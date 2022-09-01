魔兽世界WLK冰DK天赋推荐 冰DK输出天赋怎么加

魔兽世界WLK80级的冰DK是比较受欢迎的输出天赋，这个天赋是怎么加点让输出比较高呢，这里我们来看下冰DK的天赋加点推荐。

这个冰DK加点推荐加点是纯DPS输出，需要的装备是单手剑，速度是优先的，速度可以提高冰DK能量的恢复速度，提高使用技能的频率

大雕文:湮没、冰打、疾病

小雕文:号角、复生、传染

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