微信支付分推出充电桩“先充后付”服务

站长之家（ChinaZ.com）9月14日 消息:今日，微信官方宣布推出“先充后付”服务。
只要车主的支付分在550分及以上，就可以使用微信扫一扫扫描充电桩二维码，解锁“先充后付”服务。
而用户可以在【微信】-【我】-【服务】-【钱包】-【支付分】开通支付分。
截至目前，微信支付分已覆盖全国300多个城市、超120万个公共充电桩。
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9月14日消息，微信支付分联合众多新能源汽车品牌、充电桩企业进一步升级“先充后付”。只要车主的支付分在550分及以上，就能优先享受“先充电、后付费”的服务，不用再提前充值或缴费。截至目前，微信支付分“先充后付”已与小鹏汽车、理想汽车等新能源品牌，以及特来电、星星充电、开迈斯等充电桩企业建立合作，覆盖全国300多个城市、超120万个公共充电桩。官方资料介绍，微信支付分是对个人的身份特质、支付行为、使用历史等情况的综合计算分值。商户可以申请接入微信支付分产品方案，进而实现免押金、免预付费、先享后付等服务体验，在
站长之家 8月 22 日讯：微信推出了“消费者保护”功能，保障用户隐私以及资金安全...
自家用的私人充电桩，普遍没有私人属性，如果不使用箱子把充电枪锁起来的话，谁来都能使用...企查查APP显示，比亚迪申请的充电桩及其控制方法、服务器及其控制方法和充电桩系统”专利获得授权...控制方法包括：确定接收到充电请求，向车载终端发送授权请求并接收授权响应，当确定存储在车载终端中的第一授权信息和充电桩存储的第二授权信息相匹配时，允许充电桩对外充电...通过上述方案，用户无需对充电桩加装外壳或电桩锁，省去刷卡或用钥匙解锁的步骤，可降低充电桩成本，方便充电桩主人和访客的使用...
企查查APP显示，比亚迪（002594）申请的“充电桩及其控制方法、服务器及其控制方法和充电桩系统”专利获得授权...企查查专利摘要显示，本发明实施方式属于新能源汽车领域，充电桩包括用于与车载终端进行通信的通信装置，控制方法包括:确定接收到充电请求，向车载终端发送授权请求并接收授权响应，当确定存储在车载终端中的第一授权信息和充电桩存储的第二授权信息相匹配时，允许充电桩对外充电...
据北京商报报道，支付宝“借呗”板块新增信用卡取现入口...在信用卡取现业务上，支付宝、微信均免手续费，计息方式也与银行自有渠道基本一致...在微信、支付宝对应的取现页面上，均有提示取现资金仅限于消费，不得用于投资理财、购房等...
今日微信支付推出了一项充值优惠活动，App Store充值限时享10%的优惠，数量有限，先到先得...本次充值优惠的活动时间为9月15日-9月21日，每个用户仅能享受一次9折优惠...充值任意金额均可享受9折优惠，如充值100元优惠10元，最高可充值1000元，可优惠100元...腾讯给出如此大的折扣优惠，显然想大力推广这一功能，让更多人直接通过微信渠道充值App Store...
上海正式宣布将发放10亿元的电子消费券，将分三轮发放给消费者...从今天开始到8月22日24:00，上海将开启发放第一轮2亿元爱购上海”电子消费券的报名，消费者可以进入微信小程序领取...这次采取在线报名、摇号中签”的方式发放，中签的用户每人获得价值100元的消费券包，包含1张满100减50元券”、2张满50减25元券”...另外需要提醒的是，这一轮的2亿元只是前菜，第二轮、第三轮消费券将在9月下旬、10月下旬开始报名，分别发5亿元、3亿元，具体时间会另行公告的，记得关注......
受此影响，不少新能源换电站与充电桩暂停运营，部分新能源车的车主感受到了前所未有的充电”压力...据极目新闻报道，8月19日晚，四川达州的王婷开着电动汽车前往成都，路过南充市时，王婷找了三个充电桩才成功充电，从找充电桩、换充电桩、到排队等待充电，用了2个多小时...车辆续航还剩40公里时，张辉就开始找充电桩，等车辆充上电时续航仅剩8公里，还差8公里，我就要挂在路上了...而公共充电桩可能会因为极端情况而无法使用，想要购买新能源车的小伙伴需要仔细考虑下...
