抖音今晚发放第二轮“惠购湖北”餐饮消费券 覆盖湖北17个市州

站长之家（ChinaZ.com）9月6日 消息:据抖音生活服务官方披露，9月和10月，湖北省将发放今年第二轮和第三轮消费券。抖音生活服务作为2022“惠购湖北”消费券指定服务平台，发放餐饮消费券，消费区域覆盖湖北17个市州。

9月6日，第二轮2022“惠购湖北”消费券活动启动仪式将在宜昌西坝不夜城举办。据悉，第二轮消费券将分两批次发放，第一批为9月6日20:00;第二批为9月16日20:00。第三轮将分三批次发放，时间分别为9月29日20:00;10月9日20:00和10月19日20:00。

据巨量引擎城市研究院发布的2022”惠购湖北”消费券（第一轮）数据报告显示，与5月相比，今年6月湖北省在抖音生活服务平台上的交易订单量排名由全国第七上升至全国第六位。市民在抖音平台上的消费能力也大大提升，与去年同期相比，抖音生活服务平台上人均消费支出同比增长38%。

今年6月份，“湖北消费券”是湖北人在抖音上最关注的话题之一。良品铺子湖北消费券、202惠购湖北消费券、湖北省消费券领取入口等都是6月份湖北区域的热门关键词。

其中，武汉、荆州、宜昌、天门等地市民的抢券热情最高，6月，用户在抖音生活服务平台上的消费金额环比5月增长68%，其中餐饮行业消费金额环比5月增长88%。

消费券发放期间，汉江山抖音打卡人数环比5月增长57%，视频播放量环比增长119%。良品铺子抖音打卡人数环比增长646%，视频播放量环比增长8710%。

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