一种饮品，不要过度神化”......

    ​SexyTea ​南京茶颜悦色 ​茶颜悦色英文

  • 拼多多跨境电商平台Temu正式上线 首页折扣标识明显

    9月1日，拼多多旗下跨境电商平台Temu正式在海外上线，除了网站外，Temu的APP也已经上线...Temu的网站和APP的功能设计几乎没有差别，和SheIn相似的是，Temu网站首页“20%”的折扣标识非常明显...从首页可以看到，Temu目前主推女装，图以及新用户优惠专区都以女装为主...

    ​拼多多 ​跨境电商 ​Temu

  • 新东方智慧教育发布工业互联网标识解析产品 助力山西数字经济创新发展

    8 月 30 日，新东方智慧教育事业部工业互联网标识解析产品发布会暨山西省海外联谊会数字经济委员会揭牌仪式在山西太原举行，山西省委统战部副部长郭延斌，山西省委统战部三处处长常文琰，山西省通信管理局信息通信管理处处长张丽仙，山西省工信厅信息化处处长袁晓懿，山西省太原市政协党组成员、秘书长薛建明，中共太原中北高新技术产业开发区工作委员会党工委副书记、太原中北高新技术产业开发区管理委员会管委会主任杜小灵，太原市工信局副局长杨灵生，北京大学校友会副秘书长、北创营CEO王健，新东方教育科技集团助理副总裁、智慧教育?

    ​新东方 ​工信局副局长杨灵生 ​北创

  • 日本决定停止使用软盘和光盘：已沿用半个世纪

    据报道，日本数字事务大臣河野太郎近日在新闻发布会上表示，要淘汰软盘等过时的设备和技术...不过日本要想实现更便捷的电子化办公也不是容易的事，因为淘汰这些设备需要修改法律条文，日本官方表示今年底会制定政策，并要求各部门开始采取行动...这种软盘文化也非常令人诧异，毕竟日本多年来在电子、数码等高科技产品方面处于世界领先的地位，甚至还有不少知名的存储厂商，但却一直使用软盘作为存储工具...公开资料显示，世界上第一张软盘是IBM公司在1967年推出，至今已经过去了半个世纪，是个人计算机（PC）中最早使用的可移介质......

    ​软盘 ​光盘

  • 心动公司，不甘心做中国版Steam

    财报显示，2022年上半年，心动录得营业收入15.94亿元，同比增长15.62%，同期净利润为-3.86亿元，同比降低18.73%...上半年，TapTap平台表现为两极化趋势，国内方面TapTap中国版移动应用程序的月活跃用户为4217万人，同比增长45.5%，游戏下载次数为4.02亿次，同比增长62.2%;而TapTap国际版平均月活用户为900万人，同比减少31.9%...根据历年财报数据，2017年研发投入过亿，2018年起其研发投入占总营收比重突破10%，随后的几年，心动也一直保持着高研发投入......

    ​心动 ​研发 ​财报

  • 下一代Steam Deck掌机或续航大幅提升

    中关村在线消息：SteamDeck开发者Pierre-LoupGriffais在接受采访时表示，电池寿命是当前SteamDeck掌机的首要问题，“从发售到现在我们已经不断优化操作系统，以减少游玩时的电量消耗，提高电池寿命”他说“电池问题无疑是重中之重，我们会持续优化改进，来延长SteamDeck的续航时间”...近日Valve多个开发者接受了Famitsu杂志的采访，SteamDeck设计师GregCoomer表示，不出意外新一代SteamDeck将在硬件、形状和主题上有变动，甚至可能推出一台串流机......

    ​SteamDeck ​SteamDeck掌机

  • 抖音“CCR指标”争议背后，商家如何对用户负反馈带来的影响？

    8月下旬，一条“商家不满CCR指标处罚，集体负反馈抖音官方店铺”的信息在业内带来了讨论。部分抖音商家，因为小店CCR指标未达要求而受到处罚，轻者罚款2000元，重者面临全部保证金被扣除、店铺直接被清退的窘境。事情发生之前，一些中小商家甚至不知道“CCR指标”是什么意思。CCR的中文全称是“消费者负反馈”，据抖音电商中心发布的《消费者负反馈（CCR）介绍文档》，这一数据定义为衡量商品品质、商家服务和物流服务水平的综合指标。对于习惯“店铺?

    ​抖音 ​抖音电商 ​抖音小店

  • V社剧透下一代Steam Deck：性能更为强大

    今年2月，Valve推出了旗下首款游戏掌机Steam Deck，现在已经实现了Steam销量榜的12连冠，堪称创造历史...V社发布Steam Deck的宣传手册，对这一产品的诞生，以及后续的发展做出了介绍...在手册中，V社首次预告了下一代Steam Deck的相关信息...Steam Deck 2将在硬件和软件上进行迭代，并会参考目前社区中的建议与此前未曾设想的新用途，从而让它更为开放与强大...