在最新的微信iOS8.0.27正式版中，有网友发现，当在给好友发送图片时，已最多支持同时发出99张图片...而在此之前，微信聊天图片发送上限仅为9张...在该版本中，微信还新增了网页长截图、个人二维码可换风格、视频通话悬浮窗、朋友圈修改可见范围等功能...
据苹果公司申请注册“PAY LATER”商标，国际分类为广告销售、金融物管，当前商标状态为申请中...8月23日上午，苹果中心发布一则推文称随IOS16推出可的分期付款的Apple Pay利息为零，且此次服务的服务范围仅限于美国...
自动开启苹果iPhone14 Pro主摄是4800万像素，对比上一代的iPhone13 Pro上的主摄1200万提升巨大，在拍照或摄像的时候4800万主摄会自动工作，用户需要设置的是照片质量。设置方法是进入到iPhone的【设置】——【相机】——【格式】，选择自己需要的照片存储格式，最高可以选择Apple ProRaw。需要注意的是Apple ProRaw格式拍出的照片质量较大，一张照片占用几十M的空间。此外还可以在拍摄的界面控制格式和焦段，点击进入相机APP，在拍摄界面的右上角可以选择照片/视频的格式，界面下方可以选择焦段以及拍摄模式。
按照以下方法使用。在 Apple Watch 上打开“秒表” App ，然后执行以下任一项操作:开始:轻点“开始”按钮（指针秒表上的绿色按钮）。记录分段时间:轻点“分段”按钮（指针秒表上的白色按钮）。记录最终时间:轻点“停止”按钮（指针秒表上的红色按钮）。还原秒表:秒表停止时，轻点“还原”按钮（指针秒表上的白色按钮）。即使切回至表盘或打开其他 App，计时仍将继续。可在用于计时的屏幕上查看结果，或更改显示方式以您喜欢的格式分析各段用时及最快/最慢的段数（分别以绿色和红色标记）。如果屏幕上包含分段时间列表，旋转数码表冠即可滚动浏览。
大概一个月苹果iPhone14系列在9月16日正式发售，目前大多数消费者的订单都排到1个月之后，部分型号比如iPhone14 Pro紫色版本，排队时间超过5周，因此在前期这些订单都消化完后，积压的订单数量减少的时候，iPhone14也就更好买到。当然，在线下渠道，如苹果授权经销商通常是可以比官网更容易买到，但可能也会出现加价的情况。如果想要以原价买到的话，建议可以等一段时间。
按照以下方法操作。在 Apple Watch 上打开“计时器” App。创建计时器并开始计时。【提示】若要给计时器分配标签（如“披萨”），请使用 Siri 来创建计时器。抬起 Apple Watch，然后像这样说:“设置一个 12 分钟的披萨计时器”轻点 < 以返回“计时器”屏幕，然后创建另一个计时器并开始计时。所有正在运行的计时器都会显示在“计时器”屏幕上。请轻点以暂停计时器，轻点以继续计时。若要删除“计时器”屏幕上正在运行或暂停的计时器，请向左轻扫，然后轻点 X。
建议购买苹果iPhone14系列比较推荐购买AppleCare+，原因是iPhone14系列的维修费用比上一代又增加了。以iPhone14 标准版为例，电池更换是 748 元，屏幕 2298 元，后置相机 1198 元，背面玻璃 1298 元，均比上一代的iPhone13增加不少。如果没有AppleCare+的情况下，维修的成本是非常高的。目前AppleCare+的价格是iPhone14需要1198元，iPhone 14 Plus是 1448 元，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max是 1498 元，提供 2 年期的服务，这个价格相对于维修费来说是非常便宜，尤其是那些不戴手机壳的用户十分值得购买。
按照以下方法设置。在Apple Watch Ultra上打开“计时器” App。若要快速计时，请轻点一个时长（如 1、3 或 5 分钟），或者在“最近使用”下方轻点最近用过的计时器。若要创建自定计时器，请向下轻扫，然后轻点“自定”。当计时器响起时，您可以轻点以开始相同时长的计时。
目前会苹果iPhone14 Pro专有的新功能是灵动岛，目前在截图的时候也会出现灵动岛的“药丸形状”，这需要后续各种APP适配之后才会消失。就像之前iPhoneX刚刚推出时使用刘海屏一样，应用开发者需要一段时间将APP适配手机，才可以隐藏掉顶部的“刘海”/“灵动岛”。
按照以下方法删除。在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点列表中的闹钟。滚动到底部，然后轻点“删除”。
