微信支付分推出充电桩“先充后付”服务

按照以下方法使用。在 Apple Watch 上打开“秒表” App ，然后执行以下任一项操作:开始:轻点“开始”按钮（指针秒表上的绿色按钮）。记录分段时间:轻点“分段”按钮（指针秒表上的白色按钮）。记录最终时间:轻点“停止”按钮（指针秒表上的红色按钮）。还原秒表:秒表停止时，轻点“还原”按钮（指针秒表上的白色按钮）。即使切回至表盘或打开其他 App，计时仍将继续。可在用于计时的屏幕上查看结果，或更改显示方式以您喜欢的格式分析各段用时及最快/最慢的段数（分别以绿色和红色标记）。如果屏幕上包含分段时间列表，旋转数码表冠即可滚动浏览。