    ​Steam

  • iPad 10会比9贵很多吗？

    不会iPad 10的价格预计和iPad 9一样，64GB版本价格是2499元。iPad 10定位的是入门级的平板，因此其价格会保持比较低的水平，不太可能出现大幅涨价的情况。考虑到iPhone14系列、AirPods Pro2在今年也未出现涨价的情况，因此iPad 10大概率会保持iPad 9一样的售价。

    iPad 10

  • 华米跃我GTS4支持心律不齐检测吗？

    支持。华米跃我GTS4支持心律不齐检测，但是房颤心律失常自动甄别功能仅支持部分国家和地区使用;此产品非医疗设备，检测数据和结果仅供参考，不能用于诊断或监测任何医疗状况。心脏问题不一定会在判读中全部发现，如有不适请向医疗机构咨询。此外，传感器接触部位有纹身或其他色料，深肤色人群，运动等使用条件下，数据的准确性会受到一定影响;

    华米跃我GTS4

  • iPad 10运存是多少？

    4GBiPad 10运行内存有望从iPad 9的3GB升级到4GB，提升运存之后可以在多开APP的情况下尽可能保持后台不卡顿，使用大型APP或游戏时的流畅度也会提升。除了运存会升级外，iPad 10最大的升级就是处理器变成了A14，该芯片是台积电5nm工艺，此前在iPhone12系列手机上也是使用该芯片。

    iPad 10

  • 华米跃我GTS4支持北斗系统吗？

    支持。华米跃我GTS4是支持北斗系统的，六星定位系统包括GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QzSS和Navic，其中QZSS 仅在日本可使用，Navic仅在印度可使用;

    华米跃我GTS4

  • 华米跃我GTS4支持公交卡吗？

    支持。华米跃我GTS4手表支持 300+ 张不同地区公交卡，覆盖城市包括北京、上海、广州、深圳在内的 300+ 个城市，详情见页面下方交通卡和城市列表。其他更多城市将陆续开通，具体支持线路及乘车折扣以当地运营企业为准。目前仅支持模拟市面上未经加密且频率为 13.56MHz 的门卡；带有门卡功能的银行卡和储值消费、公交消费功能的门卡暂时不能被模拟。即使模拟成功，这些卡片也不具备银行、公交等功能；上海公共交通卡、深圳通互联互通卡、盛京通、甬城通后续更新支持；

    华米跃我GTS4

  • iPad 10有可能出128g吗？

    应该不会iPad 10预计会提供64GB和256GB两个存储版本，不太可能推出128GB的版本。上一代的iPad9使用的就是64GB和256GB两个存储版本，从每一年苹果推出不同档次的存储来看，今年的存储版本大概率也会保持和往年一样。购买建议方面，如果是需要存储较多的视频、软件的话，还是推荐购买大存储版本，因为iPad一般可以使用多年，累计的东西也会很多，因此大存储版本更适合。

    iPad 10

  • 华米跃我GTS4核磁共振能戴吗？

    不能。华米跃我GTS4在核磁共振的时候是不能佩戴的，请勿在核磁共振机或医学影像机等强磁场环境中佩戴本产品，否则可能对手表造成损坏;如果需要做核磁共振的话，就必须拿下手表，不然也可能出现一些意外。

    华米跃我GTS4

  • iPad 10玩王者荣耀可以高刷吗？

    不可以iPad 10玩王者荣耀屏幕刷新率是60Hz，不支持120Hz的刷新率。王者荣耀虽然现在已经匹配了很多智能手机的高刷模式，但是在平板中可以高刷的型号还是比较少，主要原因是大多数的平板都是60Hz或90Hz刷新率，iPad10也是60Hz刷新率的屏幕，因此无法使用高刷模式。

    iPad 10

  • 华米跃我GTS4游泳可以戴吗？

    可以。按照 GB/T30106-2013，华米跃我GTS4防水达到50米，检验报告编号:SWT2206-13。但是真皮或皮胶表带不可佩戴游泳，如有游泳佩戴需求，请更换为硅胶表带;为保持良好的佩戴体验，手表在泡水后请尽快擦拭干爽，实际使用不适用于高速水流运动及潜水运动;

    华米跃我GTS4

  • iPad 10能打电话吗？

    不能iPad 10不能打电话，即使是蜂窝版本也不可以打电话，只能使用网络流量。蜂窝版本的iPad在插入SIM卡后，开通运营商服务，那么只能提供流量。虽然iPad不能打电话，但是可以通过流量联网后使用FaceTime、微信视频或其他的视频聊天软件来对话。

    iPad 10

  • iPad 10能插u盘吗？

    不能iPad 10不能直接插Type-C接口的U盘，如果一定要接入U盘的话，需要购买适配ipad接口的otg转接口或者是将u盘内的文件传到电脑上，通过iTunes同步到ipad里。

    iPad 10

  • 华米跃我GTS4支持eSIM吗？

    不支持。华米跃我GTS4是不支持eSIM功能的，也就是说华米跃我GTS4只能蓝牙进行通话，并不能独立进行通话。所谓的eSIM简单来说，eSIM就是电子化的SIM卡，是一个数据文件，可通过网络下载到移动终端。功能上和普通SIM卡无异，有了它，各种电子产品就能连接上网、接播电话、发短信等。

