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抖音今晚发放第二轮“惠购湖北”餐饮消费券 覆盖湖北17个市州

2022-09-06 17:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月6日 消息:抖音生活服务官方披露，9月和10月，湖北省将发放今年第二轮和第三轮消费券。抖音生活服务作为2022“惠购湖北”消费券指定服务平台，发放餐饮消费券，消费区域覆盖湖北17个市州。

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9月6日，第二轮2022“惠购湖北”消费券活动启动仪式将在宜昌西坝不夜城举办。据悉，第二轮消费券将分两批次发放，第一批为9月6日20:00;第二批为9月16日20:00。第三轮将分三批次发放，时间分别为9月29日20:00;10月9日20:00和10月19日20:00。

据巨量引擎城市研究院发布的2022”惠购湖北”消费券（第一轮）数据报告显示，与5月相比，今年6月湖北省在抖音生活服务平台上的交易订单量排名由全国第七上升至全国第六位。市民在抖音平台上的消费能力也大大提升，与去年同期相比，抖音生活服务平台上人均消费支出同比增长38%。

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今年6月份，“湖北消费券”是湖北人在抖音上最关注的话题之一。良品铺子湖北消费券、202惠购湖北消费券、湖北省消费券领取入口等都是6月份湖北区域的热门关键词。

其中，武汉、荆州、宜昌、天门等地市民的抢券热情最高，6月，用户在抖音生活服务平台上的消费金额环比5月增长68%，其中餐饮行业消费金额环比5月增长88%。

消费券发放期间，汉江山抖音打卡人数环比5月增长57%，视频播放量环比增长119%。良品铺子抖音打卡人数环比增长646%，视频播放量环比增长8710%。

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  • 苹果iPhone14镜头有蓝宝石玻璃吗？

    有苹果iPhone14系列的后置镜头上都覆盖了蓝宝石玻璃，在后置摄像头模块上还有一个原彩闪光灯。iPhone14系列的镜头比上一代有了提升，尤其是Pro版本的主摄提高到了4800万像素。

    iPhone14

  • Apple Watch Series 8支持eSIM功能吗？

    看版本。Apple Watch Series 8中是分GPS + 蜂窝网络版本和GPS版本，其中GPS版本是不支持eSIM功能的，而GPS + 蜂窝网络版本是支持eSIM版本的，也就是说更贵的3799元起的蜂窝版本是支持eSIM功能，相对便宜的2999元的GPS版本是不支持eSIM功能。

    Apple Watch Series 8

  • 苹果iPhone14支持哪些视频格式？

    HEVC、H.264 和 ProRes苹果iPhone14支持的视频格式有HEVC、H.264 和 ProRes，支持杜比视界、HDR10 和 HLG，并可显示 HDR 画质，视频镜像和视频输出支持：通过闪电数字影音转换器和闪电转 VGA 转换器，最高可达 1080p

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  • Apple Watch SE2新款支持eSIM吗？

    GPS+蜂窝网络版支持。Apple Watch SE2新款手表是需要蜂窝版才支持eSIM功能的，普通版本的是GPS，也就是1999元那个版本是不支持eSIM功能，需要2399元的版本才可以支持eSIM功能，蜂窝版不用插卡，是一卡双终端技术。意思就是一个号码可以同时在两个设备使用。

    Apple Watch SE2新款

  • 苹果iPhone14美版值得买吗？

    不建议买苹果iPhone14系列今年的美版全部取消了实体SIM卡卡槽，改为eSIM卡的设计，因此在国内使用的话十分不方便，因此不太建议购买美版的iPhone14手机。实际上今年如果海南免税版的价格公布的话，应该会比国行版本便宜300-500元，比较推荐购买海南免税版

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  • Apple Watch Ultra支持eSIM吗？

    支持。Apple Watch Ultra是蜂窝版的，所以是支持eSIM功能，蜂窝版不用插卡，是一卡双终端技术。意思就是一个号码可以同时在两个设备使用。 蜂窝网络版本 有一个 eSIM (内置的SIM卡)， 所以不需要另外的SIM卡。您的 iPhone 和 Apple Watch 会共享同一个电话号码。

    Apple Watch Ultra

  • 苹果iPhone14支持哪些音频格式？

    AAC、MP3、Apple 保真压缩等格式苹果iPhone14支持的音频格式有AAC、MP3、Apple 保真压缩、FLAC、杜比数字、杜比数字+、杜比全景声，此外也可以支持空间音频播放，用户可调节音量上限

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