官网订单中进行退款苹果iPhone14官网下的订单如果要退款的话，可以在苹果官网点击右上角的【技术支持】，然后在最下方找到【联系我们】——【申请订阅退款或购买项目退款】——【请求退款】，输入自己的Apple ID后即可取消订单。另外还可以在自己手机上的Apple Store这个应用，点击右上角自己的头像，进入【订单】，进行退款。
按照以下方法操作。 闹钟响后，您可以轻点“稍后提醒”让闹钟在数分钟后再次响起。如果不想允许稍后提醒，请按照以下步骤操作:在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点闹钟列表中的闹钟，然后关闭“稍后提醒”。
EMS或者顺丰苹果iPhone14在官网下单的用户通过物流方式收货的话，只有EMS和顺丰两种方式，物流信息可以在苹果官网账户内查看，或者是手机上的Apple Store订单信息中查看。在订单中显示的预计送达时间，通常情况下收货时间会比该时间更快，因此即使苹果官网显示时间需要比较久，实际等待时间没有那么长。
按照以下方法设置。在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点“添加闹钟”。轻点“上午”或“下午”，然后轻点小时数或分钟数。使用 24 小时制时无需此步骤。旋转数码表冠以进行调整，然后轻点。若要打开或关闭闹钟，请轻点其开关。或者轻点闹钟时间以设定重复、标签和稍后提醒选项。【提示】若要创建一个轻点您的手腕但不发出声音的闹钟，请打开静音模式。
苹果官网、电商平台苹果iPhone14的充电器只要满足20W以上的充电功率，无论是在苹果官网还是电商，或者是线下店铺都可以购买，没有品牌要求，但最好是支持PD充电协议的。目前还是比较推荐电商平台上的充电器，价格相对苹果官网（169元）便宜很多，同时充电效率也符合要求。需要注意的是购买的充电器接口是Type-C接口。
按照以下方法设置。在播放音乐时，“播放中”会自动打开。以下是更改这个设置的方法:打开手表上的“设置”App。 轻点“通用”>“唤醒屏幕”。关闭“自动启动音频 App”。
会变苹果iPhone14普通版的相机模块比iPhone13的要厚一点，因此手机壳也需要在相机部分加厚来保护；iPhone14 Pro系列对比iPhone13 Pro系列，相机模块更大更厚，因此iPhone13 Pro的手机壳是没办法装在iPhone14 Pro上的，需要单独购买新的iPhone14 Pro手机壳。iPhone14系列的手机壳相比iPhone13系列，主要差异是相机部分，其他的尺寸和按键位置基本是一样的。
按照以下方法设置。打开手表上的“设置”App，然后轻点“时钟”。轻点“+0分钟”。 转动数码表冠并选取您要设置手表提前的时间。 轻点“取消”或“设定”。您只能将表盘上显示的时间设置为提前。闹钟、通知、世界时钟以及任何其他时间仍将与实际时间相符。
不可以苹果iPhone14的手机在按键、相机模块都和iPhone12有较大的差异，它们的手机壳是不能通用的。iPhone14可以和iPhone13的手机壳通用，它们仅在相机模块的厚度上有一些差异，其他的位置基本相同。因此在购买手机壳的时候就要注意是否能够匹配现在iPhone14的机身尺寸。
按照以下方法删除。1.前往您当前的表盘，然后按住显示屏。2.向左或向右轻扫至您要移除的表盘。 3.向上轻扫并轻点“移除”。
可以苹果iPhone14如果是在保修期内的话，不建议自己换电池，因为自己拆解手机的话就会失去保修资格，因此建议是在保修期内通过苹果直营店或授权维修点来更换电池。如果超过了保修期，可以考虑自己换电池，但需要专业的设备工具，所以难度也不小。目前苹果iPhone14换电池的官方价格为748元，自己换电池会便宜很多，但不够保险，建议在专业人士的指导下更换。
按照以下方法强制重启。只有在 Apple Watch Ultra没有响应而又万不得已的情况下，才应强制重新启动。如果您正在更新 watchOS，请勿强制重启 Apple Watch Ultra。看到 Apple 标志和进度环后，请将手表放在充电器上，不要对它进行任何其他操作，直至更新完成。要强制重启Apple Watch Ultra，请同时按住侧边按钮和数码表冠至少10秒钟，然后在看到 Apple 标志时松开这两个按钮。