    华米跃我GTS4

  • iPad 10有光学防抖吗？

    没有iPad 10没有光学防抖功能。iPad 10的后置镜头支持视频防抖功能，但不是光学防抖，在拍照的时候不可以支持防抖。iPad 10是一款入门级的平板，处理器升级为A14，其他基本配置，如屏幕、摄像头等基本和上一代差不多，其摄像头拍照能力不是主要特点，如果是用来看视频、课件、网课的用户会比较适合这个平板。

    iPad 10

  • 华米跃我GTS4是什么系统？

    Zepp OS2.0。华米跃我GTS4的系统是Zepp OS2.0。Zepp OS是华米科技于2021年7月13日发布的可穿戴操作系统。Zepp OS 底层基于 FreeRTOS 微内核开源代码发展的，虽然系统包只有55MB 大小，却能兼容不同配置。Zepp OS 相较之前运行功耗降低65%，续航提升190%，手表上大多数界面实现超过60FPS。

    华米跃我GTS4

  • iPad 10有闪光灯吗？

    有iPad 10后置镜头旁有一个闪光灯，后置摄像头的像素预计是1200万，上一代则是800万像素。iPad10的摄像模块应该和上一代没有太大区别，可以支持1080p 高清视频拍摄，720p 慢动作视频120 fps，三倍视频变焦。

    iPad 10

  • 40系显卡GTC2022主题演讲发布会直播在哪看？

    官网。GTC2022主题演讲发布会将于北京时间 9 月 20 日晚 11 点开始，重播将于 9 月 21 日上午 10 点开始，据悉届时有40系显卡的消息发布，英伟达表示本次演讲的主题是探索我们在 AI、虚拟协作、图形及更多领域的最新突破如何加速当今各行各业中的实际成果。官网网站主题直播页面：https://www.nvidia.cn/gtc-global/keynote/?nvid=nv-int-cwmfg-859568 官方微博直播页面：https://weibo.com/l/wblive/p/show/1022:2321324815297197769144

    RTX 4090

  • iPad 10有充电器吗？

    有iPad 10包装盒内有附带一个20W的Type-C充电器和一条C to L数据线，该充电器输出功率20W，除了给iPad充电之外也可以给iPhone充电、Apple Watch、AirPods耳机盒。在苹果官网上同款的充电器价格为149元，因此有多个苹果产品的话都可以通用。

    iPad 10

  • 4090显卡能买到吗？

    发售初难。现在距离4090显卡发布已经越来越近了，很多朋友都有疑问，4090显卡到底能不能买到，显卡在发售之处肯定是很难买到的，就算是能买，也有可能被加价，但是好消息就是随着虚拟货币的退潮，显卡的价格已经出现了很大的降幅，所以40系显卡肯定是不会像30系显卡那样连买到都困难，甚至贵出一倍的价格。40系显卡首发自然是4090，虽然很多人30系显卡的性能已经能够满足，但是很多朋友担心矿卡是想买4060或者是4070显卡的，所以销量最多的恐怕并不会是4090这样的高端显卡，如果要买4090的话，那么只需要一点点耐心就好了。

    RTX 4090

  • iPad 10有磁吸功能吗？

    没有iPad 10不支持Apple Pencil的磁吸功能，无法将手写笔磁吸在平板的侧面。目前苹果的iPad Pro、iPad Air系列才可以支持平板边框上磁吸手写笔。同时iPad10支持的是第一代的苹果手写笔，无法使用第二代，因此不可以支持磁吸功能。磁吸功能只是方便手写笔的放置，使其不容易丢失和跌落到地面，对于一根价格需要数百元的手写笔来说磁吸功能还是十分方便的。

    iPad 10

  • iPhone 14支持王者荣耀120帧吗

    即将支持官方近日公布的“Bug修复进展”显示，《王者荣耀》即将在部分iOS机型中开放“极高帧率”（即 120 帧）模式。不过部分iOS机型大概率为iPhone 13 Pro系列、iPhone 14 Pro系列共计的四款机型。据了解，《王者荣耀》的“极高帧率”模式在去年 9 月便在安卓端开放，首批支持的机型为iQOO8 系列、vivo X70 Pro+，目前大多数支持 120 帧的手机都已成功支持“极高帧率”《王者荣耀》。

    iPhone14

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM